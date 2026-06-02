Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése

Kelemen Hunor szerint Eugen Tomac esetleges miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem” tekinthető.

Az RMDSZ elnöke politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával – ismerteteti az Agerpres. Hirdetés Kelemen Hunor kedden a parlamentben kifejtette: nem tartja jó megoldásnak, hogy az államfő első körben egy technokrata kormány felállításával próbálkozzon, ráadásul olyasvalaki vezetésével, aki ugyan politikus, de nincs parlamenti háttere. Elmondta, hogy Nicușor Dan egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésére.

Tomac úr nem keresett meg engem, nem tudom, hogy igaz-e ez az egész történet a jelöléséről”

– jelentette ki. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomac jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciákban nem látott olyat, hogy egy parlamenten kívüli párt elnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugen Tomacot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne. „Arról van szó, hogy a jelölése politikai szempontból logikátlan, és alkotmányos szempontból sem igazán szerencsés. (...)

Ha technokrata kormányban gondolkodunk, akkor technokrata miniszterelnököt kellene keresni”

– magyarázta az RMDSZ elnöke. Hozzátette, hogy ha valóban Eugen Tomac lesz a miniszterelnök-jelölt, az RMDSZ-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. „Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ellene szavaznánk, de egy technokrata kormány most nem tudná megoldani az ország problémáit” – fogalmazott a politikus. Kelemen úgy vélekedett, hogy egy technokrata miniszterelnök már az első komolyabb politikai vitánál elakadna, amikor egy reform finanszírozásáról kellene dönteni.

Még rosszabb lenne szerinte az a forgatókönyv, amelyben kormány vegyesen technokrata és politikai miniszterekből állna.