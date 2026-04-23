Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet

A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.

A kormányfő elmondta, hogy Dragoș Pâslaru beruházási és európai projektekért felelős miniszter ideiglenesen a munkaügyi minisztériumot is irányítani fogja.

Az egészségügyi minisztériumot ügyvivőként Cseke Attila, a mezőgazdasági tárcát pedig Tánczos Barna vezeti.

Cătălin Predoiu belügyminiszter átveszi az igazságügyi minisztérium vezetését, míg Radu Miruță védelmi miniszter ügyvivőként a közlekedési minisztériumot is irányítja majd – közölte Bolojan.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön nyújtották be lemondásukat a Victoria-palotában.

„Néhány órán belül elküldjük a lemondásokat és az ügyvivő miniszteri kinevezési javaslatokat az elnöki hivatalnak, és várjuk, hogy a következő napokban az elnöki rendeleteket közzétegyék a Hivatalos Közlönyben, hogy a javasolt miniszterek ténylegesen átvehessék a tárcák irányítását” – mondta Ilie Bolojan.

A kormányfő arról is beszámolt, hogy még a nap folyamán egyeztetni fog Florin Manole munkaügyi és Dragoș Pîslaru európai projektekért felelős leköszönő miniszterekkel