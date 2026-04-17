Medvecsapdát helyeztek ki, bűnügyi eljárás indult ellenük

Az 112-es hívószámra medvecsapdába rekedt bocsról érkezett bejelentés Nyárádkarácson községből. A rendőrség bűnügyi eljárást indított, orrvadászat gyanújával. A község polgármestere, Bodó Károly Gyula szerint az ügy árnyaltabb, mint elsőre látszik.

Simon Virág 2026. április 17., 20:552026. április 17., 20:55

Orvvadászat gyanújával indult bűnügyi eljárás a nyárádkarácsoni polgármester és alpolgármester ellen. A rendőrség azután kezdett vizsgálódni, hogy az 112-es sürgősségi telefonszámon bejelentették, hogy egy medvecsapdába bekerült egy bocs.

A bejelentés nyomán a rendőrség, csendőrség a helyszínre érkezett, kiderült, hogy a bejelentés valós. A medvebocsot szabadon engedték. Az ügyben bűnügyi eljárást indult, orvvadászat gyanújával”

– olvasható az esetről kiadott rendőrségi közleményben. Mi az eljárás? A törvényes előírás szerint a medvecsapda kihelyezését a helyi készenléti bizottság kell eldöntse vagyis a községvezető, az állatorvos, a vadőr és a rendőr. A kihelyezését kell jelenteni a megyei hatóságoknak is.

A csapdát a település belterületén lehet kihelyezni, erről tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az átlagosnál óvatosabban járjon el.

Amennyiben a próbálkozás sikeres, és a csapdába besétál a medve, azt el lehet szállítani. Mennyire távol? Domokos Csaba, a Milvus Egyesület szakembere a Székelyhonnak elmondta, hogy a Milvus és más civil szervezet

a jelenlegi törvény szerint nem foglalkozhat a medvék befogásával, ez a helyi bizottságok feladata.

Korábban foglalkoztak ezzel is és mint kifejtette egy befogás esetén ajánlott lenne elsősorban elkergetni a nagyvadat a területről, mielőtt a végzetes megoldáshoz folyamodnának. Másodsorban az elaltatás után legalább száz kilométere kellene vinni, de ez nem így szokott történni.

Általában a befogott állatot ugyanazon vadászterületre viszik, hiszen más vadásztársaságok nem fogadják be a nagyvadat.

A szakember rendszeresen követett nyakörvvel ellátott medvét, így tapasztalatból tudja, hogy az elszállított medvék soha nem maradnak azon a területen, ahová szállítják őket. Ha nem is térnek vissza ugyanoda, ahol eddig voltak, de nagy területen vándorolnak. Akkor lehet eredményesen távol tartani a nagyvadat a településtől, ha sikerül elriasztani, vagy jó messzire viszik.

Bodó Károly Gyula polgármester várj az ügyész döntését Fotó: Haáz Vince

Mit mond az elöljáró? A rendőrségi ügy kapcsán Bodó Károly Gyula polgármester a Székelyhonnak arról számol be, hogy

január óta panaszkodtak községhez tartozó hagymásbodoniak, hogy a medve bejár a településre, átjár az udvarokon.

Reggel félve mennek munkába, nehogy szembemenjenek vele, este szintén félnek kimenni az udvarra, utcára. Videókat küldtek, állandóan kérték, hogy tegyenek valamit. „Több átiratot küldtem a rendőrségre és a prefektúrára is, hogy lépni kell, de semmi nem történt.

Amikor megtudtam, hogy az állatorvosnak van egy engedélyezett csapdája összehívtam a készenléti bizottságot és megbeszéltük, hogy kihelyezzük. Ott volt a rendőr, az állatorvos és a vadőr, akivel szerződésünk van”

– fejtette ki a polgármester. A csapdát Hagymásbodonba az utolsó ház kertjébe helyezték ki, magánterületre, közel az erdőhöz, ahol tudták, hogy eljár a bocsos anyamedve. Nagyszombaton egy, mintegy százötven kilós, kétéves medvebocs besétált és ott is maradt. Az anyamedve a közelből figyelte, hogy mi történik, nem távozott. Az ellenfél jelentette fel? A nyárádkarácsoni polgármestertől megtudtuk, hogy egy vadőr jelentette be az 112-es segélyhívószámon, hogy a csapdában medvebocs van. A rendőrség kiszállt és bűnügyi eljárást indított, ami még nem zárult le.

A vadőr neheztel, hogy nem vele kötöttünk szerződést és más szakértő van a bizottságban. Azt állítja, hogy a település külterületén állítottuk fel a csapdát, ami már az általa képviselt vadászterülethez tartozik.

Mi a csapdát egy betelekelt magánterületre állítottuk fel. A rendőrség azért is vizsgálódik, hogy a csapdát a polgármesteri hivatal alkalmazottaival közösen állítottuk fel. Kérdem én, hogy hogyan tehettük volna másképp, még egy munkagépet is oda kellett vigyünk olyan nagy és nehéz volt a csapda.

Én minden iratot bemutattam, a bizottság döntését, amiről jegyzőkönyv készült, a korábbi átiratokat, most várom az ügyész döntését, hogy megvádolnak vagy sem. A lakosságot próbáltam óvni”