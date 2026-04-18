Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Tamás Attila

2026. április 18., 21:042026. április 18., 21:04

2026. április 18., 21:502026. április 18., 21:50

Befejezték a múlt vasárnapi parlamenti választáson leadott összes szavazat megszámolását szombat délután. Minden egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény, a Tisza Pártnak kétharmados többsége lesz az új Országgyűlésben.

A 199 képviselői helyből 141-et kap a Tisza, 52-őt a korábban kormányzó Fidesz-KDNP, míg hatot a Mi Hazánk Mozgalom.

A Tisza párt képviselői közül 45-en listán, míg 96-an egyéni választókerületből jutottak be az Országgyűlésbe, a Fidesz-KDNP 42 listás- és 10 egyéni mandátumot szerzett. A Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselője listáról jutott be az Országgyűlésbe.

A végleges adatok szerint a Tisza összesen 3 385 890 szavazatot kapott a magyarországi országgyűlési választáson (53,18 százalék), míg a Fidesz-KDNP 2 458 337-et (38,61 százalék). A parlamentbe még bejutó Mi Hazánk Mozgalom 358 372 szavazatot szerzett (5,63 százalék).

A parlamentbe nem jutó pártok közül 70 298 szavazatot kapott a Demokratikus Koalíció (1,10 százalék), míg 51,965-öt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (0,82 százalék).

A levélszavazatok túlnyomó többségét a Fidesz-KDNP pártszövetség kapta, szám szerint 282 666-ot (84,23 százalék), míg a Tisza pártra 46 363-an voksoltak (13,82 százalék). A másik három párt a szavazatok 1,9 százalékát kapta, szám szerint 6566-ot.

Ahol változott a helyzet
A múlt vasárnapi álláshoz képest az „utazó szavazatok” három választókerületben változtatták meg az eredményt. A Tolna vármegyei 2. választókörzetben Szijjártó Gábor (Tisza) 20 087 szavazatot, 46,58 százalékot szerzett; míg Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) 19 433-at, a szavazatok 45,06 százalékát szerezte meg. Tolna vármegye 3. számú választókerületben végül Cseh Tamás (Tisza) a szavazatok 47,42 százalékát; míg Süli János (Fidesz-KDNP) 45,39 százalékát szerezte meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókörzetében Barna Szabó Tímea (Tisza) 47,91; míg Simon Miklós (Fidesz-KDNP) 45,75 százalékot szerzett meg – ismerteti az MTI.

2 hozzászólás Hozzászólások
2026. április 18., szombat

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

A Magyar Polgári Erő (MPE) a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

2026. április 18., szombat

2026. április 18., szombat

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

2026. április 18., szombat

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

2026. április 18., szombat

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

2026. április 18., szombat

2026. április 18., szombat

Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig

Idén március végéig több mint 8000 tűzesethez riasztották a hivatásos tűzoltókat – számolt be szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

2026. április 18., szombat

Felgyújtották Mircea Dinescu költő faházát – nyomoz a rendőrség

Ismeretlen tettesek felgyújtották Mircea Dinescu költő Cetate községbeli faházát. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

2026. április 18., szombat

Patkányozással üzenget egymásnak a PSD elnöke és a miniszterelnök

Éles hangon bírálta Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Ilie Bolojan miniszterelnököt a bizonyos állami vállalatok tőzsdére vitelére vonatkozó szándéka miatt.

2026. április 18., szombat

2026. április 18., szombat

3,5 milliárd dollár értékben finanszíroz romániai energetikai beruházásokat az USA

Az áram- és földgáztermeléssel és -szállítással kapcsolatos, mintegy 3,5 milliárd dollár értékű beruházásokat jelentett be szombaton Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

2026. április 18., szombat

Kommunikációs képzésen vettek részt a csíkszeredai kórház alkalmazottai

Nemcsak az infrastruktúra korszerűsítése, hanem az egymásra és a páciensekre való odafigyelés is kulcsfontosságú – ennek jegyében vettek részt kommunikációs képzésen a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház asszisztensei és betegápolói.

2026. április 18., szombat

Közel 34 ezer családi erőszakos eset történt az év első hónapjában

Az idei év első három hónapjában 33 996 családon belüli erőszakos esethez riasztották a hatóságokat, ebből 17 113 városon, 16 883 vidéken történt – számolt be szombaton az Országos Rendőr-főkapitányság.

2026. április 18., szombat

