Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakciói nem fognak bizalmat szavazni egy olyan kormánynak, amelyben a párt nem vesz részt – jelentette ki kedden Ștefăniță Avrămescu képviselő.
2026. június 02., 18:46
„Közel négy hete várunk arra, hogy az államelnök kijelölje a kormányfőt. Közel két hete folynak a nyilvánosságban a találgatások Eugen Tomac úrral kapcsolatban (...) Kissé furcsa azonban, hogy
– jelentette ki az AUR szóvivője egy sajtótájékoztatón, arra utalva, hogy Eugen Tomac a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke.
Hozzátette, hogy csak olyan kormánynak szavaznak bizalmat,
amelyben az AUR is részt vesz
vagy a párt által javasolt miniszterelnök irányít.
Avrămescu szerint Romániának jelenleg nem technokrata kormányra van szüksége, hanem politikaira – ismerteti az Agerpres.
Petrișor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője is megerősítette, hogy csak egy olyan kormánynak szavaznak bizalmat, amelynek a miniszterelnökét a párt jelölheti ki, és a programja pont az ellenkezője a Bolojan-kabinet programjának. Peiu beszélt arról is, hogy az
„Grindeanu úr azt mondta, nem akar velünk kormányt alakítani. Hogyan tárgyalhatnánk valakivel, aki nem akar velünk kormányt alakítani? Számunkra az elvek és a kimondott szó a fontos, végső soron a választók ítélnek meg minket” – szögezte le az AUR szenátora.
Petrișor Peiu megjegyezte, hogy Eugen Tomac pályafutása „összefügg Traian Băsescu volt államfőével, ami azt jelenti, hogy elkötelezett politikus”.
„Tudjuk, kit képvisel, hogyan lehet akkor független?” – tette hozzá a szenátor.
