Hirdetés

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön. Kocsis Károly 2026. április 18., 21:112026. április 18., 21:11

Régen Gálovics utcának hívták, és egyedül ez az épület állt benne... Fotó: Jánosi Csaba

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

Kocsis Károly 2026. április 18., 21:112026. április 18., 21:11

Sorozatunk előző két részében a marosvásárhelyi és a székelyudvarhelyi bordélyvilágot vettük górcső alá. A székely anyavárossal szemben

Gyergyószentmiklóson még a 19. század legvégén sem volt semmiféle módon szabályozva a „nyilvánosan titkos prostitúczió”.

Létezni márpedig létezett, másként a Gyergyói Hírlap 1899. máj. 17-i számában nem mutattak volna rá „az utczákon sétáló kendőzött szépségek nyomában fellépő demoralizációra", no meg „a bűnbarlangokra, a hol elfajul az erkölcs, elpusztul az ifjúság, és vele pusztul becsületes munkában megőszült apáknak hosszú évek során összegyűjtött vagyona." Szabályrendelet hiányában pedig az üzlet zavartalanul folyik, „járdáinkon most már párosával sétálnak a csak keresztnévvel bíró hölgyek" – folytatódik a kesergés.

Gyergyószentmiklós főtere az 1920-as években Fotó: Gyergyói DIA/Buslig Barna feltöltése

De nemcsak a járdán, nyilvánosan, hanem a szállodákban, éttermekben is elharapódzott ez a fajta üzérkedés. A Gyergyó című lap felelős szerkesztője 1904-ben azon morfondírozik, hogy

sokan csak a szabályázások kijátszása végett tartanak testüket áruba bocsátó pincér- és szobalányokat, cselédeket.

De nem őket hibáztatja, hanem a munkaadóikat, akik eleve olyan kis fizetést adnak nekik, hogy ilyesfajta mellékkereset nélkül nem tudnák fenntartani magukat. Kiszámolja, hogy míg egy pincérlány 10–16 koronát keres havonta, addig a kiadásai (szállás- és rezsiköltség, ruházat, piperecikkek, utazás stb.) legalább 65 koronára rúgnak, ami közel 600 koronányi mínuszt jelenet éveként, és „ezt a hiányzó összegecskét is meg kell szerezni valami úton-módon.” Verdiktje értelmében

gondoskodjunk arról, hogy a női alkalmazottjaink tisztességesen megélhessenek, és akkor megkívánhatjuk joggal, hogy viselkedésük kifogástalan legyen.”

Azt ugyan elismeri, hogy prostituáltak nemcsak a nincstelenek körül kerülnek ki, „de ez egészen más elbírálás alá esik.”

A gyergyószentmiklósi Ferdinánd király utca a két világháború között Fotó: Korabeli képeslap/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Bordélyház a Selyem utcában Garda Dezső helybéli történész egyetlen gyergyószentmiklósi bordélyról tud a két világháború közötti időszakból, az a Selyem utcában fungált, amelynek felső végéből nagyjából száz évvel ezelőtt vágták ki az erdőt. A városi tanács csak tessék-lássék módon lépett fel ellene: többször napirendre tűzte a felszámolását, de mindig elhalasztotta. Ennek az lehetett a magyarázata, hogy

egyes tagjai maguk is előszeretettel látogatták, még ha nem is fiákeren, mint a vendégek többsége.

A Selyem utcai „hivatalos” mellett Bajna György még két, kerítőnők által fenntartott „zugkupiről” tesz említést az 1996-os Hargita Kalendáriumban. Pikáns adalékként Garda Dezső lapunknak felidézte: az 1989-es fordulatot követően Salamás környékén is működött egy örömtanyaféleség, amelynek moldvai alkalmazottjai olyan meggyőző szolgáltatást nyújtottak, hogy

az egyik gyergyószéki közbirtokosság elnöke egyetlen éjszaka 17 millió lejt hagyott náluk! Mármint a közbirtokosság pénzéből.

Gyergyószentmiklós főtere 1940-ben Fotó: Gyergyói DIA/Buslig Barna feltöltése

Hogy némi fogalmunk legyen ezen összeg tekintélyes voltáról, megjegyezzük, hogy annak a közbirtokosságnak a tagja akkoriban 700 ezer lej évi járadékot kapott egy hektár erdő után…

A gyergyószentmiklósi bordély hölgyeit később a Duna-csatornához hurcolta el a kommunista rezsim, bűneikért vezekelni

– legalábbis a sepsiszentgyörgyi születésű Csiki László író, költő tudomása szerint (Titkos fegyverek, 1988).

Székelykapu a gyergyószentmiklósi Selyem utcában (1961) Fotó: Fortapan/Pálfi Balázs

És ha már szépirodalmi vizeken járunk, Sebestyén Mihálynak a Bogdán Béla életét taglaló, a Helikonban 1993-ban megjelent Erdélyi történetében olvashatjuk: amikor Gyergyószentmiklóson inaskodó hősére „rájött a természetes, a férfiembert próbára tevő hajlandóság, elkérezkedett a Törpe Elefánthoz címzett nyilvánosházba, és az éppen szabad kéjhölggyel (összesen hét alkalmazottat foglalkoztatott a műintézet, mióta egy honvédezred is állomásozott a városban) félóra alatt kienyelegte magát, s a természettől fakadó bizseregtető feszültséget testéből, hogy két-három hétig aztán efféle kényszerűségek ne zavarják újfent.”

A borszéki Melik szálloda a 20. század első felében Fotó: Gyergyói DIA/Tarisznyás Márton Múzeum

Szerelmet áruló lányok Borszéken A fürdői révén sok vendéget vonzó Borszéken is sokáig rendezetlen maradt a prostitúció kérdése, a 19–20. század fordulóján még biztosan. A Fürdőélet Erdélyben című kötetben (Kolozsvár, 2016) Zepeczaner Jenő idéz Szilvássy János doktornak a fürdőbizottmánynak és közös képviselőtestületnek írt jelentéséből, amelyből kitűnik, hogy

legalább ötven borszéki lány árulta pénzért a szerelmet.

A borszéki Remény szálló 1913-ban Fotó: Korabeli képeslap/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Minden vendéglős hozott magával egy párat, aztán ott voltak a vendégek cselédei, „jórészt a kúti- és seprő lányok, egy csomó mosónő, varrónő, kasszírnő, sőt vendég szerepre berándulnak a szomszéd községek leányai és menyecskéi is”, akik „nagy megbotránkozást keltettek minden este.”

Az orvos egyrészt egy nyilvánosház engedélyezését, másrészt a szabadon praktizálók üldözését javasolta.

A közfürdők eleve a prostitúció melegágyának számítottak az ókortól kezdve, és ezen szerepük Székelyföldön még a 20. század első évtizedeiben is tetten érhető, amint azt például Hankó Vilmos is szóvá tette az 1902-es tusnádfürdői székely kongresszuson. Nem hiába nevezte a népnyelv „gyógyzüllőknek” az oda látogatók egy részét!

A borszéki Ágnes szálloda az 1930-as években Fotó: Korabeli képeslap/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

És nem föltétlenül pénzen vásárolt kéjelgésre kell gondolni, hiszen itt általában lazábban kezelték a társadalmi erkölcsöket. Amiként Kósa László írja egy másik fürdőorvosra hivatkozva,

„a fürdőre érkező magányos urak és különösen a fiatalabb hölgyek mindenképpen pletykának tették ki magukat.

Hiszen a kialakult szokáskörben róluk sok valószínűséggel hitték: kalandot keresni jöttek vagy egy jó hozománnyal járó házasság reményében vegyülnek el a fürdői társaságban.”

A borszéki Wolf üdülő 1943-ban Fotó: Fortepan

Különösen az egyedül érkező fiatal özvegyekre néztek rossz szemmel. „A fürdőhelyeken kétféle prostituált fordul meg. Az egyiket csak a vak nem ismeri fel, ám

az igazán veszélyes özvegyi fátylat ölt, és igyekszik belopnia magát előkelő társaságokba, ahol részvétet éreznek iránta, ám a céda ezt használja ki csak igazán, úgy szedi áldozatait”

– ad félre nem érthető meghatározást a 19–20. század fordulóján tevékenykedő dr. Russay Gábor Lajos balneológus.

A csíkszeredai Európa szálló a 20. század elején Fotó: Korabeli képeslap/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Feleséget piros lámpás házból Csíkszeredai nyilvánosházakról legkorábban 1893-ból találunk adatot a korabeli sajtóban, de Bartalis Ágostnak a Csíki Lapokban megjelent, Szász Lajos rendőrkapitányhoz intézett panasza, miszerint

„a bordélyházakban az 1892. évi augusztus 11-én kiadott miniszteri rendelet ellenére tetszés szerinti ideig tarthat a bor és muzsikaszó melletti mulatás”, arra utal, hogy régebben kezdték el működésüket.

Szabó Katalin, aki Visszajátszás című kötetében (Státus Kiadó, 2000) részletesen ír az ottani örömtanyákról, azt valószínűsíti, hogy egy ilyen a mai Petőfi utcában, az akkori tiszti kaszinó szomszédságában is állhatott a 19. század végén. A várost abban az időben mindössze néhány utca jelentette, és ezek közül az egyik félreesőben, a Gálovics (ma Venczel József) nevűben,

Szőke Mihály telkén hozzávetőleg 1910 és 1940 között lehetett látogatni egy cégér nélküli, piros és zöld lámpás házat.

Mondjuk, nagyon nem lehetett eltéveszteni, mert akkoriban más épület nem volt ebben az utcában.

A csíkszeredai, Venesz János által bérelt városi szálló Fotó: Korabeli képeslap/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

„Ide általában mulatozás végén, úgy éjfél után mentek a férfiak. Az épületben volt egy előszobaféle, ahol lehetett kávézni, italt nem szolgáltak fel.

A nők bérelték a szobákat, a tulajdonos ebből élt. A konvencióknak megfelelően madám fogadta a vendégeket, a hölgyek az előszobában ültek, és lehetett választani közülük.

A „huligán típusú” vagy túl részeg embereket nem szolgálták ki. Főként 50–55 év közötti urak, komoly üzletemberek jártak ide. Egy időben hat-hét nő dolgozott itt – ahány szobája volt a háznak. A tarifa huszonöt és száz lej között változott, a szebbek többet kértek. (Akkoriban 120-150 lej volt egy pár cipő, a fizetés pedig 800 és 1200 lej között lehetett.) Helybéliek soha nem dolgoztak ebben az intézményben.

A nők az ország különböző részeiről érkeztek, de mindig magyarok voltak. Csak néhány hetet vagy hónapot töltöttek el egy helyen, kevesen maradtak itt egy évig…

Megtörtént az is, hogy egy jómódú helybéli textilkereskedő fia a bordélyból házasodott. Felesége nagyszerű háziasszony lett, Csíkszentdomokoson nyitottak üzletet” – olvashatjuk a Visszajátszásban.

A csíkszeredai vármegyeháza Fotó: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház

Magyar Hermann 1905 körül nyitotta meg (vagy újította fel) a piac szomszédságában szállodának álcázott bordélyházát. 1913-ban azt is elérte a helyi tanácsnál, hogy befektetése, illetve forgalma óvása érdekében a kávéházak és az éttermek, vagyis a konkurenciája

reggel helyett csak hajnali 3 óráig tarthasson nyitva, és 40 évnél fiatalabb pincérnőt és szobaasszonyt ne alkalmazhasson.

(Eme furának tűnő elvárás titkának megfejtését lásd fentebb, Gyergyószentmiklósnál!) A Csíki Hírlap ugyan felvetette, hogy ez csak a bordélyház jövedelmének növelését célozza, „a városi tanács azonban a kérvénynek helyet adott, s a képviselőtestületnek ez irányban tett javaslatot, melyet az igen hirtelen el is fogadott.” Magyar Hermannt azonban csakhamar háborúba hívta a haza, és miután a 82. gyalogezred kötelékében, 1916 nyarán hősi halált halt, felesége vitte tovább az „üzletet”. De nem sokáig, mert a román betörés következtében tíz „alkalmazottjával” együtt Nyírbátorba menekült, és 1917 májusában kérvényezte – sikerrel – újbóli megnyitását. Az özvegyet Neamţu Emil vette el feleségül, a szállodát „hozományként” kapta, ahonnan saját fiákerével vitette ki a jól fizető vendégeket az állomásra.

Ez nem az fajta nyílt kupleráj volt, mint amilyen Hirsch utcájában működött. Jóval intimebb, ám férficsábító volt...”

– nyilatkozta Kristó Tibornak 1995-ben az akkor 73 éves André András. Az említetek mellett „a legkisebb kocsmákba is alkalmaztak konzumnőket... A vonatállomással szemben is volt egy ilyen kocsma (az épületet már lebontották). Ide főképp kocsisok jártak…” – írja Daczó Katalin. Kommunista prüdéria Miután a magyar királyi belügyminiszter 1913. évi július hó 24-én „mellőzhetetlen szükségét” látta annak, „hogy a bordélyügy, a mai kor követelményeinek megfelelően kormányhatósági szabályozást nyerjen”, itt is elkezdődött a titkosbordélyház-működtetők, be nem jelentett kéjhölgyek vegzálása.

A mai Venczel József és a Tető utca találkozásánál található épületet azóta felújították, manapság magánlakások vannak kialakítva benne Fotó: Jánosi Csaba

A Csíki Lapok tanúsága szerint Sándor János belügyminiszter abban az évben arra utasította a fő- és alispánokat, hogy a nyilvánosházak működését célzó önkormányzati szabályrendeleteket a következőkben módosítsák, és úgy függesszék ki: „huszadik életévének betöltése előtt senki sem lehet éjjeli mulatóhelyen prostituált nő.

az éjjeli mulatóhely tulajdonossá által még az esetben sem tartható vissza a prostituált nő ingósága, ha tartozása volna.

a prostituált nőt igazolványának kiadásakor az illetékes hatóságnak részletesen ki kell hallgatni arra nézve, hogy mi indította erre a lépésre, nem beszélte-e reá valaki, és fel kell őt világosítani arról is, hogy bármikor elhagyhatja az éjjeli mulatóhelyet.” Ennek azért sok foganatja nem lehetett, mert hamarosan kitört az első világháború, amit impériumváltás követett. A román belügyminisztérium 1928. május elsejével szüntette be a bordélyházak legális működését, utána csak feketén lehetett űzni az ipart. „Aki a prostituáltakat kihasználja, százezer lejig terjedő pénzbírsággal, visszaélés esetén 1–6 hónapi fogházzal büntettetik. Erkölcstelenségre izgató nyomtatványok terjesztésének ugyanez a büntetése” – foglalta össze dióhéjban a nem sokkal később érvénybe lépő egészségügyi törvény vonatkozó passzusát a Csíki Lapok 1930. aug. 31-i száma.

1948-ban még tettek egy kis engedményt e tekintetben, ám 1949-ben a prostitúciót egyenesen bűncselekménynek minősítették.

Ezt a rendeletet két évvel később törölték, de a kommunista erkölcsi normák nem tették lehetővé a kéjtanyák nyilvános működését. Nem nyilvánosan azért lehetett hallani egy-kettőről itt-ott, de ezekről már csak azért sem ildomos beszélni, mert egykori látogatóik még ma is közöttünk járhatnak.

Borszék, polgári társaság fényképésznél Fotó: Műtermi felvétel/MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum