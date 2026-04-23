Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

A Bolojan-kabinetből így távozott Marian Neacșu miniszterelnök-helyettes,

Florin Barbu mezőgazdasági miniszter,

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter,

Florin Manole munkaügyi miniszter,

Radu Marinescu igazságügyi miniszter,

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter

és Ciprian Șerban közlekedési miniszter. A PSD csütörtöki közleményében megállapította, hogy minisztereinek lemondása után

a miniszterelnök mögött nincs parlamenti többség, ezért a kormányfői legitimitása is megszűnt.

A párt szerint egy működésképtelen, parlamenti többség nélküli kabinet fenntartása felelőtlen magatartás, amely káros hatással lehet a nemzetgazdaságra. Hirdetés A PSD ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minisztereinek visszahívása nem a kormányzás feladását jelenti, hanem egy olyan változás kezdetét, amelyet szerintük a román állampolgárok széles többsége vár el. A közlemény szerint

a recesszió, az infláció, a fogyasztás és a termelés visszaesése indokolttá teszi ezt a lépést.

A párt közölte: kész részt venni egy új, Európa-barát kormány megalakításában, és támogatna olyan politikai vagy technokrata miniszterelnököt, aki figyelembe veszi az állampolgárok problémáit, és képes együttműködni a parlamenti többséget biztosító pártokkal – írja az Agerpres hírügynökség.

A PSD azt is közölte, hogy az új kormány megalakulásáig a parlamentben támogatni fogja az uniós finanszírozású projektek lebonyolításához szükséges jogszabályok elfogadását.

A lemondott miniszterek addig ellátják feladataikat, amíg a tisztségük megüresedéséről szóló elnöki rendelet meg nem jelenik a Hivatalos Közlönyben.