Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Ilie Bolojan miniszterelnök a csütörtöki kormányülés végén megköszönte az ülésről hiányzó szociáldemokrata miniszterek együttműködését
Fotó: Gov.ro
Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
2026. április 23., 15:33
A Bolojan-kabinetből így távozott
Marian Neacșu miniszterelnök-helyettes,
Florin Barbu mezőgazdasági miniszter,
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter,
Florin Manole munkaügyi miniszter,
Radu Marinescu igazságügyi miniszter,
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter
és Ciprian Șerban közlekedési miniszter.
A PSD csütörtöki közleményében megállapította, hogy minisztereinek lemondása után
A párt szerint egy működésképtelen, parlamenti többség nélküli kabinet fenntartása felelőtlen magatartás, amely káros hatással lehet a nemzetgazdaságra.
A PSD ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minisztereinek visszahívása nem a kormányzás feladását jelenti, hanem egy olyan változás kezdetét, amelyet szerintük a román állampolgárok széles többsége vár el. A közlemény szerint
A párt közölte: kész részt venni egy új, Európa-barát kormány megalakításában, és támogatna olyan politikai vagy technokrata miniszterelnököt, aki figyelembe veszi az állampolgárok problémáit, és képes együttműködni a parlamenti többséget biztosító pártokkal – írja az Agerpres hírügynökség.
A PSD szerint a miniszterelnök mögött nincs parlamenti többség
A PSD azt is közölte, hogy az új kormány megalakulásáig a parlamentben támogatni fogja az uniós finanszírozású projektek lebonyolításához szükséges jogszabályok elfogadását.
Ebben az időszakban azonban nem vesznek részt a kormányüléseken, képviseletüket a koalíció más pártjai által kijelölt államtitkárok látják el.
Ioana Dogioiu kormányszóvivő korábban arról számolt be, hogy Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés végén megköszönte az ülésről hiányzó PSD-s miniszterek együttműködését, külön kiemelve Marian Neacșu miniszterelnök-helyettes munkáját.
A szóvivő tájékoztatása szerint a PSD minisztereinek lemondását az ideiglenes tárcavezetőkre vonatkozó javaslatokkal együtt továbbítják Nicușor Dan államfőnek. A távozó miniszterek felmentéséről, illetve az utódjuk kinevezéséről szóló elnöki rendeletek kibocsátása után a kormány a megszokott módon és teljes jogkörrel folytatja munkáját.
