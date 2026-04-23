Ők heten lennének a távozó miniszterek

Fotó: Gov.ro
A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.
A döntés annak a következménye, hogy a hét elején a PSD úgy szavazott, megvonja támogatását Ilie Bolojan (PNL) miniszterelnöktől. Pártforrások szerint a lemondásokról az alakulat vezetőtestületének szerdai ülésén döntöttek. A miniszterekkel együtt távozni készül Radu Oprea kormányfőtitkár is.
A következő miniszterek adhatják be a lemondásukat:
Marian Neacșu – miniszterelnök-helyettes,
Alexandru Rogobete – egészségügyi miniszter,
Ciprian Șerban – szállításügyi miniszter,
Florin Barbu – mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter,
Bogdan Ivan – energiaügyi miniszter,
Radu Marinescu – igazságügyi miniszter,
Florin Manole munkaügyi miniszter.
Ugyancsak szerdán Ioana Dogioiu kormányszóvivő kijelentette, hogy a híresztelésekkel ellentétben nem létezik még lista a szociáldemokrata miniszterek lemondása esetén megüresedő tárcákat átvevő ügyvivő miniszterekkel.
Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön 14 órakor érkeznek a kormánypalotába, hogy visszaadják a mandátumukat.
Több mint 70 Kiehl’s termék található az eMAG-on, arcápolási, kezelési termékek és szérumok, parfümök, haj- és testápolási termékek. Az első 1000 rendelés Kiehl's ajándékcsomagot kap, függetlenül a vásárlás értékétől.
