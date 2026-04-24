Vitézy Dávid lesz a Tisza-kormány közlekedési minisztere

Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai-Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő kormányfő.

Magyar Péter ezt pénteken a Facebook-oldalán közölte, jelezve, hogy az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először vezeti majd egy vak állampolgár. Magyar Péter azt írta, hogy Vitézy Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés „az élete",

több mint húsz éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a 21. századba.

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, világszerte tanított és adott tanácsot közlekedési, urbanisztikai ügyekben, irányításával látványosan megújult Budapest közlekedése – emelte ki. Úgy értékelt: Vitézy Dávidnál többet az elmúlt években senki nem tett azért, „hogy minden magyar ember számára látható legyen az a rombolás, amit Lázár János a magyar vasút utasai és dolgozói ellen elkövetett”. Az MTI beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy a leendő minisztert azzal a feladattal bízta meg, hogy „vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból”,

kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és

a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével „indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát”.

Kátai-Németh Vilmos – az első látássérült, aki miniszter lesz Magyarországon A szociális és családügyi minisztejelölt életútját ismertetve közölte, hogy Kátai-Németh Vilmos Győrben született, Budapesten nőtt fel, Csepelen él. 16 évesen veszítette el a látását, ami sorsfordító volt számára, de egyben meg is erősítette:

fekete öves aikidó mester lett, jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik

– ismertette Magyar Péter. Kiemelte: látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait, kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség, két gyermeke és egy unokája van. 2024-ben csatlakozott a Tisza közösséghez, április 12-én egyéni képviselőjelöltként aratott győzelmet a csepeli központú választókerületben. A szociális és családügyi miniszterjelölt céljaként nevezte meg, hogy

születési helyétől, származásától függetlenül mindenki minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz jusson.

Célja a rászorulók képviselete, a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése is. Kátai-Németh Vilmos prioritásnak tartja egy működő gyermekvédelmi rendszer megteremtését, „az utóbbi 20 évben elkövetett bűncselekmények” teljes körű kivizsgálását, valamint egy hatékony szociális ellátórendszer kiépítését – tette hozzá. A leendő családügyi miniszter azért fog dolgozni, hogy minden lehetséges módon sikerüljön megerősíteni a magyar családok helyzetét, és egy olyan működő és emberséges Magyarországot építeni, ahol minden vágyott gyermek megszületik és békében, biztonságban nőhet fel – közölte Magyar Péter.