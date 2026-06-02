Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Kelemen Hunor szerint Eugen Tomac esetleges miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem” tekinthető.
2026. június 02., 19:08
Az RMDSZ elnöke politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával – ismerteteti az Agerpres.
Kelemen Hunor kedden a parlamentben kifejtette: nem tartja jó megoldásnak, hogy az államfő első körben egy technokrata kormány felállításával próbálkozzon, ráadásul olyasvalaki vezetésével, aki ugyan politikus, de nincs parlamenti háttere. Elmondta, hogy Nicușor Dan egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésére.
Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomac jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciákban nem látott olyat, hogy egy parlamenten kívüli párt elnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugen Tomacot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne.
„Arról van szó, hogy a jelölése politikai szempontból logikátlan, és alkotmányos szempontból sem igazán szerencsés. (...)
Hozzátette, hogy ha valóban Eugen Tomac lesz a miniszterelnök-jelölt, az RMDSZ-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. „Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ellene szavaznánk, de egy technokrata kormány most nem tudná megoldani az ország problémáit” – fogalmazott a politikus.
Kelemen úgy vélekedett, hogy egy technokrata miniszterelnök már az első komolyabb politikai vitánál elakadna, amikor egy reform finanszírozásáról kellene dönteni.
Kijelentette azt is, hogy ha ő lenne Románia elnöke, elsőként a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) adna lehetőséget kormányalakításra, mivel az alkotmány logikája szerint azzal a párttal kell kezdeni, amelynek a legtöbb mandátuma van. Nem abból indulna ki, hogy a PSD megbuktatta a kormányt, hanem abból, hogy jelenleg ez a párt rendelkezik a legnagyobb parlamenti frakciókkal. Ha ez a megoldás nem vezetne eredményre, a következő legnagyobb parlamenti párt következne – részletezte.
A politikus nem tartja jó megoldásnak azt sem, hogy őszig ügyvivő kormány maradjon hivatalban, ha egy esetleges Tomac-kabinet nem tud többséget szerezni. Emlékeztetett arra, hogy egy ügyvivő kormány nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket, és a parlamenti vakáció idején sem tud érdemben kormányozni.
