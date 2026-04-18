Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

Ezúttal a mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevével élnek vissza a csalók
Fotó: Pinti Attila
A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.
A szaktárca szombati közleményében hangsúlyozzák, hogy az APIA soha nem kér SMS-ben
hitelesítési adatokat,
felhasználónevet,
jelszót,
hozzáférési kódokat
vagy a mezőgazdasági támogatások kedvezményezettjeinek bankszámlájával kapcsolatos információkat.
Arra is felhívják az emberek figyelmét, hogy ne kattintsanak gyanús SMS-ben érkező linkre, nem hivatalos oldalakon ne adják meg a bejelentkezési adataikat és kizárólag az APIA és a mezőgazdasági minisztérium hivatalos oldalairól tájékozódjanak – írja az Agerpres.
