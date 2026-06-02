Ötven táncos mutatta meg tánctudását az esőben

Négy év szünet után ismét egy flashmobbal jelentkezett a sepsiszentgyörgyi Kék Hold táncklub, amelyről a beavatottak már tudják, hogy tagjait az eső sem tudja elriasztani. Kedd délután park felső sétányán 50 pár táncolt az esőben.

Esik az eső? Annál érdekesebb a kihívás, annál emlékezetesebb a megmutatkozás, ezért nem maradt volna távol senki az eseménytől. Dehát nem is először történik meg, hogy esőköpenyben lépnek fel a Kék Hold Klub táncosai.

a flashmobon résztvevő tíz csoport közül a legrégebbi 23 éve táncol velük, ők már alulról-felülről közelítik az ötvenet, de volt köztük egy középiskolás csoport is.

Az évzáró előadásnak is titulált villámcsődület repertoárján európai és argentin tangó, bécsi és angol keringő, jive, slowfox, cha-cha-cha, rumba, szamba, sortánc és quadrille szerepelt.

A legidősebb tag, aki szintén táncolt a parkban, 72 éves.

Mindegyik csoport szabadon kiválaszthatta azt a négy táncot, ami el akart táncolni. Mindig könnyebb tanulni, ha van egy cél – mondta el Marton Enikő.

A végén a vonaltáncba mindenki bekapcsolódott, legalább 100 méter hosszan mozdultak egy ütemre a táncosok, ki esőköpenyben, ki bőrig ázva. Elmondható, hogy