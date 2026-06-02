Mindennapok a medveprobléma frontvonalában – székelyföldi állatorvos számolt be tapasztalatairól

Állandó készenlétet igényel a településekre bejáró medvék miatti beavatkozás Székelyföldön. Szász István Endre mikóújfalusi állatorvos szerint a párzási időszakban különösen sok a riasztás, ezért a gyors reagálás és a jól működő helyi csapatok kulcsfontosságúak.

Bodor Tünde 2026. június 02., 21:072026. június 02., 21:07

„Van munka bőven, egyre több helyre hívnak. Igaz, még a múlt év végén, ez év elején volt egy átmeneti periódus, amikor a polgármesterek nem merték hívni a sürgősségi csapatokat, illetve kifizetni nekik a készenléti díjat egy kétértelmű törvényi megfogalmazás és a Számvevőszék feltételezhető ellenőrzései miatt. Ez sok, bizottsági tagként szerződéses kötelezettségét teljesítő, tehát készenlétben álló állatorvosnak jelentős bevételkiesést jelentett. A novemberi módosítás alapján ugyanis csak akkor fizethettek az önkormányzatok, ha ténylegesen intézkedett a bizottság, és abban az állatorvos. Ez azért volt méltánytalan, mert

a mentős, a tűzoltó sem csak akkor kap fizetést, ha küldetésbe megy, hanem azért fizetik, hogy felszerelését rendben tartsa, és akármikor riasztható legyen. Persze, ha szorult a hurok, akkor elvárták az állatorvos intézkedését ”

– részletezte tapasztalatait a Székelyhonnak Szász István Endre állatorvos, hozzátéve, hogy mára rendeződött, letisztult a helyzet. Nem mindegyik nagyvad veszélyes Ami a legújabb törvénymódosítást illeti, amelynek alapján a sürgősségi bizottság tagjainak többségi voksával azonnal kilőhető a veszélyesnek ítélt medve egy beavatkozás során, a megkérdezett állatorvos szerint ez nem jelent nagy újdonságot. Elmondása szerint már több mint négy éve helyben dönthet a csendőrség, a rendőrség, a vadászterület és az önkormányzat képviselőit, valamint az állatorvost soraiban tudó bizottság arról, hogy milyen beavatkozási formát választanak. Hirdetés És bár ma már nem kötelező a fokozatosság elvét betartani – azaz először elkergetni, majd elszállíttatni, végső esetben kilőni a medvét – legtöbbször mégis megteszik az önkormányzatok, mert nem minden faluba betévedő egyed agresszív vagy kártékony.

A párzási időszakban viszont nagyobb az esélye annak, hogy bemegy a medve a településekre.

Tavasz végén ezért számos, e munkára szerződött, azaz sürgősségi bizottsági tagságot vállaló állatorvost szinte napi gyakorisággal hívnak egy-egy helyszínre medvét befogni, vagy legalábbis várni a megjelenését. Szász István Endrére ez annál is inkább igaz, mert nemcsak háromszéki, hanem Hargita megyei önkormányzatokkal is szerződést kötött.

Saját felszerelése, két, befogásra alkalmas ketrece is van, amiből csak nagyon kevés található a megyében: a vadásztársaságoknak, állatorvosoknak és önkormányzatoknak összesítve sincs tíz.

Ez a hatékonyság szempontjából nagyon fontos, mert ezek híján csak az állatorvosok bátorságán múlik a siker, vagyis azon, hogy mennyire merik megközelíteni a medvét az altatólövedék belövéséhez. Az állandó készenlét azt is jelenti, hogy le kell mondani a nyári szabadságokról, de a mindennapokban sem könnyű az éjszakai, esti bevetések mellett a rendes munkahelyen és a családban helytállni.

Szász István Endre az éjszakai műszak egyik beavatkozásán Fotó: Szász István Endre

„Ezért tehát mi is olyan partnerekkel dolgozunk, akik méltányolják a hozzáállásunkat, és akikkel van is eredmény. Az is igaz, hogy a községek vezetőinek is mérlegelniük kell, hogy belefér-e a költségvetésbe ez a tétel, másrészt viszont nekünk bőven van munkánk” – szögezte le Szász István Endre. Két órát ült a medve a ház előtt – nem jelentette senki „Mi azt szeretnénk, hogy a településre ne jöjjön be egy medve sem. Ilyen szempontból nem lényeges, hogy már elpusztított háziállatot, vagy csak virágot evett a kertben. Nyilván ott, ahol már volt anyagi kár, sokkal nagyobb erőkkel vagyunk jelen, hogy ne legyen baleset a vége” – mondta interjúalanyunk.

A befogott állatokat a településtől legfeljebb 25–30 kilométerre, az önkormányzatok saját vadászterületére lehet elvinni.

Ha visszatérnek, megfontolandó a kilövés, de arányaiban kevés az ilyen eset. A hatékonyság kulcsa az, hogy a beavatkozási csapat időben tudjon reagálni, ehhez viszont értesíteni kell a tagjait.

Két órán át üldögélt a medve Sepsibükszád központjában, senkitől sem zavartatva Fotó: Marin Barbu/Facebook

Nem így történt a hétvégén Sepsibükszádon, ahol

két órát ült egy főút menti ház előtt a medve, fotóját feltöltötték a közösségi médiába, de az illetékeseket senki nem értesítette.

Köpecen is hasonló módon jártak el a minap a helybeliek. Miután viszont a kíváncsi helybelieket sikerült távol tartani, a csapat beavatkozása sikerrel zárult. Tizennégy embert riasztottak feleslegesen Külön kell szólni azokról az esetekről, amikor medve ugyan van, de veszély nincs. Ilyen történt az elmúlt napokban is, amikor valaki a sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna mögött, egy autóból, messze a mezőn észlelt egy nagyvadat.

Tizennégy ember vonult ki a helyszínre, lényegében haszontalanul

– állítja Szász István Endre. „Ha az erdőben átszalad előttünk a medve, ott sincs nekünk mit csinálni. Az erdőben nem kergethetjük... És ilyen esetekben nincs miért riasztani a 112-t – hiába vonul ki a teljes csapat, az csak időveszteség, mert a medve közben elmegy, ez a többéves tapasztalat.” A szakembert arról is megkérdeztük, véleménye szerint mi lenne a leghatékonyabb módja a medveprobléma kezelésének.

A leghatékonyabb megoldás az lenne, ha a beavatkozási csapat összehívása nélkül kilőhetnék a vadászok a településekre bejáró medvéket