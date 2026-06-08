Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten

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A Kolozs megyei rendőrség vizsgálatot indított a kolozsvári Virgil Madgearu szakközépiskola egyik 12. osztályos diáklánya ügyében, akinek a szülei a helyi sajtónak azt nyilatkozták, hogy lányukat bedrogozták és megerőszakolták a végzős banketten.
A hétfőn kiadott közlemény szerint a kolozsvári rendőrséget szombaton hajnalban 5 óra 25 perc körül értesítette a sürgősségi kórház személyzete, hogy
Az előzetes rendőri vizsgálatok alapján kiderült, hogy a lány az előző este több személy társaságában részt vett egy kolozsvári vendéglátóhelyen szervezett rendezvényen, ahol alkoholt fogyasztottak. Az egyik résztvevő egy adott ponton értesítette a lány édesanyját arról, hogy
A közlemény szerint a rendőrség az ügyészség koordinálásával vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására és az összes érintett személy azonosítására.
Az ügy kapcsán a Virgil Madgearu szakközépiskola vezetősége közölte, hogy nincs köze az adott rendezvény megszervezéséhez, amely állítása szerint magánrendezvény volt, és mélységesen sajnálja a történteket.
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