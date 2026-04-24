Vitézy Dávid lesz a Tisza-kormány közlekedési minisztere

Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai-Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő kormányfő.

2026. április 24., 15:212026. április 24., 15:21

Magyar Péter ezt pénteken a Facebook-oldalán közölte, jelezve, hogy az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először vezeti majd egy vak állampolgár.

Magyar Péter azt írta, hogy Vitézy Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés „az élete”,

több mint húsz éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a 21. századba.

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, világszerte tanított és adott tanácsot közlekedési, urbanisztikai ügyekben, irányításával látványosan megújult Budapest közlekedése – emelte ki. Úgy értékelt: Vitézy Dávidnál többet az elmúlt években senki nem tett azért, „hogy minden magyar ember számára látható legyen az a rombolás, amit Lázár János a magyar vasút utasai és dolgozói ellen elkövetett”.

Az MTI beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy a leendő minisztert azzal a feladattal bízta meg, hogy

  • „vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból”,

  • kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és

  • a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével „indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát”.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Kátai-Németh Vilmos – az első látássérült, aki miniszter lesz Magyarországon

A szociális és családügyi minisztejelölt életútját ismertetve közölte, hogy Kátai-Németh Vilmos Győrben született, Budapesten nőtt fel, Csepelen él. 16 évesen veszítette el a látását, ami sorsfordító volt számára, de egyben meg is erősítette:

fekete öves aikidó mester lett, jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik

– ismertette Magyar Péter.

Kiemelte: látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait, kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség, két gyermeke és egy unokája van. 2024-ben csatlakozott a Tisza közösséghez, április 12-én egyéni képviselőjelöltként aratott győzelmet a csepeli központú választókerületben.

A szociális és családügyi miniszterjelölt céljaként nevezte meg, hogy

születési helyétől, származásától függetlenül mindenki minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz jusson.

Célja a rászorulók képviselete, a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése is. Kátai-Németh Vilmos prioritásnak tartja egy működő gyermekvédelmi rendszer megteremtését, „az utóbbi 20 évben elkövetett bűncselekmények” teljes körű kivizsgálását, valamint egy hatékony szociális ellátórendszer kiépítését – tette hozzá.

A leendő családügyi miniszter azért fog dolgozni, hogy minden lehetséges módon sikerüljön megerősíteni a magyar családok helyzetét, és egy olyan működő és emberséges Magyarországot építeni, ahol minden vágyott gyermek megszületik és békében, biztonságban nőhet fel – közölte Magyar Péter.

Magyar Péter hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után közölte, hogy a várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs lesz. Szerdán a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát
Kegyelemdöfés a hosszabbításban, véget ért a Sepsi OSK veretlensége
Üzemanyaghiány léphet fel a megrohamozott kutakon
Kulcsjátékos távozik a Gyergyói Hoki Klubtól
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Lannert Judit lesz a Tisza-kormány gyermek- és oktatási minisztere

Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.

Több mint egymilliárd italcsomagolást váltottak vissza az év első három hónapjában

Az idei első három hónapban több mint egymilliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság a betétdíjas visszaváltási rendszeren (SGR) keresztül.

Csíkkozmásig vezetik a szépvízi tározó vizét

A szépvízi víztározóból új szállítóvezetéken juttatják el az ivóvizet Csíkkozmásig, ugyanakkor több új víztartály is készül, kettőt pedig felújítanak. Mindez a Harvíz Rt. óriásprojektje részeként történik.

Közel tízmillió lej hitelt vesz fel a csíkszeredai önkormányzat a városháza épületének felújítására

A játéktermeknek csak Csíkszereda nyugati ipari részén adnak majd működési engedélyt, az agresszív kutyafajták keverékeivel is tilos lesz őriztetni a nyájakat, és közel tízmillió lej hitelt vesz fel a város – ezekről döntöttek a tanácsülésen.

Tucatjával szüntetik meg az adóhatóság helyi kirendeltségeit

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) átszervezésének részeként több tucat városi és községi kirendeltséget számolnak fel. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az alkalmazottakat nem bocsátják el, hanem áthelyezik más területekre.

Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette

Lezuhant a felüljáróról egy személyautó pénteken délelőtt Jászvásáron, miután összeütközött egy kamionnal. A mentőegységek még a helyszínen vannak, a román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő életét vesztette.

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok

Segítségét kért egy nő csütörtök este a 112-n a békási vidéki rendőrőrstől, miután fenyegetve érezte magát, férjét és lányát 37 éves vejétől, amennyiben annak felesége és három gyermeke nem tér vissza közös otthonukba.

Végigszalad a szél Székelyföldön

Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken huszonegy megyére.

Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út

Tavaly 131 kilométerrel bővült a romániai autópálya-hálózat; a közúthálózat hossza 87 220 kilométert tett ki, amiből 18 193 kilométer (20,8 százalék) országút, 35 131 kilométer (40,3 százalék) megyei út, 33 896 kilométer (38,9 százalék) pedig községi út.

Szigorította a külföldi munkaerő toborzását a kormány

Az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását szigorító sürgősségi rendeletet fogadott el csütörtökön a kormány, amely egyszerűsíti és átláthatóvá teszi az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz.

