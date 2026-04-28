Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő

98 éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar zsidó származású pszichológus, író, holokauszt-túlélő, A döntés című bestseller szerzője.

Az Elefánt Edit Éva néven született író 1927. szeptember 29-én született az akkor még Csehszlovákiához tartozó Kassán. Edith gimnazista korában balettórákra járt, gimnasztikázott, és tagja volt a Magyar Olimpiai Csapatnak. 1942-ben a magyar kormány új zsidóellenes törvényeket vezetett be, ennek következményeként Edith-et eltávolították a csapatból. Idősebbik nővére, Klára budapesti zeneiskolába járt, hegedűn játszott; a háború idején zenetanára fedezte őt. Másik nővére, Magda zongorán játszott. Hirdetés 1944 márciusában Edithet a kassai gettóba kényszerítették szüleivel és Magdával együtt.

Áprilisban egy téglagyárba vitték őket, ahol 12 ezer másik emberrel éltek együtt egy hónapig. Májusban Auschwitzba kerültek, ahol édesanyját gázkamrában ölték meg.

Edith memoárjában elmondta, hogy ugyanazon az estén, amikor édesanyját elgázosították, Josef Mengele táncolni kényszerítette őt. Memoárjában arra is utal, hogy több koncentrációs tábort is megjárt, beleértve Mauthausent is – írja róla a Wikipédia.

1945 tavaszán szabadították fel amerikai katonák a gunskircheni koncentrációs táborba tartva, ahol már a végkimerülés határán egyensúlyozott.

Edith Éger Bélához ment feleségül, akivel a kórházban ismerkedtek meg, és aki a háború alatt partizán volt. 1949-ben a kommunista fenyegetések hatására az Egyesült Államokba költöztek ki kislányukkal. Mindezek után Edith sokáig szenvedett a háború következtében szerzett pszichés traumáktól, nem akart a történtekről beszélni gyermekeinek. Később barátságot kötött Viktor Frankl pszichiáterrel, terápiákra járt hozzá, és

1978-ban diplomát szerzett klinikai pszichológus szakon a Texasi Egyetemen.

Ugyanekkor engedélyt kapott praktizálásra is, majd megnyitotta magánklinikáját La Jolla városában, Kaliforniában, valamint a Kaliforniai Egyetemen tanított is. 1980-ban Edith visszatért Auschwitzba, hogy szörnyű emlékeivel és elfojtott érzelmeivel szembenézzen.

Philip Zimbardo buzdítására 2017-ben publikálta első könyvét A döntés címmel, amiben a haláltábori élményeiről mesél.