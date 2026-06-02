Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakciói nem fognak bizalmat szavazni egy olyan kormánynak, amelyben a párt nem vesz részt – jelentette ki kedden Ștefăniță Avrămescu képviselő.

„Közel négy hete várunk arra, hogy az államelnök kijelölje a kormányfőt. Közel két hete folynak a nyilvánosságban a találgatások Eugen Tomac úrral kapcsolatban (...) Kissé furcsa azonban, hogy

egy olyan párt elnökét javasolják miniszterelnöknek, amelynek a legutóbbi választásokon még a szavazatok 2 százalékát sem sikerült megszereznie”

– jelentette ki az AUR szóvivője egy sajtótájékoztatón, arra utalva, hogy Eugen Tomac a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke.

Hozzátette, hogy csak olyan kormánynak szavaznak bizalmat,

amelyben az AUR is részt vesz

vagy a párt által javasolt miniszterelnök irányít.

Avrămescu szerint Romániának jelenleg nem technokrata kormányra van szüksége, hanem politikaira – ismerteti az Agerpres.

Petrișor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője is megerősítette, hogy csak egy olyan kormánynak szavaznak bizalmat, amelynek a miniszterelnökét a párt jelölheti ki, és a programja pont az ellenkezője a Bolojan-kabinet programjának. Peiu beszélt arról is, hogy az