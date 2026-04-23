Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet

Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.

Székelyhon

2026. április 23., 17:372026. április 23., 17:37

2026. április 23., 17:552026. április 23., 17:55

A kormányfő elmondta, hogy Dragoș Pâslaru beruházási és európai projektekért felelős miniszter ideiglenesen a munkaügyi minisztériumot is irányítani fogja.

Az egészségügyi minisztériumot ügyvivőként Cseke Attila, a mezőgazdasági tárcát pedig Tánczos Barna vezeti.

Cătălin Predoiu belügyminiszter átveszi az igazságügyi minisztérium vezetését, míg Radu Miruță védelmi miniszter ügyvivőként a közlekedési minisztériumot is irányítja majd – közölte Bolojan.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön nyújtották be lemondásukat a Victoria-palotában.

Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei
Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

„Néhány órán belül elküldjük a lemondásokat és az ügyvivő miniszteri kinevezési javaslatokat az elnöki hivatalnak, és várjuk, hogy a következő napokban az elnöki rendeleteket közzétegyék a Hivatalos Közlönyben, hogy a javasolt miniszterek ténylegesen átvehessék a tárcák irányítását” – mondta Ilie Bolojan.

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök
Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.

A kormányfő arról is beszámolt, hogy még a nap folyamán egyeztetni fog Florin Manole munkaügyi és Dragoș Pîslaru európai projektekért felelős leköszönő miniszterekkel

a helyreállítási terv egyik fontos eleméről, az egységes közalkalmazotti bértörvényről, amit hamarosan el kell fogadni.

Bolojan megemlítette, hogy az egészségügyi tárcát átvevő Cseke Attila korábban volt már egészségügy miniszter, tehát van kellő tapasztalata, és az igazságügyi minisztérium élére ügyvivőként javasolt Cătălin Predoiu is irányította már ezt a tárcát.

Ezek is érdekelhetik

Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon
Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

2026. április 23., csütörtök

Újból medve jár a Somostetőn

Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.

2026. április 23., csütörtök

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás

Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.

2026. április 23., csütörtök

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát

Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.

2026. április 23., csütörtök

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.

2026. április 23., csütörtök

Tánczos Barna megkapta a mezőgazdasági, Cseke Attila pedig az egészségügyi minisztérumot

A PSD minisztereinek lemondása nyomán átmenetileg új minisztériumokat kapnak az RMDSZ miniszterei is.

2026. április 23., csütörtök

Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 23., csütörtök

Kihirdette a nőgyilkosságok visszaszorítását célzó jogszabályt az államfő

Nicușor Dan csütörtökön kihirdette a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt.

2026. április 23., csütörtök

Ittas vezetés Hargita megyében: két sofőrt szűrtek ki egy nap alatt

Két sofőrt is kiszűrtek szerdán a rendőrök Hargita megyében ittas vezetés miatt.

2026. április 23., csütörtök

Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást

Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből.

2026. április 23., csütörtök

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

