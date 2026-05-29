Tűz ütött ki a rétyi fűrészüzemnél, füst nehezíti a közlekedést

Meggyulladt és erősen füstöl három fűrészporrakás a rétyi fűrészüzemnél péntek délután. A sűrű füst miatt a 11-es országúton, Maksa környékén nehézkessé vált a közlekedés.

A Kovászna megyei hivatásos tűzoltók pénteken 17 órakor szálltak ki Rétyre, ahol egy fűrészüzem udvarán keletkezett tűz. A sajtóiroda tájékoztatása szerint a vészhelyzet kezelése érdekében négy tűzoltóautót, egy magaslati mentésre alkalmas járművet, valamint egy SMURD-mentőautót mozgósítottak.

Az oltásban segítenek a rétyi önkéntes tűzoltók és az üzem tűzoltószolgálata is, speciális munkagépekkel. Az eddigi információk szerint személyi sérülés nem történt. A beavatkozó egységek jelenleg a tűz továbbterjedésének megakadályozásán és a tűzfészkek felszámolásán dolgoznak.

Hirdetés

A Kovászna megyei rendőrség arra figyelmezteti a gépkocsivezetőket, hogy