Ők heten lennének a távozó miniszterek

A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.

A döntés annak a következménye, hogy a hét elején a PSD úgy szavazott, megvonja támogatását Ilie Bolojan (PNL) miniszterelnöktől. Pártforrások szerint a lemondásokról az alakulat vezetőtestületének szerdai ülésén döntöttek. A miniszterekkel együtt távozni készül Radu Oprea kormányfőtitkár is.

A következő miniszterek adhatják be a lemondásukat:

Marian Neacșu – miniszterelnök-helyettes,

Alexandru Rogobete – egészségügyi miniszter,

Ciprian Șerban – szállításügyi miniszter,

Florin Barbu – mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter,

Bogdan Ivan – energiaügyi miniszter,

Radu Marinescu – igazságügyi miniszter,

Florin Manole munkaügyi miniszter.

Ugyancsak szerdán Ioana Dogioiu kormányszóvivő kijelentette, hogy a híresztelésekkel ellentétben nem létezik még lista a szociáldemokrata miniszterek lemondása esetén megüresedő tárcákat átvevő ügyvivő miniszterekkel.

Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön 14 órakor érkeznek a kormánypalotába, hogy visszaadják a mandátumukat.