Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét

Fotó: Kapitány István/Facebook

Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

Székelyhon

2026. április 20., 16:212026. április 20., 16:21

2026. április 20., 16:342026. április 20., 16:34

Magyar Péter bejelentette: a várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz.

A leendő kormányfő közölte:

  • az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt,

  • az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László,

  • a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz,

  • az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs lesz.

A miniszterjelöltek elfogadták a felkérést – tette hozzá.

Külföld Magyarország
2 hozzászólás Hozzászólások
Ezek is érdekelhetik

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Mandel Katával a soraiban lett megyei kézilabda-bajnok a csíkszeredai együttes
Kocsis Máté: „Sok hiba, bűn és árulás történt, sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk”
Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Székelyhon

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Székelyhon

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Mandel Katával a soraiban lett megyei kézilabda-bajnok a csíkszeredai együttes
Székely Sport

Mandel Katával a soraiban lett megyei kézilabda-bajnok a csíkszeredai együttes
Kocsis Máté: „Sok hiba, bűn és árulás történt, sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk”
Krónika

Kocsis Máté: „Sok hiba, bűn és árulás történt, sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk”
Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Székely Sport

Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
A rovat további cikkei

2026. április 20., hétfő

Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon

Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben

Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn Nagybányán kijelentette, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak megoldást kell találnia Románia stabilitásának megőrzésére.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Osztották a bírságokat gyorshajtásért

Több megyére kiterjedő ellenőrzést tartottak április 19-én, vasárnap délután a 15-ös országúton, amelyben Hargita, Maros, Kovászna, Bákó és Neamț megye rendőrei vettek részt.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Vissza lehet még idén vinni az áfát 19 százalékra? Egyértelmű választ adott Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő hétfőn kijelentette, hogy nincs napirenden az áfa (TVA) módosítása, mivel ezt az adót a 2026-os költségvetés rögzíti.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban

Várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban – jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Tavaszrontás a következő három napban

Jelentősen lehűl az idő a következő három napban, az ország nagy részén mérsékelt esőzések várhatók, a hegyekben pedig vegyes csapadékra is számítani lehet – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az április 20–23. közötti előrejelzésében.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Megvan az egyetlen kérdés, amire ma délután válaszolniuk kell a PSD-seknek igennel vagy nemmel

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőtestülete hétfő reggeli online ülésén döntött a belső konzultáció kérdésének végső formájáról; az erre adott válaszok eredménye alapján eldönti, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

A védelmi miniszter már az előrehozott választásokról beszélt

Radu Miruță védelmi miniszter szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) felkészült az előrehozott választások eshetőségére is, a reformokról való lemondás feladást jelentene.

2026. április 20., hétfő

