Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tűz ütött ki a rétyi fűrészüzemnél, füst nehezíti a közlekedést

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Meggyulladt és erősen füstöl három fűrészporrakás a rétyi fűrészüzemnél péntek délután. A sűrű füst miatt a 11-es országúton, Maksa környékén nehézkessé vált a közlekedés.

Székelyhon

2026. május 29., 19:022026. május 29., 19:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Kovászna megyei hivatásos tűzoltók pénteken 17 órakor szálltak ki Rétyre, ahol egy fűrészüzem udvarán keletkezett tűz. A sajtóiroda tájékoztatása szerint a vészhelyzet kezelése érdekében négy tűzoltóautót, egy magaslati mentésre alkalmas járművet, valamint egy SMURD-mentőautót mozgósítottak.

Az egységek helyszínre érkezésekor a tűz mintegy 2000 tonna fűrészport érintett.

Az oltásban segítenek a rétyi önkéntes tűzoltók és az üzem tűzoltószolgálata is, speciális munkagépekkel. Az eddigi információk szerint személyi sérülés nem történt. A beavatkozó egységek jelenleg a tűz továbbterjedésének megakadályozásán és a tűzfészkek felszámolásán dolgoznak.

Hirdetés

A Kovászna megyei rendőrség arra figyelmezteti a gépkocsivezetőket, hogy

a 11-es országúton, Maksa környékén sűrű füst nehezítheti a közlekedést.

A helyszínre megelőző jelleggel közlekedési rendőröket vezényeltek.

A hatóságok arra kérik az arra utazókat, hogy közlekedjenek fokozott elővigyázatossággal, csökkentsék a sebességet, tartsanak megfelelő követési távolságot, és kerüljék a kockázatos manővereket.

Háromszék Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Székelyhon

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Székelyhon

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Székely Sport

A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Krónika

Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Székely Sport

Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 29., péntek

Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén

Június 1-jén ismét a gyermekek vehetik birtokukba Sepsiszentgyörgy főterét és az Erzsébet parkot, ahol sok színes programmal várják őket.

Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén
Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén
2026. május 29., péntek

Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén
Hirdetés
2026. május 28., csütörtök

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát

Hamarosan megkezdődik Sepsiszentgyörgyön a telkek és ingatlanok kisajátítása, hogy a majdani A13-as autópályával összekötő szakaszt megépíthesse a város. A bekötőút tervét mutatták be a csütörtöki tanácsülésen.

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát
Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát
2026. május 28., csütörtök

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát
2026. május 28., csütörtök

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát

Egyelőre nem tett kárt a gazdaságokban, és emberekre sem támadt a medve, de nem szeretnék megvárni, hogy baj történjen – jelentette ki Bodok község polgármestere. Az anyamedvét és négy bocsát szemmel tartják, szükség esetén csapdát is állítanak.

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát
Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát
2026. május 28., csütörtök

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát
2026. május 28., csütörtök

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt.

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle
Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle
2026. május 28., csütörtök

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle
Hirdetés
2026. május 28., csütörtök

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma
Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma
2026. május 28., csütörtök

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma
2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez
Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez
2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez
2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését
Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését
2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését
Hirdetés
2026. május 26., kedd

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz
Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz
2026. május 26., kedd

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz
2026. május 26., kedd

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek
Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek
2026. május 26., kedd

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek
2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?
Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?
2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!