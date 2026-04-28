Tánczos Barna: Romániában nincs gázolajhiány

Romániában nincs gázolajhiány, a helyenként jelentkező ellátási zavarokért az üzemanyag-forgalmazók a felelősek, mivel nekik kell biztosítaniuk a megfelelő logisztikát és az időben történő szállítást.

az üzemanyag folyamatos szállítására kérte a forgalmazókat, elkerülendő azt a helyzetet, hogy a gazdák ne tudjanak tankolni.

Tánczos szerint az elmúlt napokban előfordult, hogy 50 kilométeres körzetben sem lehetett gázolajat kapni.

„Az ilyen helyzetek alapvetően logisztikai problémákból fakadnak, amelyek elkerülhetők” – magyarázta az Agerpres tudósítása szerint.

A miniszter leszögezte: biztosítékot kapott arra, hogy Romániában nincs gázolajválság. Közlése szerint az ellátási nehézségeket az okozza, hogy egyes töltőállomásoknál – részben az árkülönbségek és a fogyasztók felvásárlásszerű tankolása miatt – időszakosan megnő a kereslet, amihez a szállítás nem alkalmazkodik elég gyorsan.