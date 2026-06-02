Ötven táncos mutatta meg tánctudását az esőben

Négy év szünet után ismét egy flashmobbal jelentkezett a sepsiszentgyörgyi Kék Hold táncklub, amelyről a beavatottak már tudják, hogy tagjait az eső sem tudja elriasztani. Kedd délután park felső sétányán 50 pár táncolt az esőben.

Bodor Tünde

2026. június 02., 20:442026. június 02., 20:44

2026. június 02., 21:302026. június 02., 21:30

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Négy év szünet után ismét egy flashmobbal jelentkezett a sepsiszentgyörgyi Kék Hold táncklub, amelyről a beavatottak már tudják, hogy tagjait az eső sem tudja elriasztani. Kedd délután park felső sétányán 50 pár táncolt az esőben.

Esik az eső? Annál érdekesebb a kihívás, annál emlékezetesebb a megmutatkozás, ezért nem maradt volna távol senki az eseménytől. Dehát nem is először történik meg, hogy esőköpenyben lépnek fel a Kék Hold Klub táncosai.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Marton Enikő és Imreh István 24 évvel ezelőtt alapították a Kék Hold táncklubot,

Hirdetés
a flashmobon résztvevő tíz csoport közül a legrégebbi 23 éve táncol velük, ők már alulról-felülről közelítik az ötvenet, de volt köztük egy középiskolás csoport is.

A legidősebb tag, aki szintén táncolt a parkban, 72 éves.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1511373003321733%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Az évzáró előadásnak is titulált villámcsődület repertoárján európai és argentin tangó, bécsi és angol keringő, jive, slowfox, cha-cha-cha, rumba, szamba, sortánc és quadrille szerepelt.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Mindegyik csoport szabadon kiválaszthatta azt a négy táncot, ami el akart táncolni. Mindig könnyebb tanulni, ha van egy cél – mondta el Marton Enikő.

A végén a vonaltáncba mindenki bekapcsolódott, legalább 100 méter hosszan mozdultak egy ütemre a táncosok, ki esőköpenyben, ki bőrig ázva. Elmondható, hogy

a társastánc-tudásuk megmutatására elég kevés alkalmuk van a táncosoknak, bár az is igaz, népszerű pop- és rockslágerekre is ráhúzhatók a koreográfiák.
• Fotó: Tuchiluș Alex

Viszont a flashmob után hamarosan következik a klub évzáró bulija, ahol a legjobb hangulatban lehet még francia négyest is táncolni a korszerűbb standard és a mai táncok mellett.

• Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások

A rovat további cikkei

2026. június 02., kedd

Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia

A német Rheinmetall hadiipari vállalat kedden bejelentette, hogy 5,7 milliárd euró értékű szerződéseket írt alá a román hadsereggel, amit a cég „az elmúlt időszak legnagyobb nemzetközi szerződéscsomagjának” nevezett.

2026. június 02., kedd

2026. június 02., kedd

Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi

Elkezdődött a beiratkozás a 2026-os nyári érettségi vizsgaidőszakra, a végzősöknek pedig június 4-én véget ér a tanév. A szóbeli vizsgák jövő héten, az írásbeli megmérettetések pedig június 29-én kezdődnek.

2026. június 02., kedd

2026. június 02., kedd

Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése

Kelemen Hunor szerint Eugen Tomac esetleges miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem” tekinthető.

2026. június 02., kedd

2026. június 02., kedd

Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakciói nem fognak bizalmat szavazni egy olyan kormánynak, amelyben a párt nem vesz részt – jelentette ki kedden Ștefăniță Avrămescu képviselő.

2026. június 02., kedd

2026. június 02., kedd

Június második felében nyithatják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat

Vélhetően június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat a Szeben megyei Bilea-tó és az Argeș megyei Piscul Negru között – jelentette be kedden a brassói regionális útigazgatóság szóvivője.

2026. június 02., kedd

2026. június 02., kedd

A volt államfő szerint hibás döntés lenne egy parlamenti háttér nélküli miniszterelnök kinevezése

A miniszterelnök kijelölésének és egy biztos parlamenti támogatást élvező stabil kormány megalakításának késlekedése az ország politikai, gazdasági, társadalmi és biztonsági helyzetének gyors ütemű romlásához vezet – jelentette ki Traian Băsescu.

2026. június 02., kedd

2026. június 02., kedd

A PNL nem fog olyan kormányt megszavazni, amiben a PSD is részt vesz

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Fenechiu kedden kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugen Tomac miniszterelnökké jelölését.

2026. június 02., kedd

2026. június 02., kedd

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó

77 évesen elhunyt Kurkó Árpád a Hargita Gyöngye (Perla Harghitei) ásványvíz-palackozó korábbi vezérigazgatója.

2026. június 02., kedd

2026. június 02., kedd

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak

Személyszállító busz balesetezett kedden a Maros megyei Mezősályin. A jármű hat utasa közül három kiskorút kórházba kellett szállítani.

2026. június 02., kedd

2026. június 02., kedd

Gyengült a lej az euróhoz képest

Gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2556 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 0,67 banis (0,12 százalékos) emelkedést jelent a legutóbbi banki napon közölt 5,2489 lejhez képest.

2026. június 02., kedd

