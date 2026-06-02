Június második felében nyithatják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat

Vélhetően június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat a Szeben megyei Bilea-tó és az Argeș megyei Piscul Negru között – jelentette be kedden a brassói regionális útigazgatóság szóvivője.

Székelyhon 2026. június 02., 18:23

Elekes Róbert szerint az útkarbantartók még dolgoznak a magashegyi úton lerakódott hó eltakarításán, és

akkor nyitják meg újra az útszakaszt, amikor már biztonságos lesz a gépkocsivezetők számára.