Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 20., 19:36

2026. április 20., 21:182026. április 20., 21:18

Az igazság pillanata elnevezésű hétfői belső konzultáció keretében a párt megyei szervezeteinek és Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja szavazott.

Az eredmény szerint 97,7 százalékuk támogatja, hogy a PSD vonja meg a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől, 2,3 százalék pedig ellenzi ezt a lépést – számol be az Agerpres.

A szavazásra bocsátott kérdés felvetése is jelezte, hogy a PSD az európai elkötelezettségű pártokkal közösen szeretne újabb koalíciós megállapodást kötni, és

lázadása kifejezetten Bolojan személye ellen irányul.

Sorin Grindeanu pártelnök beszédében kiemelte: a PSD egyetlen baloldali pártként lépett be tavaly nyáron – a néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párttal és Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), illetve a magát jobbközépre soroló Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR) együtt létrehozott – európai elkötelezettségű koalícióba, hogy elszigeteljék a szélsőséges erőket. Szerinte azonban a

koalíciós partnerek már az első perctől kezdve nem a szélsőségeseket, hanem a PSD-t támadták, aminek szerinte egyenes következménye lett az AUR megerősödése.

Mint kijelentette: a PSD nem akar többé bokszzsák lenni a jobboldali pártok számára a koalícióban, annál is kevésbé, mert kormányzati részvételének három fő célkitűzése - a románok életszínvonalának megvédése, a beruházások folytatása és a román gazdaság támogatása - közül egyiket sem sikerült elfogadtatnia a teljes kormánnyal.

Idézet
A PSD felébredt. Inkább lesz hangos ellenzék, mint néma kormánytag”

– szögezte le Grindeanu az MTI szemléje szerint.

A PSD elnöke a nemzeti liberális kormányfő szemére vetette, hogy a multinacionális cégeket védi a munkavállalók helyett. Szerinte Bolojan

  • egy növekvő gazdaságot vett át, amely azóta technikai recesszióba került,

  • a belső fogyasztás összeomlott, visszaesett az ipari termelés és több mint ötvenezer ember elvesztette a munkahelyét.

A kollektív elbocsátásokat, az adóemeléseket, az anyák, a tanárok és a szociális segélyből élők juttatásainak lefaragását nem lehet reformnak nevezni – hangoztatta a szociáldemokrata pártelnök, aki szerint a társadalmi igazságosságra nyitott olyan kormányfőre van szükség, „aki a párbeszédet is szereti, nemcsak a hatalmat, aki partnerként, nem pedig hóhérként viselkedik” a partnerekkel.

A szociáldemokrata elnök a közvélemény-kutatásokra hivatkozva azt mondta:

ha a lakosság 80 százaléka szerint rossz az irány, akkor irányváltásra van szükség.

A román média értesülései szerint a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, ha Bolojan három napon belül nem mond le a miniszterelnöki tisztségről, majd a párt bizalmatlansági szavazást kezdeményez a parlamentben a Bolojan-kabinet maradékának megbuktatására.

2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR

George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó Toto Dumitrescu

Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg

Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Gyalogsági töltényeket találtak Csíkszentkirályon

Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben

Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Elképzelhető, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét

Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Cseke Attila: az AUR profitálhat a PSD és a PNL vitájának elmérgesedéséből

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn Nagybányán kijelentette, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak megoldást kell találnia Románia stabilitásának megőrzésére.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Osztották a bírságokat gyorshajtásért

Több megyére kiterjedő ellenőrzést tartottak április 19-én, vasárnap délután a 15-ös országúton, amelyben Hargita, Maros, Kovászna, Bákó és Neamț megye rendőrei vettek részt.

2026. április 20., hétfő

