Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kommunikációs képzésen vettek részt a csíkszeredai kórház alkalmazottai

• Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nemcsak az infrastruktúra korszerűsítése, hanem az egymásra és a páciensekre való odafigyelés is kulcsfontosságú – ennek jegyében vettek részt kommunikációs képzésen a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház asszisztensei és betegápolói.

Barabás Hajnal

2026. április 18., 13:442026. április 18., 13:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kommunikációs technikákról tanultak, beszélgettek, és alkalmazott szituációs gyakorlatokat végeztek a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház alkalmazottai pénteken. A képzésen 23 kórházbeli egészségügyi asszisztens, betegápoló vett részt – számolt be Facebook-oldalán az egészségügyi intézmény.

A bejegyzés szerint az egészségügyben „a kommunikáció nem kiegészítő, hanem alapvető eszköz”, ezért vágtak bele a saját képzés megszervezésébe és lebonyolításába.

A program a Békés Vármegyei Központi Kórház és a békéscsabai Skill labor szakembereinek közreműködésével valósult meg, akik egy,

már bevált módszert hoztak el Csíkszeredába.

A konfliktuskezelési kommunikációs technikák alkalmazása az akut betegellátásban elnevezésű képzés során a résztvevők nemcsak elméleti előadást hallgattak, hanem

szituációs gyakorlatokon keresztül ismerkedtek meg az egészségügyben gyakran előforduló konfliktushelyzetekkel és azok lehetséges megoldásaival.

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

A képzés kezdetén Konrád Judit menedzser hangsúlyozta, hogy a kórház fejlődésének fontos állomása, hogy a kommunikációra is tudatosan figyelnek. Mint fogalmazott:

a páciensekre és egymásra való odafigyelés legalább annyira fontos, sokszor még fontosabb, mint a korszerű orvosi eszköz vagy az infrastrukturális fejlesztés.

A képzést Majla Géza pszichológus és Kraft Hunor szülész-nőgyógyász főorvos, mentálhigiénés szakember állította össze és tartotta meg, a szituációs gyakorlatokat Stekbauer Kincső intenzív terápiás és aneszteziológus főorvos, Balássy Ildikó ápolási igazgató, Lukács Eszter pszichológus, Kiss Edit és Donovál Zoltán kommunikációs szakemberek vezették.

Csíkszék Csíkszereda Kórház
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. április 18., szombat

Közel 34 ezer családi erőszakos eset történt az év első hónapjában

Az idei év első három hónapjában 33 996 családon belüli erőszakos esethez riasztották a hatóságokat, ebből 17 113 városon, 16 883 vidéken történt – számolt be szombaton az Országos Rendőr-főkapitányság.

Szedni, szárítani, inni – útmutató a gyógynövényekhez

Reneszánszát éli a gyógynövények használata, egyre többen szedik, sőt termesztik és nemcsak tea, hanem tinktúra is készül belőlük – jelentette ki Pokornyi László, aki a Marosvásárhelyen és környékén megtermő gyógynövényekről írt könyvet.

Akcióba lendült a DIICOT: 33 kilogramm lefoglalt kokain és 13 kilogramm kannabisz lett az eredménye

Nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok az elmúlt két hétben végrehajtott akcióik során.

Késelésbe fordult egy italozás Csíkkozmáson

Megkéselt egy fiatal férfi egy másikat Csíkkozmáson a napokban. Feltehetően italozás torkollott agresszióba a két fél között. Az áldozatot kórházban ápolják.

Négy ügynökségét szervezi át a munkaügyi minisztérium, köztük az Országos Nyugdíjpénztárat is

Négy ügynökségének átszervezésére készül a munkaügyi minisztérium. Florin Manole tárcavezető szerint a négy intézményből kettő lesz: az egyik az ellenőrzésekkel, a másik a kifizetések kezelésével foglalkozik majd.

Alig nyolc lej fölött a benzin-, kilenc lej alatt a gázolajár

Hónapokkal ezelőtt még szürreálisnak tűnt, hogy a 8 lej körüli benzinár fog „olcsónak” számítani, most mégis ez történik. A világpiaci helyzet és a kormányintézkedések következtében a tíz lejt alulról súroló benzinár visszajött a nyolc lejes tartományba.

2026. április 17., péntek

Medvecsapdát helyeztek ki, bűnügyi eljárás indult ellenük

Az 112-es hívószámra medvecsapdába rekedt bocsról érkezett bejelentés Nyárádkarácson községből. A rendőrség bűnügyi eljárást indított, orrvadászat gyanújával. A község polgármestere, Bodó Károly Gyula szerint az ügy árnyaltabb, mint elsőre látszik.

2026. április 17., péntek

Ígéretes időjárás-előrejelzés a május 1-jei minivakációra

Az átlagosnál csapadékosabb időszakot jeleznek előre a meteorológusok jövő hétre az ország minden régiójában, míg a május 1-jei minivakációt magában foglaló hétre az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleteket valószínűsítenek.

2026. április 17., péntek

Anyagyilkosság Bukarestben: 14 éves lány és barátja a vádlottak padján

Bíróság elé állítanak a bukaresti ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves barátnőjét, akiket azzal vádolnak, hogy megölték a lány anyját, majd a holttestet elásták egy erdőben.

2026. április 17., péntek

Nem számít, ha füstölt, de legyen jó sós – szalonnamustra kezdődött Csíkszeredában

Különböző technikákkal füstölt szalonnákat kóstolhattak a csíkszeredaiak a második alkalommal megszervezett Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvény első napján, pénteken.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!