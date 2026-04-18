Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Befejezték a múlt vasárnapi parlamenti választáson leadott összes szavazat megszámolását szombat délután. Minden egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény, a Tisza Pártnak kétharmados többsége lesz az új Országgyűlésben.

A 199 képviselői helyből 141-et kap a Tisza, 52-őt a korábban kormányzó Fidesz-KDNP, míg hatot a Mi Hazánk Mozgalom.

A Tisza párt képviselői közül 45-en listán, míg 96-an egyéni választókerületből jutottak be az Országgyűlésbe, a Fidesz-KDNP 42 listás- és 10 egyéni mandátumot szerzett. A Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselője listáról jutott be az Országgyűlésbe.

A végleges adatok szerint a Tisza összesen 3 385 890 szavazatot kapott a magyarországi országgyűlési választáson (53,18 százalék), míg a Fidesz-KDNP 2 458 337-et (38,61 százalék). A parlamentbe még bejutó Mi Hazánk Mozgalom 358 372 szavazatot szerzett (5,63 százalék).

A parlamentbe nem jutó pártok közül 70 298 szavazatot kapott a Demokratikus Koalíció (1,10 százalék), míg 51,965-öt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (0,82 százalék).

A levélszavazatok túlnyomó többségét a Fidesz-KDNP pártszövetség kapta, szám szerint 282 666-ot (84,23 százalék), míg a Tisza pártra 46 363-an voksoltak (13,82 százalék). A másik három párt a szavazatok 1,9 százalékát kapta, szám szerint 6566-ot.