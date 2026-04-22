Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.

Székelyhon 2026. április 22., 16:392026. április 22., 16:39

Pártforrások szerint erről az alakulat vezetőtestületének szerdai ülésén döntöttek. A miniszterekkel együtt lemondásra készül Radu Oprea kormányfőtitkár is – ismerteti az Agerpres. Értesülések szerint a távozó miniszterek olyan államtitkárokra ruházzák át a hatáskörüket, akiket nem a PSD javasolt a tisztségbe. Hirdetés Kormányszóvivő: hamisak az ügyvivő miniszteri listákról szóló hírek Ioana Dogioiu kormányszóvivő szerdán kijelentette, hogy a híresztelésekkel ellentétben

nem létezik még lista a szociáldemokrata miniszterek lemondása esetén megüresedő tárcákat átvevő ügyvivő miniszterekkel.

Dogiuiu a kormány Facebook-oldalán hangsúlyozta, nincsenek még javaslatok az ügyvivő miniszterek kinevezésére. „A kormány jelenleg abban az összetételben folytatja a munkáját, amelyben a parlament beiktatta. A médiában keringő listák az ügyvivő miniszterjelöltekről hamisak, és nem valós információkon alapulnak” – írta bejegyzésében a kormányszóvivő. Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán közölte, hogy az RMDSZ képviselőivel tartott találkozón megállapodtak abban, hogy

amennyiben a PSD miniszterei lemondanak, a megüresedő tisztségeket mielőbb vegyék át a hivatalban maradó miniszterek.

A kormányfő korábban a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel is tárgyalt, kedd este pedig a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökével, Dominic Fritz-cel egyeztetett. Ilie Bolojan a PNL Országos Politikai Bürójának keddi ülése után jelentette be, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.