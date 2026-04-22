Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.

Székelyhon

2026. április 22., 16:392026. április 22., 16:39

Pártforrások szerint erről az alakulat vezetőtestületének szerdai ülésén döntöttek. A miniszterekkel együtt lemondásra készül Radu Oprea kormányfőtitkár is – ismerteti az Agerpres.

Értesülések szerint a távozó miniszterek olyan államtitkárokra ruházzák át a hatáskörüket, akiket nem a PSD javasolt a tisztségbe.

Hirdetés

Kormányszóvivő: hamisak az ügyvivő miniszteri listákról szóló hírek

Ioana Dogioiu kormányszóvivő szerdán kijelentette, hogy a híresztelésekkel ellentétben

nem létezik még lista a szociáldemokrata miniszterek lemondása esetén megüresedő tárcákat átvevő ügyvivő miniszterekkel.

Dogiuiu a kormány Facebook-oldalán hangsúlyozta, nincsenek még javaslatok az ügyvivő miniszterek kinevezésére.

„A kormány jelenleg abban az összetételben folytatja a munkáját, amelyben a parlament beiktatta. A médiában keringő listák az ügyvivő miniszterjelöltekről hamisak, és nem valós információkon alapulnak” – írta bejegyzésében a kormányszóvivő.

Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán közölte, hogy az RMDSZ képviselőivel tartott találkozón megállapodtak abban, hogy

amennyiben a PSD miniszterei lemondanak, a megüresedő tisztségeket mielőbb vegyék át a hivatalban maradó miniszterek.

A kormányfő korábban a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel is tárgyalt, kedd este pedig a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökével, Dominic Fritz-cel egyeztetett.

Ilie Bolojan a PNL Országos Politikai Bürójának keddi ülése után jelentette be, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.

Mint ismert, Romániában politikai válság alakult ki, miután a PSD úgy döntött, hogy megvonja támogatását a liberális Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Ezért Nicușor Dan államfő szerdára konzultációra hívta a koalíciós pártokat.

Belföld
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták
Székelyhon

Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták
Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Székelyhon

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
Székely Sport

Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Krónika

„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Másfél hónap után lelépett az FCSB edzője
Székely Sport

Másfél hónap után lelépett az FCSB edzője
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Hirdetés

2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával

A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával
Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával
2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával
Hirdetés
2026. április 22., szerda

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében

A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében
Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében
2026. április 22., szerda

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében
2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad
Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad
2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad
2026. április 22., szerda

A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!

Közösségi szerepvállalással ünnepelte a Föld napját a Marosvásárhelyi Állatkert és a Milvus Csoport. A közös eseményre az állatkertbe hívták az érdeklődőket, akik látványetetéseken, faültetésen, fakókeselyükről szóló előadáson is részt vehettek.

A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!
A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!
2026. április 22., szerda

A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!
Hirdetés
2026. április 22., szerda

Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját

A betegszabadság első napját fizetni fogják a krónikus betegeknek, az országos egészségügyi programokban nyilvántartott pácienseknek, a nappali kórházi ellátásban részesülőknek, valamint orvosi és sebészeti sürgősségi esetekben is.

Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját
Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját
2026. április 22., szerda

Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját
2026. április 22., szerda

Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni

Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.

Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni
Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni
2026. április 22., szerda

Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni
2026. április 22., szerda

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat

Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
2026. április 22., szerda

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Hirdetés
2026. április 22., szerda

Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Magyar Péter Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter
Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter
2026. április 22., szerda

Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter
2026. április 22., szerda

Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő

A hegyekben és Erdély délkeleti részén vegyes halmazállapotú csapadékra, 1400 méter felett havazásra, ugyanakkor megerősödő szélre, hidegre és talajmenti fagyra figyelmeztető előrejelzést adott ki péntek reggelig az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő
Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő
2026. április 22., szerda

Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő
2026. április 22., szerda

Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal

A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.

Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal
Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal
2026. április 22., szerda

Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal
Hirdetés
