Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet

Fotó: Gov.ro
A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.
2026. április 23., 17:372026. április 23., 17:37
A kormányfő elmondta, hogy Dragoș Pâslaru beruházási és európai projektekért felelős miniszter ideiglenesen a munkaügyi minisztériumot is irányítani fogja.
Az egészségügyi minisztériumot ügyvivőként Cseke Attila, a mezőgazdasági tárcát pedig Tánczos Barna vezeti.
Cătălin Predoiu belügyminiszter átveszi az igazságügyi minisztérium vezetését, míg Radu Miruță védelmi miniszter ügyvivőként a közlekedési minisztériumot is irányítja majd – közölte Bolojan.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön nyújtották be lemondásukat a Victoria-palotában.
Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
„Néhány órán belül elküldjük a lemondásokat és az ügyvivő miniszteri kinevezési javaslatokat az elnöki hivatalnak, és várjuk, hogy a következő napokban az elnöki rendeleteket közzétegyék a Hivatalos Közlönyben, hogy a javasolt miniszterek ténylegesen átvehessék a tárcák irányítását” – mondta Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.
A kormányfő arról is beszámolt, hogy még a nap folyamán egyeztetni fog Florin Manole munkaügyi és Dragoș Pîslaru európai projektekért felelős leköszönő miniszterekkel
Bolojan megemlítette, hogy az egészségügyi tárcát átvevő Cseke Attila korábban volt már egészségügy miniszter, tehát van kellő tapasztalata, és az igazságügyi minisztérium élére ügyvivőként javasolt Cătălin Predoiu is irányította már ezt a tárcát.
Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.
A PSD minisztereinek lemondása nyomán átmenetileg új minisztériumokat kapnak az RMDSZ miniszterei is.
Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.
