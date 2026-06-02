Ismertette a DNA azt az ügyet, amelyben hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítják a román vezérkari főnököt

Fotó: Haáz Vince
Hivatali visszaélésben való bűnrészesség gyanúja miatt indult büntetőeljárás a román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad ellen – közölte kedden a korrupcióellenes ügyészség (DNA).
2026. június 02., 15:102026. június 02., 15:10
A DNA tájékoztatása értelmében az ügyészek a vezérkari főnök tudomására hozták, hogy gyanúsított az ügyben.
Az ügyészek szerint 2025 júliusában Vlad Gheorghiță tábornok közbenjárására egyik helyettese, Iulian Berdilă altábornagy aláírt egy igénylést, amelyben a bukaresti testnevelési és sportegyetem által meghirdetett tandíjmentes helyek számának növelését kérték az oktatási minisztériumtól. A DNA szerint a vezérkari főnök ezzel
a törvény értelmében ugyanis ilyen kérelmet kizárólag a védelmi minisztérium alárendeltségében működő humánerőforrás-gazdálkodási főigazgatóság fogalmazhat meg.
A vádhatóság szerint a kérelem nyomán a tandíjmentes helyek száma hússzal nőtt, így az eredetileg tandíjas helyekre felvett jelentkezők is átkerültek államilag finanszírozott helyekre. Ezzel sérültek a védelmi minisztérium érdekei, és jogtalan előnyre tett szert a húsz felvételiző, akik közül hárman később tiszti beosztáshoz jutottak a védelmi tárcánál – írja az Agerpres hírügynökség a DNA közleményére hivatkozva.
