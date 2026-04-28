Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag

Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.
2026. április 28., 09:532026. április 28., 09:53
Mint a profit.ro gazdasági portál írja, az OMV Petrom a gázolaj árát literenként 30 banival emelte, míg a Rompetrolnál a benzin és a gázolaj is 15 banival kerül többe.
A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.
A jelenlegi emeléseket követően a standard üzemanyagok ára megegyezik az OMV és a Rompetrol kutaknál, 9,37 lej a gázolaj litere míg 8,83 lejbe kerül a benzin. A Petrom-kutaknál egy liter standard gázolaj ára 9,28 lej, egy liter standard benzin pedig 8,72 lejbe kerül.
A nap folyamán várhatóan a többi töltőállomáson is emelkedni fognak az árak a piachoz igazodva.
Az elmúlt öt napban a dízel üzemanyag ára 95 banival, míg a benzin 65 banival drágult az OMV és a Petrom kutaknál. A Rompetrol kutaknál mindkét üzemanyagtípus ára 50 banival emelkedett ugyanebben az időszakban.
Mint ismert, üzemanyaghiány lépett fel a több töltőállomásnál is, a kutakat nem sikerült időben újratölteni, így hiány lépett fel a dízel üzemanyagból az OMV és Rompetrol-kutakon. Baróton például a hétvége után hétfőn sem lehetett tankolni, mindössze a vészhelyzeti járművek számára volt elérhető a vésztartalék, de hasonló helyzet állt fenn több székelyudvarhelyi töltőállomásnál is.
