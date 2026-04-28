Vihar okozott kárt az autójában? Máris mondjuk, hogy mi a teendő

Abban az esetben vonható felelősségre a terület vagy épület tulajdonosa, ha tudott a hiányosságról és nem tett semmit, hogy megakadályozza a balesetet. Képünk illusztráció

Mi a teendő, ha autóra zuhan a fa vagy a vakolat, ki vonható felelősségre? A viharos szél hétvégén Székelyföld több településen fákat döntött ki, egy templom tetejét is megbontotta, Marosvásárhelyen vakolatdarabok hulltak a földre a tömbházakról.

Simon Virág 2026. április 28., 07:562026. április 28., 07:56

A viharos, nagy erejű szél egész hétvégén kitartott Székelyföld-szerte, jelentős károkat okozva különösen vasárnap, amikor

több fát kidöntött, de Marosvásárhelyen és Segesváron tetőfedeleket is megmozgatott.

Marosvásárhelyen egy tömbház mellett parkoló gépkocsit a leváló vakolat törte össze. Amennyiben gépkocsinkra erős szél miatt rádől valami,

elsősorban értesítenünk kell a rendőrséget, hogy a helyszínen megállapítsák a történteket és jegyzőkönyvet állítsanak ki.

Ugyanakkor feljelentést is kell tennünk rongálás miatt. Ha egy közterületen levő fa dőlt a gépkocsira, akkor

felelősségre vonható a polgármesteri hivatal közterület-rendezési igazgatósága vagy a virágkertészet, annak függvényében, hogy kihez tartozik a terület karbantartása.

Ha magánterületen volt a fa, akkor a telek tulajdonosát terheli a felelősség.

Fotó: László Ildikó

Borsos Csaba, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta: tavaly volt rá példa, hogy

a városháza kártérítést kellett fizessen egy-egy kidőlt fa miatt összetört autó tulajdonosának.

Ez a rendőrség vagy a tűzoltóság jegyzőkönyve alapján történt, elsősorban akkor, amikor az autó hivatalosan kijelölt parkolóhelyen állomásozott.

Amennyiben egy tömbházról zuhant rá az autóra vakolat, szigetelés vagy bádoglemez, a tulajdonosi társulás vonható felelősségre vagy az építtető, ha az épület

még

nem lakott

.

Ha a rendőrségi jelentés nem állapítja meg, hogy ki a hibás, akkor legtöbb esetben a kárvallott civil pert kell indítson, kérve, hogy állapítsák meg, ki vonható felelősségre a kárért, és ki kell törlessze a javítással járó költségeket. Többnyire

abban az esetben vonható felelősségre a terület vagy épület tulajdonosa, ha tudott a hiányosságról és nem tett semmit, hogy megakadályozza a balesetet.

De minden ilyen eset egyedinek számít.

Fotó: Pinti Attila

Mit fedez a biztosítás? Madaras Annamária, az egyik országos biztosítótársaság szakembere a Székelyhonnak elmondta, hogy

a kötelező gépjármű-biztosítás nem fedezi a vihar által okozott károkat, csak két autó közötti ütközés, koccanás esetén használható fel.