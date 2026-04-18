Kommunikációs képzésen vettek részt a csíkszeredai kórház alkalmazottai

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Nemcsak az infrastruktúra korszerűsítése, hanem az egymásra és a páciensekre való odafigyelés is kulcsfontosságú – ennek jegyében vettek részt kommunikációs képzésen a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház asszisztensei és betegápolói.
Kommunikációs technikákról tanultak, beszélgettek, és alkalmazott szituációs gyakorlatokat végeztek a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház alkalmazottai pénteken. A képzésen 23 kórházbeli egészségügyi asszisztens, betegápoló vett részt – számolt be Facebook-oldalán az egészségügyi intézmény.
A bejegyzés szerint az egészségügyben „a kommunikáció nem kiegészítő, hanem alapvető eszköz”, ezért vágtak bele a saját képzés megszervezésébe és lebonyolításába.
A program a Békés Vármegyei Központi Kórház és a békéscsabai Skill labor szakembereinek közreműködésével valósult meg, akik egy,
A konfliktuskezelési kommunikációs technikák alkalmazása az akut betegellátásban elnevezésű képzés során a résztvevők nemcsak elméleti előadást hallgattak, hanem
A képzés kezdetén Konrád Judit menedzser hangsúlyozta, hogy a kórház fejlődésének fontos állomása, hogy a kommunikációra is tudatosan figyelnek. Mint fogalmazott:
A képzést Majla Géza pszichológus és Kraft Hunor szülész-nőgyógyász főorvos, mentálhigiénés szakember állította össze és tartotta meg, a szituációs gyakorlatokat Stekbauer Kincső intenzív terápiás és aneszteziológus főorvos, Balássy Ildikó ápolási igazgató, Lukács Eszter pszichológus, Kiss Edit és Donovál Zoltán kommunikációs szakemberek vezették.
szóljon hozzá!