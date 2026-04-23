Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.

A csütörtökön elfogadott változtatást Bajkó László tanácsos kezdeményezte. A tanácsos ezt részben azzal indokolta, hogy azon az útszakaszon élénk a gyalogos és kerékpáros forgalom.

Szerinte a közlekedésbiztonság miatt szükséges az, hogy az 12C országút ezen szakasza a város belterületéhez tartozzon, az ezzel járó közlekedési szabályozások életbe lépésével együtt.

Egy másik lényeges szempont, hogy az országút mentén épült különféle ingatlanok, vendéglátó helyek kötelesek lennének a törvényekben előírt lehajtósávokat létesíteni a bejárataikhoz. Így viszont,

miután az út már nem országút, hanem egyszerű városi útnak fog minősülni, ez már nem lesz elvárás.

Az autósoknak figyelniük kell majd a változtatás után, hiszen a helységnévtábla új helyéig (ami a 7-es kilométer közelében lesz) 50 kilométer/órával kell közlekedniük. A csütörtöki tanácsülésen döntöttek arról is, hogy

Ez azért szükséges, mert az Anghel Saligny programhoz korábban benyújtott tervek szerint itt egy városból kivezető közút épül majd.

Az út jelenlegi állapotában azonban nem elég széles ehhez, így a szomszédos parcellákból szükséges lesz kisajátítani kisebb területrészeket. Összesen 43 földdarabot érint ez amelyekből a legtöbb esetben jóval 100 négyzetméter alatt van a kisajátítandó részek mértéke. A tulajdonosok kártalanítására 44 ezer lejt szánnak.

Hirdetés

Az ülés végén több tanácsos is észrevételeket fogalmazott meg, volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy