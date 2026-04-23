Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.
A csütörtökön elfogadott változtatást Bajkó László tanácsos kezdeményezte. A tanácsos ezt részben azzal indokolta, hogy azon az útszakaszon élénk a gyalogos és kerékpáros forgalom.
Egy másik lényeges szempont, hogy az országút mentén épült különféle ingatlanok, vendéglátó helyek kötelesek lennének a törvényekben előírt lehajtósávokat létesíteni a bejárataikhoz. Így viszont,
Az autósoknak figyelniük kell majd a változtatás után, hiszen a helységnévtábla új helyéig (ami a 7-es kilométer közelében lesz) 50 kilométer/órával kell közlekedniük.
A csütörtöki tanácsülésen döntöttek arról is, hogy
Ez azért szükséges, mert az Anghel Saligny programhoz korábban benyújtott tervek szerint itt egy városból kivezető közút épül majd.
Az út jelenlegi állapotában azonban nem elég széles ehhez, így a szomszédos parcellákból szükséges lesz kisajátítani kisebb területrészeket. Összesen 43 földdarabot érint ez amelyekből a legtöbb esetben jóval 100 négyzetméter alatt van a kisajátítandó részek mértéke. A tulajdonosok kártalanítására 44 ezer lejt szánnak.
Az ülés végén több tanácsos is észrevételeket fogalmazott meg, volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy
Felmerült a kérdés, hogy kellene keresni egy olyan klubot, aki átvenné és működtetője lenne a létesítménynek.
