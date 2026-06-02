Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi

Készségeket mérnek fel a szóbeliken, amelyek eredménye nem számít bele az érettségijegybe

Elkezdődött a beiratkozás a 2026-os nyári érettségi vizsgaidőszakra, a végzősöknek pedig június 4-én véget ér a tanév. A szóbeli vizsgák jövő héten, az írásbeli megmérettetések pedig június 29-én kezdődnek.

Hajnal Csilla 2026. június 02., 19:40

Csütörtökig lehet jelentkezni az érettségire, hiszen pénteken az országos pedagógusnap alkalmából szabadnap van az iskolákban. Ez a nap kizárólag a tanárok, diákok és az oktatásban dolgozók számára hivatalos szabadnap. Így

június 4-én a végzős osztályok számára véget ér a tanév,

jövő hétfőn pedig elkezdődik az érettségi szóbeli része. Az érettségi vizsgák menetrendje Június 8. és 10. között a román nyelvi kommunikációs készségeket mérik fel, június 10. és 11. között az anyanyelvi kommunikációs készségeket a kisebbségi diákok esetében, június 11. és 12. között pedig idegen nyelvből mérik fel a diákok kompetenciáit. Június 15. és 17. között a digitális kompetenciák felmérése következik.

Az érettségi írásbeli része június 29-én kezdődik a román nyelv és irodalom írásbelivel,

június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok, július 2-án a szaknak megfelelő választható tantárgy vizsgája következik, július 3-án pedig anyanyelv és irodalom írásbelin bizonyítanak a kisebbségi diákok. Az első eredményeket július 7-én, az óvás utániakat július 13-án teszik közzé.

A szóbelin nem olyan nagy a nyomás, mint az írásbelin A Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum 76 diákja érettségizik idén. Tamási Zsolt iskolaigazgató a Székelyhonnak elmondta, az érettségi szóbeli része különösebb felkészülést nem igényel,

a lényeg az írásbeliken lesz majd.

„Elég lesz a kompetenciavizsgákra, amennyit tanév közben készültek a diákok, a szóbelik eredménye amúgy sem számít bele az érettségi médiába, csak meg kell lennie. Idegen nyelvből és digitális kompetenciából többen is elismertetnek korábbi vizsgákat, mint amilyen a Cambridge nyelvvizsga vagy az ECLD digitális vizsga” – foglalta össze a katolikus iskola vezetője. Idén a Református Kollégiumban hatvan diák érettségizik, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban pedig 191 diák jelentkezett a vizsgára. Összesen 193 tanuló végez, de egy diák pótvizsgára maradt, egy másik pedig nem iratkozott be az érettségire.

Hajdú Zoltán, a Bolyai iskola igazgatója kiemelte,

a végzősök a szóbeli vizsgákat is kellő komolysággal kezelik,

ugyanakkor az itt tapasztalt stresszterhelés korántsem olyan nagy, mint az írásbeli vizsgákon, hiszen a tanulókat saját pedagógusaik vizsgáztatják, megbukni nem lehet, az értékelés pedig nem számít bele az osztályzatba.

A szóbelik célja a kompetenciák felmérése: