Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Fotó: Románia Alkotmánybíróságának Facebook-oldala

Fotó: Románia Alkotmánybíróságának Facebook-oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

Székelyhon

2026. április 23., 12:412026. április 23., 12:41

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Pártforrások szerint ha a PSD miniszterei lemondanak, alkotmányos természetű jogi konfliktus alakulhat ki a kormány és a parlament között, ezért mérlegelik a szociáldemokraták, hogy kérjék az alkotmánybíróságtól a helyzet tisztázását. Erre azért van szükség, mert

az alkotmány nem rendelkezik arról, hogy mi történik, ha egy párt kilép a kormányból, és ezáltal a kabinet elveszíti a parlamenti támogatottságát.

A PSD arra kíváncsi, hogy ebben a helyzetben a kisebbségi kormánynak kell-e bizalmi szavazást kérnie a parlamentben – írja az Agerpres.

A szociáldemokraták emellett egy bizalmatlansági indítvány benyújtását is mérlegelik, illetve azt sem tartják kizártnak, hogy támogassák az ellenzék egy esetleges hasonló kezdeményezését.

Pártforrások szerint a PSD miniszterei a csütörtöki kormányülést követően, 14 órakor fognak lemondani.

korábban írtuk

Ők heten lennének a távozó miniszterek
Ők heten lennének a távozó miniszterek

A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ezek is érdekelhetik

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Újabb lépést tehet az FK Csíkszereda a bennmaradás felé
Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Pénteken kezdődnek az útlezárások a Hargita Rali idején
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Ők heten lennének a távozó miniszterek

A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.

Az eMAG bejelentette a platformon található Kiehl's márkák listáját, és bővíti prémium ápolási termékeinek kínálatát

Több mint 70 Kiehl’s termék található az eMAG-on, arcápolási, kezelési termékek és szérumok, parfümök, haj- és testápolási termékek. Az első 1000 rendelés Kiehl's ajándékcsomagot kap, függetlenül a vásárlás értékétől.

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan

Székelyföld-szerte fagypont alá esett a hőmérséklet csütörtökre virradóan, a leghidegebb a Lakóca-tetőn volt, mínusz 5,5 fok.

2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi

A jelenlegi gazdasági helyzet – kifejezetten az üzemanyagár-robbanás – jelentős nyomás alá helyezte a közúti szállítással foglalkozó cégeket. A megemelkedett költségeket tükrözik a fuvardíjak, sőt a boltok polcaira felkerülő termékek árai is.

Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk

Románia GDP-arányos költségvetési hiánya a 2024-es 9,3 százalékról 7,9 százalékra csökkent tavaly az Eurostat adatai szerint, amelyek azt igazolják, hogy az irány helyes, a gazdaság stabilizálódik – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat

Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.

Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét

Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.

Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben

Jelentős lavinaveszélyre figyelmeztetnek szerdán a meteorológusok a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben. A Bucsecs-hegységben levő Omu-csúcson jelenleg 2,2 méteres a hótakaró, a legvastagabb az országban.

Egyre nagyobb az aszálynak való kitettség Romániában is

Románia az egyike azoknak az országoknak az Európai Unióban, amelyekben a legnagyobb mértékben nőttek az aszály által érintett területek.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!