Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út

Jelenleg 1268 kilométer autópályán közlekedhetünk Romániában
Fotó: Haáz Vince
Tavaly 131 kilométerrel bővült a romániai autópálya-hálózat; a közúthálózat hossza 87 220 kilométert tett ki, amiből 18 193 kilométer (20,8 százalék) országút, 35 131 kilométer (40,3 százalék) megyei út, 33 896 kilométer (38,9 százalék) pedig községi út volt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.
A burkolat típusát tekintve a közúthálózat 52,5 százaléka (45 806 km) korszerűsített út, 23,5 százaléka (20 455 km) könnyű burkolattal ellátott út, 24 százaléka (20 959 km) pedig kövezett vagy földút volt. Az INS adatai szerint 2025 végén
Az országúthálózatból
6189 km (34 százalék) nemzetközi út,
1268 km (7 százalék) autópálya,
138 km (0,8 százalék) gyorsforgalmi út volt.
Ugyanakkor 2530 km (13,9 százalék) négysávos, 315 km (1,7 százalék) háromsávos, 40 km (0,2 százalék) hatsávos út volt.
A megyei utak hosszának 53,5 százaléka volt korszerűsített út, a községi utak 32,3 százaléka pedig kövezett vagy földút volt.
A 2025. december 31-én használatban levő vasúthálózat hossza 10 615 kilométer volt, ebből 10 519 km (99,1 százalék) normál nyomtávú, 91 km (0,9 százalék) széles nyomtávú, 5 km pedig keskeny nyomtávú vasútvonal volt – derül ki az INS adataiból, melyeket az Agerpres ismertet.
