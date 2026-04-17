Medvecsapdát helyeztek ki, bűnügyi eljárás indult ellenük

Képünk illusztráció
Fotó: Beliczay László
Az 112-es hívószámra medvecsapdába rekedt bocsról érkezett bejelentés Nyárádkarácson községből. A rendőrség bűnügyi eljárást indított, orrvadászat gyanújával. A község polgármestere, Bodó Károly Gyula szerint az ügy árnyaltabb, mint elsőre látszik.
Orvvadászat gyanújával indult bűnügyi eljárás a nyárádkarácsoni polgármester és alpolgármester ellen. A rendőrség azután kezdett vizsgálódni, hogy az 112-es sürgősségi telefonszámon bejelentették, hogy egy medvecsapdába bekerült egy bocs.
– olvasható az esetről kiadott rendőrségi közleményben.
A törvényes előírás szerint a medvecsapda kihelyezését a helyi készenléti bizottság kell eldöntse vagyis a községvezető, az állatorvos, a vadőr és a rendőr. A kihelyezését kell jelenteni a megyei hatóságoknak is.
Amennyiben a próbálkozás sikeres, és a csapdába besétál a medve, azt el lehet szállítani.
Domokos Csaba, a Milvus Egyesület szakembere a Székelyhonnak elmondta, hogy a Milvus és más civil szervezet
Korábban foglalkoztak ezzel is és mint kifejtette egy befogás esetén ajánlott lenne elsősorban elkergetni a nagyvadat a területről, mielőtt a végzetes megoldáshoz folyamodnának. Másodsorban az elaltatás után legalább száz kilométere kellene vinni, de ez nem így szokott történni.
A szakember rendszeresen követett nyakörvvel ellátott medvét, így tapasztalatból tudja, hogy az elszállított medvék soha nem maradnak azon a területen, ahová szállítják őket. Ha nem is térnek vissza ugyanoda, ahol eddig voltak, de nagy területen vándorolnak. Akkor lehet eredményesen távol tartani a nagyvadat a településtől, ha sikerül elriasztani, vagy jó messzire viszik.
Bodó Károly Gyula polgármester várj az ügyész döntését
Fotó: Haáz Vince
A rendőrségi ügy kapcsán Bodó Károly Gyula polgármester a Székelyhonnak arról számol be, hogy
Reggel félve mennek munkába, nehogy szembemenjenek vele, este szintén félnek kimenni az udvarra, utcára. Videókat küldtek, állandóan kérték, hogy tegyenek valamit. „Több átiratot küldtem a rendőrségre és a prefektúrára is, hogy lépni kell, de semmi nem történt.
– fejtette ki a polgármester.
A csapdát Hagymásbodonba az utolsó ház kertjébe helyezték ki, magánterületre, közel az erdőhöz, ahol tudták, hogy eljár a bocsos anyamedve. Nagyszombaton egy, mintegy százötven kilós, kétéves medvebocs besétált és ott is maradt. Az anyamedve a közelből figyelte, hogy mi történik, nem távozott.
A nyárádkarácsoni polgármestertől megtudtuk, hogy egy vadőr jelentette be az 112-es segélyhívószámon, hogy a csapdában medvebocs van. A rendőrség kiszállt és bűnügyi eljárást indított, ami még nem zárult le.
Mi a csapdát egy betelekelt magánterületre állítottuk fel. A rendőrség azért is vizsgálódik, hogy a csapdát a polgármesteri hivatal alkalmazottaival közösen állítottuk fel. Kérdem én, hogy hogyan tehettük volna másképp, még egy munkagépet is oda kellett vigyünk olyan nagy és nehéz volt a csapda.
– osztotta meg álláspontját Bodó Károly Gyula polgármester.
