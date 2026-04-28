Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Vihar okozott kárt az autójában? Máris mondjuk, hogy mi a teendő

Abban az esetben vonható felelősségre a terület vagy épület tulajdonosa, ha tudott a hiányosságról és nem tett semmit, hogy megakadályozza a balesetet. Képünk illusztráció • Fotó: Olvasónk

Abban az esetben vonható felelősségre a terület vagy épület tulajdonosa, ha tudott a hiányosságról és nem tett semmit, hogy megakadályozza a balesetet. Képünk illusztráció

Fotó: Olvasónk

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mi a teendő, ha autóra zuhan a fa vagy a vakolat, ki vonható felelősségre? A viharos szél hétvégén Székelyföld több településen fákat döntött ki, egy templom tetejét is megbontotta, Marosvásárhelyen vakolatdarabok hulltak a földre a tömbházakról.

Simon Virág

2026. április 28., 07:562026. április 28., 07:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A viharos, nagy erejű szél egész hétvégén kitartott Székelyföld-szerte, jelentős károkat okozva különösen vasárnap, amikor

több fát kidöntött, de Marosvásárhelyen és Segesváron tetőfedeleket is megmozgatott.

Hirdetés

Ez utóbbi estekben a tűzoltók szedték le a bádogelemeket, amelyekbe belekapott a szél. Marosvásárhelyen egy tömbház mellett parkoló gépkocsit a leváló vakolat törte össze.

Amennyiben gépkocsinkra erős szél miatt rádől valami,

elsősorban értesítenünk kell a rendőrséget, hogy a helyszínen megállapítsák a történteket és jegyzőkönyvet állítsanak ki.

Ugyanakkor feljelentést is kell tennünk rongálás miatt. Ha egy közterületen levő fa dőlt a gépkocsira, akkor

felelősségre vonható a polgármesteri hivatal közterület-rendezési igazgatósága vagy a virágkertészet, annak függvényében, hogy kihez tartozik a terület karbantartása.

Ha magánterületen volt a fa, akkor a telek tulajdonosát terheli a felelősség.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Borsos Csaba, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta: tavaly volt rá példa, hogy

a városháza kártérítést kellett fizessen egy-egy kidőlt fa miatt összetört autó tulajdonosának.

Ez a rendőrség vagy a tűzoltóság jegyzőkönyve alapján történt, elsősorban akkor, amikor az autó hivatalosan kijelölt parkolóhelyen állomásozott.

Amennyiben egy tömbházról zuhant rá az autóra vakolat, szigetelés vagy bádoglemez, a tulajdonosi társulás vonható felelősségre vagy az építtető, ha az épület
még
nem lakott
.

Ha a rendőrségi jelentés nem állapítja meg, hogy ki a hibás, akkor legtöbb esetben a kárvallott civil pert kell indítson, kérve, hogy állapítsák meg, ki vonható felelősségre a kárért, és ki kell törlessze a javítással járó költségeket. Többnyire

abban az esetben vonható felelősségre a terület vagy épület tulajdonosa, ha tudott a hiányosságról és nem tett semmit, hogy megakadályozza a balesetet.

De minden ilyen eset egyedinek számít.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Mit fedez a biztosítás?

Madaras Annamária, az egyik országos biztosítótársaság szakembere a Székelyhonnak elmondta, hogy

a kötelező gépjármű-biztosítás nem fedezi a vihar által okozott károkat, csak két autó közötti ütközés, koccanás esetén használható fel.

A teljes körű autóbiztosítás (CASCO) viszont igen, függetlenül attól, hogy az autó hivatalos parkolóhelyen állt vagy sem, az úttesten vagy közterületen volt.

Példaként említette, hogy míg egy kötelező biztosítás egy Dacia autó esetében 1085 lej, a CASCO ugyanazon gépkocsi és tulajdonos esetében 2153 lej, egy Mercedes esetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (RCA) évi 897 lej, míg a teljes körű biztosítás 7263 lejbe kerül.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Székelyhon

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!