Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.

Székelyhon

2026. április 28., 09:53

2026. április 28., 09:572026. április 28., 09:57

Mint a profit.ro gazdasági portál írja, az OMV Petrom a gázolaj árát literenként 30 banival emelte, míg a Rompetrolnál a benzin és a gázolaj is 15 banival kerül többe.

Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt
Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt

A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.

A jelenlegi emeléseket követően a standard üzemanyagok ára megegyezik az OMV és a Rompetrol kutaknál, 9,37 lej a gázolaj litere míg 8,83 lejbe kerül a benzin. A Petrom-kutaknál egy liter standard gázolaj ára 9,28 lej, egy liter standard benzin pedig 8,72 lejbe kerül.

A nap folyamán várhatóan a többi töltőállomáson is emelkedni fognak az árak a piachoz igazodva.

Az elmúlt öt napban a dízel üzemanyag ára 95 banival, míg a benzin 65 banival drágult az OMV és a Petrom kutaknál. A Rompetrol kutaknál mindkét üzemanyagtípus ára 50 banival emelkedett ugyanebben az időszakban.

Mint ismert, üzemanyaghiány lépett fel a több töltőállomásnál is, a kutakat nem sikerült időben újratölteni, így hiány lépett fel a dízel üzemanyagból az OMV és Rompetrol-kutakon. Baróton például a hétvége után hétfőn sem lehetett tankolni, mindössze a vészhelyzeti járművek számára volt elérhető a vésztartalék, de hasonló helyzet állt fenn több székelyudvarhelyi töltőállomásnál is.

2026. április 28., kedd

Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő

98 éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar zsidó származású pszichológus, író, holokauszt-túlélő, A döntés című bestseller szerzője.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Nem lesz ott a Szent Korona az eskütételnél az ülésteremben

A Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át – közölte a Sándor-palota hétfő este az MTI-vel.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Vihar okozott kárt az autójában? Máris mondjuk, hogy mi a teendő

Mi a teendő, ha autóra zuhan a fa vagy a vakolat, ki vonható felelősségre? A viharos szél hétvégén Székelyföld több településen fákat döntött ki, egy templom tetejét is megbontotta, Marosvásárhelyen vakolatdarabok hulltak a földre a tömbházakról.

2026. április 28., kedd

2026. április 27., hétfő

Mennyivel kell száguldani, hogy egy bruttó minimálbérnyi összegre büntessenek?

Településen belül száguldott 170 km/órával egy sofőr, amikor a rendőrök bemérték.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Ismert nevek hiányoznak a Fidesz parlamenti frakciójából

Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-on tette közzé. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal sem.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn lemondásra szólította fel a párt javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Ismét elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását

Egyelőre nem történt érdemi előrelépés azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében

Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.

2026. április 27., hétfő

