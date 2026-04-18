Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

Fotó: Nemzeti Választási Iroda
A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.
2026. április 18., 21:042026. április 18., 21:04
2026. április 18., 21:502026. április 18., 21:50
Befejezték a múlt vasárnapi parlamenti választáson leadott összes szavazat megszámolását szombat délután. Minden egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény, a Tisza Pártnak kétharmados többsége lesz az új Országgyűlésben.
A Tisza párt képviselői közül 45-en listán, míg 96-an egyéni választókerületből jutottak be az Országgyűlésbe, a Fidesz-KDNP 42 listás- és 10 egyéni mandátumot szerzett. A Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselője listáról jutott be az Országgyűlésbe.
A végleges adatok szerint a Tisza összesen 3 385 890 szavazatot kapott a magyarországi országgyűlési választáson (53,18 százalék), míg a Fidesz-KDNP 2 458 337-et (38,61 százalék). A parlamentbe még bejutó Mi Hazánk Mozgalom 358 372 szavazatot szerzett (5,63 százalék).
A parlamentbe nem jutó pártok közül 70 298 szavazatot kapott a Demokratikus Koalíció (1,10 százalék), míg 51,965-öt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (0,82 százalék).
A levélszavazatok túlnyomó többségét a Fidesz-KDNP pártszövetség kapta, szám szerint 282 666-ot (84,23 százalék), míg a Tisza pártra 46 363-an voksoltak (13,82 százalék). A másik három párt a szavazatok 1,9 százalékát kapta, szám szerint 6566-ot.
Ahol változott a helyzet
A múlt vasárnapi álláshoz képest az „utazó szavazatok” három választókerületben változtatták meg az eredményt. A Tolna vármegyei 2. választókörzetben Szijjártó Gábor (Tisza) 20 087 szavazatot, 46,58 százalékot szerzett; míg Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) 19 433-at, a szavazatok 45,06 százalékát szerezte meg. Tolna vármegye 3. számú választókerületben végül Cseh Tamás (Tisza) a szavazatok 47,42 százalékát; míg Süli János (Fidesz-KDNP) 45,39 százalékát szerezte meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókörzetében Barna Szabó Tímea (Tisza) 47,91; míg Simon Miklós (Fidesz-KDNP) 45,75 százalékot szerzett meg – ismerteti az MTI.
