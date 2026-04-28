Nem lesz ott a Szent Korona az eskütételnél az ülésteremben

Fotó: MTI
A Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át – közölte a Sándor-palota hétfő este az MTI-vel.
2026. április 28., 08:52
Közleményük szerint az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő politikai egyeztető tárgyalások során felmerült javaslatnak megfelelően az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója előterjesztéssel fordult a Szent Korona Testülethez.
Ennek értelmében a Szent Korona Testületnek arról kellett döntenie, hogy
az Országgyűlés 2026. évi alakuló ülésének napján – az Országház plenáris üléstermében kerüljön sor.
Sulyok Tamás köztársasági elnök a Szent Korona Testület elnökeként a javaslatot támogatólag terjesztette a testület elé, amely megvitatta, de
ezért határozathozatalra nem került sor.
Mindez nem zárja ki, hogy igény esetén az Országgyűlés előtt történő eskütételre a Szent Korona jelenlétében, annak eredeti őrzési helyén, az Országház kupolacsarnokában, méltó módon kerüljön sor, a vonatkozó jogszabályok betartásával és a történelmi előzmények kellő mérlegelésével – mutatott rá a közlemény szerint Sulyok Tamás.
A Szent Korona Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.
A testület elnöke a köztársasági elnök, a testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a testület korelnöke látja el a – Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló – 2000. évi I. törvény szerint.
