Megvan az időjárás-előrejelzés június első két hetére

Záporok szinte minden nap várhatók, főként a délutáni órákban. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a június 1-je és 14-e közötti kéthetes időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Csak lassan fordulunk rá az igazi nyárra.
A kéthetes időszak elejére jellemző, viszonylag hirtelen légtömeg-változások hatására az időjárás június 5-ig változékony lesz. A nappali átlaghőmérsékletek 20 és 26 Celsius-fok között, az éjszakaiak pedig 10 és 13 fok között alakulnak.
Ezután a hőmérséklet alakulásában már nem várhatók jelentős ingadozások, enyhe emelkedő tendencia lesz megfigyelhető e hét végéig, majd a második hét végére az átlagos maximumok elérik a 24 fokot, a minimumok pedig a 12 fokot.
Hegyvidéken a kéthetes időszak első napjai hűvösek lesznek, a nappali csúcsértékek átlaga 14 Celsius-fok, az éjszakai minimumoké 7 fok körül alakul.
A következő napokban enyhe felmelegedés várható, nappal átlagosan 17, éjszaka 8 fok, majd ismét lehűlés következik, 14 fokos nappali és 8 fokos éjszakai átlagokkal. Június 6-tól azonban már nem várhatók jelentős változások: a nappali maximumok átlagosan 16 fok, az éjszakai minimumok pedig 8 fok körül alakulnak.
Az előrejelzési időszak nagy részében csapadék várható, az esőzés főként június 2–3-án lesz jelentősebb.
Halálra késelt egy 50 éves férfit a saját fia hétfőn este Piatra-Neamțon, az utcán. Az apa összeszólalkozott a fiával.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Románia kérésére rendkívüli ülést tart az Oroszország által elkövetett román légtérsértés ügyében; Oana Țoiu román külügyminiszter a nemzetközi jogsértésekről és az Oroszország tettei által generált kockázatokról fog beszélni.
Nicușor Dan szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére.
Egy felnőtt és két gyermek került kórházba hétfőn, miután négy személygépkocsi ütközött össze az 1-es országúton Felek (Avrig) Fenyőfalva (Bradu) felőli kijáratánál, Szeben megyében.
Előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkálatok miatt több településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő napokban – közölte az Electrica áramszolgáltató vállalat.
A World Vision Románia által megkérdezett tinédzserek közel negyede azt mondja, hogy a felnőttek ritkán vagy szinte soha nem hallgatják meg őket – derül ki szervezet gyermeknap alkalmából végzett felméréséből.
Az államfő szerint az eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.
A vízbefulladásos balesetek megelőzését, valamint a felelős magatartás erősítését célzó országos kampányt indít június 1. és augusztus 31. között az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).
Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.
szóljon hozzá!