Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

A szaktárca szombati közleményében hangsúlyozzák, hogy az APIA soha nem kér SMS-ben

hitelesítési adatokat,

felhasználónevet,

jelszót,

hozzáférési kódokat

vagy a mezőgazdasági támogatások kedvezményezettjeinek bankszámlájával kapcsolatos információkat.

Arra is felhívják az emberek figyelmét, hogy ne kattintsanak gyanús SMS-ben érkező linkre, nem hivatalos oldalakon ne adják meg a bejelentkezési adataikat és kizárólag az APIA és a mezőgazdasági minisztérium hivatalos oldalairól tájékozódjanak – írja az Agerpres.