Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Fotó: Románia Alkotmánybíróságának Facebook-oldala
Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.
Pártforrások szerint ha a PSD miniszterei lemondanak, alkotmányos természetű jogi konfliktus alakulhat ki a kormány és a parlament között, ezért mérlegelik a szociáldemokraták, hogy kérjék az alkotmánybíróságtól a helyzet tisztázását. Erre azért van szükség, mert
A PSD arra kíváncsi, hogy ebben a helyzetben a kisebbségi kormánynak kell-e bizalmi szavazást kérnie a parlamentben – írja az Agerpres.
A szociáldemokraták emellett egy bizalmatlansági indítvány benyújtását is mérlegelik, illetve azt sem tartják kizártnak, hogy támogassák az ellenzék egy esetleges hasonló kezdeményezését.
Pártforrások szerint a PSD miniszterei a csütörtöki kormányülést követően, 14 órakor fognak lemondani.
A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.
szóljon hozzá!