Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
2026. április 20., 19:36
Az igazság pillanata elnevezésű hétfői belső konzultáció keretében a párt megyei szervezeteinek és Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja szavazott.
Az eredmény szerint 97,7 százalékuk támogatja, hogy a PSD vonja meg a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől, 2,3 százalék pedig ellenzi ezt a lépést – számol be az Agerpres.
A szavazásra bocsátott kérdés felvetése is jelezte, hogy a PSD az európai elkötelezettségű pártokkal közösen szeretne újabb koalíciós megállapodást kötni, és
Sorin Grindeanu pártelnök beszédében kiemelte: a PSD egyetlen baloldali pártként lépett be tavaly nyáron – a néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párttal és Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), illetve a magát jobbközépre soroló Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR) együtt létrehozott – európai elkötelezettségű koalícióba, hogy elszigeteljék a szélsőséges erőket. Szerinte azonban a
Mint kijelentette: a PSD nem akar többé bokszzsák lenni a jobboldali pártok számára a koalícióban, annál is kevésbé, mert kormányzati részvételének három fő célkitűzése - a románok életszínvonalának megvédése, a beruházások folytatása és a román gazdaság támogatása - közül egyiket sem sikerült elfogadtatnia a teljes kormánnyal.
– szögezte le Grindeanu az MTI szemléje szerint.
A PSD elnöke a nemzeti liberális kormányfő szemére vetette, hogy a multinacionális cégeket védi a munkavállalók helyett. Szerinte Bolojan
egy növekvő gazdaságot vett át, amely azóta technikai recesszióba került,
a belső fogyasztás összeomlott, visszaesett az ipari termelés és több mint ötvenezer ember elvesztette a munkahelyét.
A kollektív elbocsátásokat, az adóemeléseket, az anyák, a tanárok és a szociális segélyből élők juttatásainak lefaragását nem lehet reformnak nevezni – hangoztatta a szociáldemokrata pártelnök, aki szerint a társadalmi igazságosságra nyitott olyan kormányfőre van szükség, „aki a párbeszédet is szereti, nemcsak a hatalmat, aki partnerként, nem pedig hóhérként viselkedik” a partnerekkel.
A szociáldemokrata elnök a közvélemény-kutatásokra hivatkozva azt mondta:
A román média értesülései szerint a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, ha Bolojan három napon belül nem mond le a miniszterelnöki tisztségről, majd a párt bizalmatlansági szavazást kezdeményez a parlamentben a Bolojan-kabinet maradékának megbuktatására.
Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.
George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.
