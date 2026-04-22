Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.
Pártforrások szerint erről az alakulat vezetőtestületének szerdai ülésén döntöttek. A miniszterekkel együtt lemondásra készül Radu Oprea kormányfőtitkár is – ismerteti az Agerpres.
Értesülések szerint a távozó miniszterek olyan államtitkárokra ruházzák át a hatáskörüket, akiket nem a PSD javasolt a tisztségbe.
Ioana Dogioiu kormányszóvivő szerdán kijelentette, hogy a híresztelésekkel ellentétben
Dogiuiu a kormány Facebook-oldalán hangsúlyozta, nincsenek még javaslatok az ügyvivő miniszterek kinevezésére.
„A kormány jelenleg abban az összetételben folytatja a munkáját, amelyben a parlament beiktatta. A médiában keringő listák az ügyvivő miniszterjelöltekről hamisak, és nem valós információkon alapulnak” – írta bejegyzésében a kormányszóvivő.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán közölte, hogy az RMDSZ képviselőivel tartott találkozón megállapodtak abban, hogy
A kormányfő korábban a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel is tárgyalt, kedd este pedig a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökével, Dominic Fritz-cel egyeztetett.
Ilie Bolojan a PNL Országos Politikai Bürójának keddi ülése után jelentette be, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.
Mint ismert, Romániában politikai válság alakult ki, miután a PSD úgy döntött, hogy megvonja támogatását a liberális Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Ezért Nicușor Dan államfő szerdára konzultációra hívta a koalíciós pártokat.
A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.
Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.
