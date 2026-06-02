Megvan az időjárás-előrejelzés június első két hetére

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a június 1-je és 14-e közötti kéthetes időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Csak lassan fordulunk rá az igazi nyárra.

A kéthetes időszak elejére jellemző, viszonylag hirtelen légtömeg-változások hatására az időjárás június 5-ig változékony lesz. A nappali átlaghőmérsékletek 20 és 26 Celsius-fok között, az éjszakaiak pedig 10 és 13 fok között alakulnak.

Ezután a hőmérséklet alakulásában már nem várhatók jelentős ingadozások, enyhe emelkedő tendencia lesz megfigyelhető e hét végéig, majd a második hét végére az átlagos maximumok elérik a 24 fokot, a minimumok pedig a 12 fokot.