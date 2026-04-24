Vitézy Dávid lesz a Tisza-kormány közlekedési minisztere

Fotó: Vitézy Dávid/Facebook
Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai-Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő kormányfő.
Magyar Péter ezt pénteken a Facebook-oldalán közölte, jelezve, hogy az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először vezeti majd egy vak állampolgár.
Magyar Péter azt írta, hogy Vitézy Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés „az élete”,
A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, világszerte tanított és adott tanácsot közlekedési, urbanisztikai ügyekben, irányításával látványosan megújult Budapest közlekedése – emelte ki. Úgy értékelt: Vitézy Dávidnál többet az elmúlt években senki nem tett azért, „hogy minden magyar ember számára látható legyen az a rombolás, amit Lázár János a magyar vasút utasai és dolgozói ellen elkövetett”.
Az MTI beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy a leendő minisztert azzal a feladattal bízta meg, hogy
„vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból”,
kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és
a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével „indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát”.
A szociális és családügyi minisztejelölt életútját ismertetve közölte, hogy Kátai-Németh Vilmos Győrben született, Budapesten nőtt fel, Csepelen él. 16 évesen veszítette el a látását, ami sorsfordító volt számára, de egyben meg is erősítette:
– ismertette Magyar Péter.
Kiemelte: látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait, kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség, két gyermeke és egy unokája van. 2024-ben csatlakozott a Tisza közösséghez, április 12-én egyéni képviselőjelöltként aratott győzelmet a csepeli központú választókerületben.
A szociális és családügyi miniszterjelölt céljaként nevezte meg, hogy
Célja a rászorulók képviselete, a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése is. Kátai-Németh Vilmos prioritásnak tartja egy működő gyermekvédelmi rendszer megteremtését, „az utóbbi 20 évben elkövetett bűncselekmények” teljes körű kivizsgálását, valamint egy hatékony szociális ellátórendszer kiépítését – tette hozzá.
A leendő családügyi miniszter azért fog dolgozni, hogy minden lehetséges módon sikerüljön megerősíteni a magyar családok helyzetét, és egy olyan működő és emberséges Magyarországot építeni, ahol minden vágyott gyermek megszületik és békében, biztonságban nőhet fel – közölte Magyar Péter.
Magyar Péter hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után közölte, hogy a várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs lesz. Szerdán a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.
Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.
