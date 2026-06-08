Maroshévízhez közel, az európai úton gyúlt ki egy személyautó

2026. június 07., vasárnap

Rekordméretű bírságot szabtak ki a romániai bankokra a kamatok miatt

Kartellezésre hivatkozva minden korábbinál nagyobb összegű, több mint 700 millió eurónyi bírságot szabott ki a román versenytanács a tíz vezető bankra, amelyek állítólag kamatpolitikájuk összehangolásával befolyásolták a román bankközi kamatlábat (ROBOR).