Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi

Készségeket mérnek fel a szóbeliken, amelyek eredménye nem számít bele az érettségijegybe

Elkezdődött a beiratkozás a 2026-os nyári érettségi vizsgaidőszakra, a végzősöknek pedig június 4-én véget ér a tanév. A szóbeli vizsgák jövő héten, az írásbeli megmérettetések pedig június 29-én kezdődnek.

Hajnal Csilla

2026. június 02., 19:402026. június 02., 19:40

2026. június 02., 20:222026. június 02., 20:22

Csütörtökig lehet jelentkezni az érettségire, hiszen pénteken az országos pedagógusnap alkalmából szabadnap van az iskolákban.

Ez a nap kizárólag a tanárok, diákok és az oktatásban dolgozók számára hivatalos szabadnap. Így

június 4-én a végzős osztályok számára véget ér a tanév,

jövő hétfőn pedig elkezdődik az érettségi szóbeli része.

Az érettségi vizsgák menetrendje

Június 8. és 10. között a román nyelvi kommunikációs készségeket mérik fel, június 10. és 11. között az anyanyelvi kommunikációs készségeket a kisebbségi diákok esetében, június 11. és 12. között pedig idegen nyelvből mérik fel a diákok kompetenciáit. Június 15. és 17. között a digitális kompetenciák felmérése következik.

Az érettségi írásbeli része június 29-én kezdődik a román nyelv és irodalom írásbelivel,

június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok, július 2-án a szaknak megfelelő választható tantárgy vizsgája következik, július 3-án pedig anyanyelv és irodalom írásbelin bizonyítanak a kisebbségi diákok.

Az első eredményeket július 7-én, az óvás utániakat július 13-án teszik közzé.

A szóbelin nem olyan nagy a nyomás, mint az írásbelin

A Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum 76 diákja érettségizik idén. Tamási Zsolt iskolaigazgató a Székelyhonnak elmondta, az érettségi szóbeli része különösebb felkészülést nem igényel,

a lényeg az írásbeliken lesz majd.

„Elég lesz a kompetenciavizsgákra, amennyit tanév közben készültek a diákok, a szóbelik eredménye amúgy sem számít bele az érettségi médiába, csak meg kell lennie. Idegen nyelvből és digitális kompetenciából többen is elismertetnek korábbi vizsgákat, mint amilyen a Cambridge nyelvvizsga vagy az ECLD digitális vizsga” – foglalta össze a katolikus iskola vezetője.

Idén a Református Kollégiumban hatvan diák érettségizik, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban pedig 191 diák jelentkezett a vizsgára. Összesen 193 tanuló végez, de egy diák pótvizsgára maradt, egy másik pedig nem iratkozott be az érettségire.

Hajdú Zoltán, a Bolyai iskola igazgatója kiemelte,

a végzősök a szóbeli vizsgákat is kellő komolysággal kezelik,

ugyanakkor az itt tapasztalt stresszterhelés korántsem olyan nagy, mint az írásbeli vizsgákon, hiszen a tanulókat saját pedagógusaik vizsgáztatják, megbukni nem lehet, az értékelés pedig nem számít bele az osztályzatba.

A szóbelik célja a kompetenciák felmérése:

a kommunikációs készséget, a digitális próbán pedig az Office-alapcsomag alkalmazásának ismeretét mérik fel. A végzősök fele ráadásul már rendelkezik nyelvvizsgával, így csak a diákok másik fele tesz idegen nyelvi vizsgát a szóbelin.

Az igazgató úgy véli, kedvező, hogy a szóbelik hamarabb lezárulnak, és a tanulóknak ezt követően két hetük marad kizárólag az írásbeli vizsgákra való felkészülésre.

Tanügy Érettségi
Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

2026. június 02., kedd

Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia

A német Rheinmetall hadiipari vállalat kedden bejelentette, hogy 5,7 milliárd euró értékű szerződéseket írt alá a román hadsereggel, amit a cég „az elmúlt időszak legnagyobb nemzetközi szerződéscsomagjának” nevezett.

2026. június 02., kedd

Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése

Kelemen Hunor szerint Eugen Tomac esetleges miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem” tekinthető.

2026. június 02., kedd

Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakciói nem fognak bizalmat szavazni egy olyan kormánynak, amelyben a párt nem vesz részt – jelentette ki kedden Ștefăniță Avrămescu képviselő.

2026. június 02., kedd

Június második felében nyithatják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat

Vélhetően június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat a Szeben megyei Bilea-tó és az Argeș megyei Piscul Negru között – jelentette be kedden a brassói regionális útigazgatóság szóvivője.

2026. június 02., kedd

A volt államfő szerint hibás döntés lenne egy parlamenti háttér nélküli miniszterelnök kinevezése

A miniszterelnök kijelölésének és egy biztos parlamenti támogatást élvező stabil kormány megalakításának késlekedése az ország politikai, gazdasági, társadalmi és biztonsági helyzetének gyors ütemű romlásához vezet – jelentette ki Traian Băsescu.

2026. június 02., kedd

A PNL nem fog olyan kormányt megszavazni, amiben a PSD is részt vesz

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Fenechiu kedden kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugen Tomac miniszterelnökké jelölését.

2026. június 02., kedd

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó

77 évesen elhunyt Kurkó Árpád a Hargita Gyöngye (Perla Harghitei) ásványvíz-palackozó korábbi vezérigazgatója.

2026. június 02., kedd

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak

Személyszállító busz balesetezett kedden a Maros megyei Mezősályin. A jármű hat utasa közül három kiskorút kórházba kellett szállítani.

2026. június 02., kedd

Gyengült a lej az euróhoz képest

Gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2556 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 0,67 banis (0,12 százalékos) emelkedést jelent a legutóbbi banki napon közölt 5,2489 lejhez képest.

2026. június 02., kedd

Közel 183 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a hosszú hétvégén Hargita megyében

Több mint 260 bírságot szabtak ki, 15 jogosítványt vontak be és 77 esethez vonultak ki a rendőrök Hargita megyében a hosszú hétvége alatt, miközben fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak.

