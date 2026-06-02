Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi

Készségeket mérnek fel a szóbeliken, amelyek eredménye nem számít bele az érettségijegybe
Fotó: Haáz Vince
Elkezdődött a beiratkozás a 2026-os nyári érettségi vizsgaidőszakra, a végzősöknek pedig június 4-én véget ér a tanév. A szóbeli vizsgák jövő héten, az írásbeli megmérettetések pedig június 29-én kezdődnek.
Csütörtökig lehet jelentkezni az érettségire, hiszen pénteken az országos pedagógusnap alkalmából szabadnap van az iskolákban.
Ez a nap kizárólag a tanárok, diákok és az oktatásban dolgozók számára hivatalos szabadnap. Így
jövő hétfőn pedig elkezdődik az érettségi szóbeli része.
Június 8. és 10. között a román nyelvi kommunikációs készségeket mérik fel, június 10. és 11. között az anyanyelvi kommunikációs készségeket a kisebbségi diákok esetében, június 11. és 12. között pedig idegen nyelvből mérik fel a diákok kompetenciáit. Június 15. és 17. között a digitális kompetenciák felmérése következik.
június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok, július 2-án a szaknak megfelelő választható tantárgy vizsgája következik, július 3-án pedig anyanyelv és irodalom írásbelin bizonyítanak a kisebbségi diákok.
Az első eredményeket július 7-én, az óvás utániakat július 13-án teszik közzé.
A Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum 76 diákja érettségizik idén. Tamási Zsolt iskolaigazgató a Székelyhonnak elmondta, az érettségi szóbeli része különösebb felkészülést nem igényel,
„Elég lesz a kompetenciavizsgákra, amennyit tanév közben készültek a diákok, a szóbelik eredménye amúgy sem számít bele az érettségi médiába, csak meg kell lennie. Idegen nyelvből és digitális kompetenciából többen is elismertetnek korábbi vizsgákat, mint amilyen a Cambridge nyelvvizsga vagy az ECLD digitális vizsga” – foglalta össze a katolikus iskola vezetője.
Idén a Református Kollégiumban hatvan diák érettségizik, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban pedig 191 diák jelentkezett a vizsgára. Összesen 193 tanuló végez, de egy diák pótvizsgára maradt, egy másik pedig nem iratkozott be az érettségire.
Hajdú Zoltán, a Bolyai iskola igazgatója kiemelte,
ugyanakkor az itt tapasztalt stresszterhelés korántsem olyan nagy, mint az írásbeli vizsgákon, hiszen a tanulókat saját pedagógusaik vizsgáztatják, megbukni nem lehet, az értékelés pedig nem számít bele az osztályzatba.
a kommunikációs készséget, a digitális próbán pedig az Office-alapcsomag alkalmazásának ismeretét mérik fel. A végzősök fele ráadásul már rendelkezik nyelvvizsgával, így csak a diákok másik fele tesz idegen nyelvi vizsgát a szóbelin.
Az igazgató úgy véli, kedvező, hogy a szóbelik hamarabb lezárulnak, és a tanulóknak ezt követően két hetük marad kizárólag az írásbeli vizsgákra való felkészülésre.
