Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten

A Kolozs megyei rendőrség vizsgálatot indított a kolozsvári Virgil Madgearu szakközépiskola egyik 12. osztályos diáklánya ügyében, akinek a szülei a helyi sajtónak azt nyilatkozták, hogy lányukat bedrogozták és megerőszakolták a végzős banketten.

A hétfőn kiadott közlemény szerint a kolozsvári rendőrséget szombaton hajnalban 5 óra 25 perc körül értesítette a sürgősségi kórház személyzete, hogy

bevittek a sürgősségre egy 18 éves lányt, aki azt állította, hogy megerőszakolták.

Az előzetes rendőri vizsgálatok alapján kiderült, hogy a lány az előző este több személy társaságában részt vett egy kolozsvári vendéglátóhelyen szervezett rendezvényen, ahol alkoholt fogyasztottak. Az egyik résztvevő egy adott ponton értesítette a lány édesanyját arról, hogy

gyermeke rosszul lett, később pedig a mentőszolgálat a sürgősségi kórházba szállította a lányt.

A közlemény szerint a rendőrség az ügyészség koordinálásával vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására és az összes érintett személy azonosítására.

Az ügy kapcsán a Virgil Madgearu szakközépiskola vezetősége közölte, hogy nincs köze az adott rendezvény megszervezéséhez, amely állítása szerint magánrendezvény volt, és mélységesen sajnálja a történteket.