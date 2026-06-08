Elkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat Eugen Tomac

Fotó: Presidency
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök hétfőn megkezdi a politikai egyeztetések sorozatát a parlamenti pártokkal a kormánya megszavazásához szükséges parlamenti támogatás megszerzése érdekében.
Kommunikációs csapata által vasárnap közzétett ütemterv szerint Eugen Tomac hétfőn 11 órától a Nemzeti Liberális Párttal (PNL), 14 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), 17 órától pedig a Szociáldemokrata Párttal (PSD) konzultál.
Az egyeztetések a politikai szervezetek székházában zajlanak majd – írja az Agerpres.
A kommunikációs csapat szerint a kijelölt kormányfő az egyeztetések után sajtónyilatkozatot tesz.
Kedden is folytatódnak az egyeztetések a parlamenti pártokkal, a pontos időpontokat még közlik.
Nicușor Dan államfő csütörtök este jelentette be, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról.
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