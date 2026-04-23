Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.

A kormányfő a Victoria-palotában a sajtónak elmondta, hogy köszönet illeti a távozó minisztereket az elmúlt tíz hónapban végzett munkájukért, mert a kormány teljesítménye – pozitívumaival és hiányosságaival együtt – csapatmunka volt, amiben

Bolojan közölte, hogy a kormány munkájában nem lehet fennakadás, tekintettel a helyreállítási terv (PNRR) forrásainak lehívására, a beruházások folytatására, a SAFE programra és az egyéb sürgető feladatokra. Ezért a miniszterelnök-helyettesekkel tervezett egyeztetések után továbbítják az államfőnek a távozó miniszterek utódlására vonatkozó javaslatokat.

A PSD miniszterei csütörtök délben nyújtották be a lemondásukat a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

A PSD kiadott egy közleményt is, amelyben megállapította, hogy