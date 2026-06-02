Árvíztől tartanak több folyó székelyföldi szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

A hidrológusok közlése szerint szerdán délelőtt tíz óráig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (székelyföldi viszonylatban): Maros (Hargita, Maros), Kis-Küküllő (Hargita, Maros), Nagy-Küküllő (Hargita, Maros, Brassó).

Elsőfokú riasztás van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén is (szintén székelyföldi viszonylatban): Feketeügy (Kovászna és Brassó), Bodza (Brassó, Kovászna) – írja a figyelmeztetés alapján az Agerpres hírügynökség.