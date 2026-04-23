Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát

• Fotó: Gergely Imre

Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.

Gergely Imre

2026. április 23., 17:502026. április 23., 17:50

A csütörtökön elfogadott változtatást Bajkó László tanácsos kezdeményezte. A tanácsos ezt részben azzal indokolta, hogy azon az útszakaszon élénk a gyalogos és kerékpáros forgalom.

Szerinte a közlekedésbiztonság miatt szükséges az, hogy az 12C országút ezen szakasza a város belterületéhez tartozzon, az ezzel járó közlekedési szabályozások életbe lépésével együtt.

Egy másik lényeges szempont, hogy az országút mentén épült különféle ingatlanok, vendéglátó helyek kötelesek lennének a törvényekben előírt lehajtósávokat létesíteni a bejárataikhoz. Így viszont,

miután az út már nem országút, hanem egyszerű városi útnak fog minősülni, ez már nem lesz elvárás.

Az autósoknak figyelniük kell majd a változtatás után, hiszen a helységnévtábla új helyéig (ami a 7-es kilométer közelében lesz) 50 kilométer/órával kell közlekedniük.
A csütörtöki tanácsülésen döntöttek arról is, hogy

elindítják a Régigyár utca településen kívüli szakasza mentén a kisajátítási procedúrát.

Ez azért szükséges, mert az Anghel Saligny programhoz korábban benyújtott tervek szerint itt egy városból kivezető közút épül majd.

Az út jelenlegi állapotában azonban nem elég széles ehhez, így a szomszédos parcellákból szükséges lesz kisajátítani kisebb területrészeket. Összesen 43 földdarabot érint ez amelyekből a legtöbb esetben jóval 100 négyzetméter alatt van a kisajátítandó részek mértéke. A tulajdonosok kártalanítására 44 ezer lejt szánnak.

Az ülés végén több tanácsos is észrevételeket fogalmazott meg, volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy

megoldást kellene találni a kitaposott zöldövezetek helyreállítására, a balesetveszélyessé vált játszóterek rendbetételére.

Felmerült a kérdés, hogy kellene keresni egy olyan klubot, aki átvenné és működtetője lenne a létesítménynek.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Újból medve jár a Somostetőn

Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás

Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet

A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Tánczos Barna megkapta a mezőgazdasági, Cseke Attila pedig az egészségügyi minisztérumot

A PSD minisztereinek lemondása nyomán átmenetileg új minisztériumokat kapnak az RMDSZ miniszterei is.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kihirdette a nőgyilkosságok visszaszorítását célzó jogszabályt az államfő

Nicușor Dan csütörtökön kihirdette a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Ittas vezetés Hargita megyében: két sofőrt szűrtek ki egy nap alatt

Két sofőrt is kiszűrtek szerdán a rendőrök Hargita megyében ittas vezetés miatt.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást

Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

2026. április 23., csütörtök

