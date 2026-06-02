Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia

A német Rheinmetall hadiipari vállalat kedden bejelentette, hogy 5,7 milliárd euró értékű szerződéseket írt alá a román hadsereggel, amit a cég „az elmúlt időszak legnagyobb nemzetközi szerződéscsomagjának” nevezett.

A vállalat közleménye szerint a SAFE-hitelből finanszírozott megrendelések 298 Lynx típusú, új generációs harcjárműre, Skyranger légvédelmi rendszerekre, közepes kaliberű légvédelmi lőszerre, páncélozott csapatszállítókra, két tengeri járőrhajóra és két búvártámogató hajóra vonatkoznak. A szállítások 2028-ban kezdődnek és 2030-ig fejeződnek be.

és a hozzáadott érték jelentős részét is Romániában állítják majd elő. A projekt várhatóan több ezer új munkahelyet teremt, és több mint 200 alvállalkozót vonnak be a beszállítói hálózatba.

A német vállalat már jelen van a román piacon: a cég Medgyesen működő leányvállalata, a Rheinmetall Automecanica régóta aktív Romániában. A mostani nagy értékű megrendelések teljesítésébe