Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mindennapok a medveprobléma frontvonalában – székelyföldi állatorvos számolt be tapasztalatairól

A párzási időszakban állandó készenlétben állnak az állatorvosok a medvék miatt Székelyföldön • Fotó: Tuchiluș Alex

A párzási időszakban állandó készenlétben állnak az állatorvosok a medvék miatt Székelyföldön

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Állandó készenlétet igényel a településekre bejáró medvék miatti beavatkozás Székelyföldön. Szász István Endre mikóújfalusi állatorvos szerint a párzási időszakban különösen sok a riasztás, ezért a gyors reagálás és a jól működő helyi csapatok kulcsfontosságúak.

Bodor Tünde

2026. június 02., 21:072026. június 02., 21:07

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Van munka bőven, egyre több helyre hívnak. Igaz, még a múlt év végén, ez év elején volt egy átmeneti periódus, amikor a polgármesterek nem merték hívni a sürgősségi csapatokat, illetve kifizetni nekik a készenléti díjat egy kétértelmű törvényi megfogalmazás és a Számvevőszék feltételezhető ellenőrzései miatt. Ez sok, bizottsági tagként szerződéses kötelezettségét teljesítő, tehát készenlétben álló állatorvosnak jelentős bevételkiesést jelentett. A novemberi módosítás alapján ugyanis csak akkor fizethettek az önkormányzatok, ha ténylegesen intézkedett a bizottság, és abban az állatorvos. Ez azért volt méltánytalan, mert

Idézet
a mentős, a tűzoltó sem csak akkor kap fizetést, ha küldetésbe megy, hanem azért fizetik, hogy felszerelését rendben tartsa, és akármikor riasztható legyen. Persze, ha szorult a hurok, akkor elvárták az állatorvos intézkedését

– részletezte tapasztalatait a Székelyhonnak Szász István Endre állatorvos, hozzátéve, hogy mára rendeződött, letisztult a helyzet.

Nem mindegyik nagyvad veszélyes

Ami a legújabb törvénymódosítást illeti, amelynek alapján a sürgősségi bizottság tagjainak többségi voksával azonnal kilőhető a veszélyesnek ítélt medve egy beavatkozás során, a megkérdezett állatorvos szerint ez nem jelent nagy újdonságot. Elmondása szerint már több mint négy éve helyben dönthet a csendőrség, a rendőrség, a vadászterület és az önkormányzat képviselőit, valamint az állatorvost soraiban tudó bizottság arról, hogy milyen beavatkozási formát választanak.

Hirdetés

És bár ma már nem kötelező a fokozatosság elvét betartani – azaz először elkergetni, majd elszállíttatni, végső esetben kilőni a medvét – legtöbbször mégis megteszik az önkormányzatok, mert nem minden faluba betévedő egyed agresszív vagy kártékony.

A párzási időszakban viszont nagyobb az esélye annak, hogy bemegy a medve a településekre.

Tavasz végén ezért számos, e munkára szerződött, azaz sürgősségi bizottsági tagságot vállaló állatorvost szinte napi gyakorisággal hívnak egy-egy helyszínre medvét befogni, vagy legalábbis várni a megjelenését. Szász István Endrére ez annál is inkább igaz, mert nemcsak háromszéki, hanem Hargita megyei önkormányzatokkal is szerződést kötött.

Saját felszerelése, két, befogásra alkalmas ketrece is van, amiből csak nagyon kevés található a megyében: a vadásztársaságoknak, állatorvosoknak és önkormányzatoknak összesítve sincs tíz.

Ez a hatékonyság szempontjából nagyon fontos, mert ezek híján csak az állatorvosok bátorságán múlik a siker, vagyis azon, hogy mennyire merik megközelíteni a medvét az altatólövedék belövéséhez. Az állandó készenlét azt is jelenti, hogy le kell mondani a nyári szabadságokról, de a mindennapokban sem könnyű az éjszakai, esti bevetések mellett a rendes munkahelyen és a családban helytállni.

Szász István Endre az éjszakai műszak egyik beavatkozásán • Fotó: Szász István Endre Galéria

Szász István Endre az éjszakai műszak egyik beavatkozásán

Fotó: Szász István Endre

„Ezért tehát mi is olyan partnerekkel dolgozunk, akik méltányolják a hozzáállásunkat, és akikkel van is eredmény. Az is igaz, hogy a községek vezetőinek is mérlegelniük kell, hogy belefér-e a költségvetésbe ez a tétel, másrészt viszont nekünk bőven van munkánk” – szögezte le Szász István Endre.

Két órát ült a medve a ház előtt – nem jelentette senki

„Mi azt szeretnénk, hogy a településre ne jöjjön be egy medve sem. Ilyen szempontból nem lényeges, hogy már elpusztított háziállatot, vagy csak virágot evett a kertben. Nyilván ott, ahol már volt anyagi kár, sokkal nagyobb erőkkel vagyunk jelen, hogy ne legyen baleset a vége” – mondta interjúalanyunk.

A befogott állatokat a településtől legfeljebb 25–30 kilométerre, az önkormányzatok saját vadászterületére lehet elvinni.

Ha visszatérnek, megfontolandó a kilövés, de arányaiban kevés az ilyen eset. A hatékonyság kulcsa az, hogy a beavatkozási csapat időben tudjon reagálni, ehhez viszont értesíteni kell a tagjait.

Két órán át üldögélt a medve Sepsibükszád központjában, senkitől sem zavartatva • Fotó: Marin Barbu/Facebook Galéria

Két órán át üldögélt a medve Sepsibükszád központjában, senkitől sem zavartatva

Fotó: Marin Barbu/Facebook

Nem így történt a hétvégén Sepsibükszádon, ahol

két órát ült egy főút menti ház előtt a medve, fotóját feltöltötték a közösségi médiába, de az illetékeseket senki nem értesítette.

Köpecen is hasonló módon jártak el a minap a helybeliek. Miután viszont a kíváncsi helybelieket sikerült távol tartani, a csapat beavatkozása sikerrel zárult.

Tizennégy embert riasztottak feleslegesen

Külön kell szólni azokról az esetekről, amikor medve ugyan van, de veszély nincs. Ilyen történt az elmúlt napokban is, amikor valaki a sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna mögött, egy autóból, messze a mezőn észlelt egy nagyvadat.

Tizennégy ember vonult ki a helyszínre, lényegében haszontalanul

– állítja Szász István Endre.

„Ha az erdőben átszalad előttünk a medve, ott sincs nekünk mit csinálni. Az erdőben nem kergethetjük... És ilyen esetekben nincs miért riasztani a 112-t – hiába vonul ki a teljes csapat, az csak időveszteség, mert a medve közben elmegy, ez a többéves tapasztalat.”

A szakembert arról is megkérdeztük, véleménye szerint mi lenne a leghatékonyabb módja a medveprobléma kezelésének.

Idézet
A leghatékonyabb megoldás az lenne, ha a beavatkozási csapat összehívása nélkül kilőhetnék a vadászok a településekre bejáró medvéket

– hangsúlyozom, nem vadásztatásról vagy vadászatról beszélek. De ha maradnának a bizottságok, akkor a környezetvédelmi hivatallal és nem az önkormányzattal kellene szerződniük. Azt is aláhúzom viszont, most is jól működik a rendszer ott, ahol akarat és szándék van rá: Háromszéken például Torján, Mikóújfaluban, Sepsibükszádon és Sepsiszentgyörgyön. Ezekben a helységekben aktív csapatok vannak, mert sok az eset” – vélekedett a megkérdezett.

„A beavatkozások során nem tisztünk állást foglalni a medvepopulációt érintő nagy kérdésben, de kötelességünk szakértelmünk legjavával ésszerű javaslatot tenni az adott helyzet megoldására. Jelen helyzetben a jogszabályok figyelembevételével a beavatkozási csapatok munkája az egyetlen megoldás. Használják ki” – biztatja az érdekelteket az állatorvos.

Háromszék medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Parajd véget vetett Lövéte uralmának, megnyerte az Udvarhely körzeti focibajnokságot
Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Székelyhon

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Székelyhon

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Székely Sport

Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Krónika

Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Parajd véget vetett Lövéte uralmának, megnyerte az Udvarhely körzeti focibajnokságot
Székely Sport

Parajd véget vetett Lövéte uralmának, megnyerte az Udvarhely körzeti focibajnokságot
Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Nőileg

Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 02., kedd

Több támogatást kaphatnak a magasabb béreket fizető helyi vállalkozások Sepsiszentgyörgyön

Módosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kis- és középvállalkozásoknak szóló de minimis támogatási programot: az ingatlanadó mellett immár a telekadó egy része is visszaigényelhető.

Több támogatást kaphatnak a magasabb béreket fizető helyi vállalkozások Sepsiszentgyörgyön
Több támogatást kaphatnak a magasabb béreket fizető helyi vállalkozások Sepsiszentgyörgyön
2026. június 02., kedd

Több támogatást kaphatnak a magasabb béreket fizető helyi vállalkozások Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. június 01., hétfő

Év végére szerkezetkész lehet a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok 

Halad a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok építése: a falak már kirajzolják az épület körvonalait, év végére elkészülhet a teljes szerkezet, télen pedig a belső munkálatok is elkezdődhetnek. Ha a finanszírozás is zavartalan marad, jövőre lezárulhat a beruházás.

Év végére szerkezetkész lehet a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok 
Év végére szerkezetkész lehet a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok 
2026. június 01., hétfő

Év végére szerkezetkész lehet a sepsiszentgyörgyi jégcsarnok 
2026. május 30., szombat

Víz és halak híján elúszni látszik a terv

Egyre nehezebb fenntartani egykori állapotában Háromszék egyik legvonzóbb látványosságát, a rétyi tavat. Sziszifuszi munkának bizonyult a tó újratöltése, és halakat sem sikerült telepíteni. Sőt, a tóparti vendéglő felújítása sem halad a tervek szerint.

Víz és halak híján elúszni látszik a terv
Víz és halak híján elúszni látszik a terv
2026. május 30., szombat

Víz és halak híján elúszni látszik a terv
2026. május 30., szombat

Csak másnap reggelre tudták eloltani a tüzet a rétyi fűrészüzemnél

Szombaton reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, amely pénteken délután keletkezett a rétyi fűrészüzemnél. Az eset során szerencsére senki sem sérült meg, de jelentős mennyiségű fűrészpor égett el – közölte a Kovászna megyei katasztrófavédelem.

Csak másnap reggelre tudták eloltani a tüzet a rétyi fűrészüzemnél
Csak másnap reggelre tudták eloltani a tüzet a rétyi fűrészüzemnél
2026. május 30., szombat

Csak másnap reggelre tudták eloltani a tüzet a rétyi fűrészüzemnél
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Tűz ütött ki a rétyi fűrészüzemnél, füst nehezíti a közlekedést

Meggyulladt és erősen füstöl három fűrészporrakás a rétyi fűrészüzemnél péntek délután. A sűrű füst miatt a 11-es országúton, Maksa környékén nehézkessé vált a közlekedés.

Tűz ütött ki a rétyi fűrészüzemnél, füst nehezíti a közlekedést
Tűz ütött ki a rétyi fűrészüzemnél, füst nehezíti a közlekedést
2026. május 29., péntek

Tűz ütött ki a rétyi fűrészüzemnél, füst nehezíti a közlekedést
2026. május 29., péntek

Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén

Június 1-jén ismét a gyermekek vehetik birtokukba Sepsiszentgyörgy főterét és az Erzsébet parkot, ahol sok színes programmal várják őket.

Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén
Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén
2026. május 29., péntek

Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén
2026. május 28., csütörtök

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát

Hamarosan megkezdődik Sepsiszentgyörgyön a telkek és ingatlanok kisajátítása, hogy a majdani A13-as autópályával összekötő szakaszt megépíthesse a város. A bekötőút tervét mutatták be a csütörtöki tanácsülésen.

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát
Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát
2026. május 28., csütörtök

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát
Hirdetés
2026. május 28., csütörtök

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát

Egyelőre nem tett kárt a gazdaságokban, és emberekre sem támadt a medve, de nem szeretnék megvárni, hogy baj történjen – jelentette ki Bodok község polgármestere. Az anyamedvét és négy bocsát szemmel tartják, szükség esetén csapdát is állítanak.

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát
Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát
2026. május 28., csütörtök

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát
2026. május 28., csütörtök

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt.

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle
Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle
2026. május 28., csütörtök

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle
2026. május 28., csütörtök

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma
Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma
2026. május 28., csütörtök

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!