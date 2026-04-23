Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

Pártforrások szerint ha a PSD miniszterei lemondanak, alkotmányos természetű jogi konfliktus alakulhat ki a kormány és a parlament között, ezért mérlegelik a szociáldemokraták, hogy kérjék az alkotmánybíróságtól a helyzet tisztázását. Erre azért van szükség, mert

az alkotmány nem rendelkezik arról, hogy mi történik, ha egy párt kilép a kormányból, és ezáltal a kabinet elveszíti a parlamenti támogatottságát.

A PSD arra kíváncsi, hogy ebben a helyzetben a kisebbségi kormánynak kell-e bizalmi szavazást kérnie a parlamentben – írja az Agerpres.

A szociáldemokraták emellett egy bizalmatlansági indítvány benyújtását is mérlegelik, illetve azt sem tartják kizártnak, hogy támogassák az ellenzék egy esetleges hasonló kezdeményezését.

Pártforrások szerint a PSD miniszterei a csütörtöki kormányülést követően, 14 órakor fognak lemondani.