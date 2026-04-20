Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Az igazság pillanata elnevezésű hétfői belső konzultáció keretében a párt megyei szervezeteinek és Országos Politikai Tanácsának mintegy 5000 tagja szavazott. Az eredmény szerint 97,7 százalékuk támogatja, hogy a PSD vonja meg a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől, 2,3 százalék pedig ellenzi ezt a lépést – számol be az Agerpres. Hirdetés A szavazásra bocsátott kérdés felvetése is jelezte, hogy a PSD az európai elkötelezettségű pártokkal közösen szeretne újabb koalíciós megállapodást kötni, és

lázadása kifejezetten Bolojan személye ellen irányul.

Sorin Grindeanu pártelnök beszédében kiemelte: a PSD egyetlen baloldali pártként lépett be tavaly nyáron – a néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párttal és Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), illetve a magát jobbközépre soroló Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR) együtt létrehozott – európai elkötelezettségű koalícióba, hogy elszigeteljék a szélsőséges erőket. Szerinte azonban a

koalíciós partnerek már az első perctől kezdve nem a szélsőségeseket, hanem a PSD-t támadták, aminek szerinte egyenes következménye lett az AUR megerősödése.

Mint kijelentette: a PSD nem akar többé bokszzsák lenni a jobboldali pártok számára a koalícióban, annál is kevésbé, mert kormányzati részvételének három fő célkitűzése - a románok életszínvonalának megvédése, a beruházások folytatása és a román gazdaság támogatása - közül egyiket sem sikerült elfogadtatnia a teljes kormánnyal.

A PSD felébredt. Inkább lesz hangos ellenzék, mint néma kormánytag”

– szögezte le Grindeanu az MTI szemléje szerint. A PSD elnöke a nemzeti liberális kormányfő szemére vetette, hogy a multinacionális cégeket védi a munkavállalók helyett. Szerinte Bolojan egy növekvő gazdaságot vett át, amely azóta technikai recesszióba került,

a belső fogyasztás összeomlott, visszaesett az ipari termelés és több mint ötvenezer ember elvesztette a munkahelyét. A kollektív elbocsátásokat, az adóemeléseket, az anyák, a tanárok és a szociális segélyből élők juttatásainak lefaragását nem lehet reformnak nevezni – hangoztatta a szociáldemokrata pártelnök, aki szerint a társadalmi igazságosságra nyitott olyan kormányfőre van szükség, „aki a párbeszédet is szereti, nemcsak a hatalmat, aki partnerként, nem pedig hóhérként viselkedik” a partnerekkel. A szociáldemokrata elnök a közvélemény-kutatásokra hivatkozva azt mondta:

ha a lakosság 80 százaléka szerint rossz az irány, akkor irányváltásra van szükség.