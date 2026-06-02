Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia

Fotó: Rheinmetall.com
A német Rheinmetall hadiipari vállalat kedden bejelentette, hogy 5,7 milliárd euró értékű szerződéseket írt alá a román hadsereggel, amit a cég „az elmúlt időszak legnagyobb nemzetközi szerződéscsomagjának” nevezett.
2026. június 02., 20:352026. június 02., 20:35
2026. június 02., 20:362026. június 02., 20:36
A vállalat közleménye szerint a SAFE-hitelből finanszírozott megrendelések 298 Lynx típusú, új generációs harcjárműre, Skyranger légvédelmi rendszerekre, közepes kaliberű légvédelmi lőszerre, páncélozott csapatszállítókra, két tengeri járőrhajóra és két búvártámogató hajóra vonatkoznak. A szállítások 2028-ban kezdődnek és 2030-ig fejeződnek be.
Közlése szerint
és a hozzáadott érték jelentős részét is Romániában állítják majd elő. A projekt várhatóan több ezer új munkahelyet teremt, és több mint 200 alvállalkozót vonnak be a beszállítói hálózatba.
A német vállalat már jelen van a román piacon: a cég Medgyesen működő leányvállalata, a Rheinmetall Automecanica régóta aktív Romániában. A mostani nagy értékű megrendelések teljesítésébe
– számol be az Agerpres.
A közlemény idézte a román miniszterelnöki hivatal vezetőjét, Mihai Jurcát, aki szerint a Rheinmetallal kötött megállapodás fontos lépés a román védelmi ipar újjáélesztése felé is, mivel a termelés több mint fele Romániában vagy romániai cégekkel együttműködésben valósul meg.
Négy év szünet után ismét egy flashmobbal jelentkezett a sepsiszentgyörgyi Kék Hold táncklub, amelyről a beavatottak már tudják, hogy tagjait az eső sem tudja elriasztani. Kedd délután park felső sétányán 50 pár táncolt az esőben.
Elkezdődött a beiratkozás a 2026-os nyári érettségi vizsgaidőszakra, a végzősöknek pedig június 4-én véget ér a tanév. A szóbeli vizsgák jövő héten, az írásbeli megmérettetések pedig június 29-én kezdődnek.
Kelemen Hunor szerint Eugen Tomac esetleges miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem” tekinthető.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakciói nem fognak bizalmat szavazni egy olyan kormánynak, amelyben a párt nem vesz részt – jelentette ki kedden Ștefăniță Avrămescu képviselő.
Vélhetően június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat a Szeben megyei Bilea-tó és az Argeș megyei Piscul Negru között – jelentette be kedden a brassói regionális útigazgatóság szóvivője.
A miniszterelnök kijelölésének és egy biztos parlamenti támogatást élvező stabil kormány megalakításának késlekedése az ország politikai, gazdasági, társadalmi és biztonsági helyzetének gyors ütemű romlásához vezet – jelentette ki Traian Băsescu.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Fenechiu kedden kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugen Tomac miniszterelnökké jelölését.
77 évesen elhunyt Kurkó Árpád a Hargita Gyöngye (Perla Harghitei) ásványvíz-palackozó korábbi vezérigazgatója.
Személyszállító busz balesetezett kedden a Maros megyei Mezősályin. A jármű hat utasa közül három kiskorút kórházba kellett szállítani.
Gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2556 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 0,67 banis (0,12 százalékos) emelkedést jelent a legutóbbi banki napon közölt 5,2489 lejhez képest.
szóljon hozzá!