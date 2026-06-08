Íratkozhatnak már a képességvizsgákra a nyolcadikosok

A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a beiratkozás június 8-a és 12-e között zajlik. A nyolcadikosok június 12-én zárják a tanévet.

a román nyelv és irodalom vizsgával. Matematikából június 24-én lesz a vizsga.

A vizsgák eredményeit július elsején közlik, aznap 14 és 16 óra között, illetve július 2-án és 3-án megtekinthetők a vizsgadolgozatok és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 8-án teszik közzé.