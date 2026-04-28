Tánczos Barna: Romániában nincs gázolajhiány

Romániában nincs gázolajhiány, a helyenként jelentkező ellátási zavarokért az üzemanyag-forgalmazók a felelősek, mivel nekik kell biztosítaniuk a megfelelő logisztikát és az időben történő szállítást.
2026. április 28., 13:51
Minderről keddi sajtótájékoztatóján beszélt Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
Beszámolója szerint a tárcavezető hétfőn
Tánczos szerint az elmúlt napokban előfordult, hogy 50 kilométeres körzetben sem lehetett gázolajat kapni.
Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.
„Az ilyen helyzetek alapvetően logisztikai problémákból fakadnak, amelyek elkerülhetők” – magyarázta az Agerpres tudósítása szerint.
A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.
A miniszter leszögezte: biztosítékot kapott arra, hogy Romániában nincs gázolajválság. Közlése szerint az ellátási nehézségeket az okozza, hogy egyes töltőállomásoknál – részben az árkülönbségek és a fogyasztók felvásárlásszerű tankolása miatt – időszakosan megnő a kereslet, amihez a szállítás nem alkalmazkodik elég gyorsan.
A rendőrség egyetlen nap alatt közel 400 szabálysértést állapított meg a vasúti átjáróknál – idézi a Román Rendőrség közleményét az Agerpres.
Egy csereháti terület megvásárlását kezdeményezte soros ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat, ahol ifjúsági lakásokat építenének a közeljövőben. Emellett az Eötvös József Szakközépiskola felújításával kapcsolatban is történt némi előrelépés.
Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) még kedden beterjeszti a parlamentbe az Ilie Bolojan vezette kormány elleni közös bizalmatlansági indítványát.
Lecsökken a kezdő és a tapasztalt pedagógusok bére közti különbség, és éppen a nagy pályarégiséggel rendelkezők járnak rosszul, ha jelenlegi formájában véglegesítik az új egységes bértörvénytervezetet. Az érdekvédelem általános sztrájkra készül.
Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.
Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.
98 éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar zsidó származású pszichológus, író, holokauszt-túlélő, A döntés című bestseller szerzője.
A Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át – közölte a Sándor-palota hétfő este az MTI-vel.
Mi a teendő, ha autóra zuhan a fa vagy a vakolat, ki vonható felelősségre? A viharos szél hétvégén Székelyföld több településen fákat döntött ki, egy templom tetejét is megbontotta, Marosvásárhelyen vakolatdarabok hulltak a földre a tömbházakról.
Településen belül száguldott 170 km/órával egy sofőr, amikor a rendőrök bemérték.
