Maroshévízhez közel, az európai úton gyúlt ki egy személyautó

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Kigyúlt egy személyautó a E578-as úton, Maroshévíz közelében vasárnap délután. Az eset során senki nem sérült meg.
2026. június 08., 08:272026. június 08., 08:27
2026. június 08., 08:282026. június 08., 08:28
A tűzoltók helyszínre érkeztekor az autó már teljesen lángokban állt. A tűz oka vélhetően rövidzárlat volt.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
A hasonló esetek megelőzése érdekében a rendőrség azt tanácsolja a sofőröknek:
nem folyamodjanak improvizált megoldásokhoz az autó elektromos berendezéseinél
ellenőrizzék a lámpák működését indulás előtt
figyeljenek oda az esetleges üzemanyag- vagy olajszivárgásokra
ellenőrizzék a tűzoltókészülék szavatossági idejét.
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