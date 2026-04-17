Medvecsapdát helyeztek ki, bűnügyi eljárás indult ellenük

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

Az 112-es hívószámra medvecsapdába rekedt bocsról érkezett bejelentés Nyárádkarácson községből. A rendőrség bűnügyi eljárást indított, orrvadászat gyanújával. A község polgármestere, Bodó Károly Gyula szerint az ügy árnyaltabb, mint elsőre látszik.

Simon Virág

2026. április 17., 20:552026. április 17., 20:55

Orvvadászat gyanújával indult bűnügyi eljárás a nyárádkarácsoni polgármester és alpolgármester ellen. A rendőrség azután kezdett vizsgálódni, hogy az 112-es sürgősségi telefonszámon bejelentették, hogy egy medvecsapdába bekerült egy bocs.

A bejelentés nyomán a rendőrség, csendőrség a helyszínre érkezett, kiderült, hogy a bejelentés valós. A medvebocsot szabadon engedték. Az ügyben bűnügyi eljárást indult, orvvadászat gyanújával”

– olvasható az esetről kiadott rendőrségi közleményben.

Mi az eljárás?

A törvényes előírás szerint a medvecsapda kihelyezését a helyi készenléti bizottság kell eldöntse vagyis a községvezető, az állatorvos, a vadőr és a rendőr. A kihelyezését kell jelenteni a megyei hatóságoknak is.

A csapdát a település belterületén lehet kihelyezni, erről tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az átlagosnál óvatosabban járjon el.

Amennyiben a próbálkozás sikeres, és a csapdába besétál a medve, azt el lehet szállítani.

Mennyire távol?

Domokos Csaba, a Milvus Egyesület szakembere a Székelyhonnak elmondta, hogy a Milvus és más civil szervezet

a jelenlegi törvény szerint nem foglalkozhat a medvék befogásával, ez a helyi bizottságok feladata.

Korábban foglalkoztak ezzel is és mint kifejtette egy befogás esetén ajánlott lenne elsősorban elkergetni a nagyvadat a területről, mielőtt a végzetes megoldáshoz folyamodnának. Másodsorban az elaltatás után legalább száz kilométere kellene vinni, de ez nem így szokott történni.

Általában a befogott állatot ugyanazon vadászterületre viszik, hiszen más vadásztársaságok nem fogadják be a nagyvadat.

A szakember rendszeresen követett nyakörvvel ellátott medvét, így tapasztalatból tudja, hogy az elszállított medvék soha nem maradnak azon a területen, ahová szállítják őket. Ha nem is térnek vissza ugyanoda, ahol eddig voltak, de nagy területen vándorolnak. Akkor lehet eredményesen távol tartani a nagyvadat a településtől, ha sikerül elriasztani, vagy jó messzire viszik.

Bodó Károly Gyula polgármester várj az ügyész döntését • Fotó: Haáz Vince

Bodó Károly Gyula polgármester várj az ügyész döntését

Fotó: Haáz Vince

Mit mond az elöljáró?

A rendőrségi ügy kapcsán Bodó Károly Gyula polgármester a Székelyhonnak arról számol be, hogy

január óta panaszkodtak községhez tartozó hagymásbodoniak, hogy a medve bejár a településre, átjár az udvarokon.

Reggel félve mennek munkába, nehogy szembemenjenek vele, este szintén félnek kimenni az udvarra, utcára. Videókat küldtek, állandóan kérték, hogy tegyenek valamit. „Több átiratot küldtem a rendőrségre és a prefektúrára is, hogy lépni kell, de semmi nem történt.

Amikor megtudtam, hogy az állatorvosnak van egy engedélyezett csapdája összehívtam a készenléti bizottságot és megbeszéltük, hogy kihelyezzük. Ott volt a rendőr, az állatorvos és a vadőr, akivel szerződésünk van”

– fejtette ki a polgármester.

A csapdát Hagymásbodonba az utolsó ház kertjébe helyezték ki, magánterületre, közel az erdőhöz, ahol tudták, hogy eljár a bocsos anyamedve. Nagyszombaton egy, mintegy százötven kilós, kétéves medvebocs besétált és ott is maradt. Az anyamedve a közelből figyelte, hogy mi történik, nem távozott.

Az ellenfél jelentette fel?

A nyárádkarácsoni polgármestertől megtudtuk, hogy egy vadőr jelentette be az 112-es segélyhívószámon, hogy a csapdában medvebocs van. A rendőrség kiszállt és bűnügyi eljárást indított, ami még nem zárult le.

A vadőr neheztel, hogy nem vele kötöttünk szerződést és más szakértő van a bizottságban. Azt állítja, hogy a település külterületén állítottuk fel a csapdát, ami már az általa képviselt vadászterülethez tartozik.

Mi a csapdát egy betelekelt magánterületre állítottuk fel. A rendőrség azért is vizsgálódik, hogy a csapdát a polgármesteri hivatal alkalmazottaival közösen állítottuk fel. Kérdem én, hogy hogyan tehettük volna másképp, még egy munkagépet is oda kellett vigyünk olyan nagy és nehéz volt a csapda.

Én minden iratot bemutattam, a bizottság döntését, amiről jegyzőkönyv készült, a korábbi átiratokat, most várom az ügyész döntését, hogy megvádolnak vagy sem. A lakosságot próbáltam óvni”

– osztotta meg álláspontját Bodó Károly Gyula polgármester.

Marosszék medve
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. április 17., péntek

Ígéretes időjárás-előrejelzés a május 1-jei minivakációra

Az átlagosnál csapadékosabb időszakot jeleznek előre a meteorológusok jövő hétre az ország minden régiójában, míg a május 1-jei minivakációt magában foglaló hétre az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleteket valószínűsítenek.

2026. április 17., péntek

Anyagyilkosság Bukarestben: 14 éves lány és barátja a vádlottak padján

Bíróság elé állítanak a bukaresti ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves barátnőjét, akiket azzal vádolnak, hogy megölték a lány anyját, majd a holttestet elásták egy erdőben.

Nem számít, ha füstölt, de legyen jó sós – szalonnamustra kezdődött Csíkszeredában

Különböző technikákkal füstölt szalonnákat kóstolhattak a csíkszeredaiak a második alkalommal megszervezett Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvény első napján, pénteken.

Bolojan: Romániának most nincs szüksége politikai válságra

Romániának most a deficittel kapcsolatos problémák megoldására és a helyreállítási források lehívására kellene összpontosítania, nincs szüksége politikai válságra - jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. április 17., péntek

Felhatalmazta a SZÁT Kelemen Hunort, hogy Magyar Péterrel tárgyaljon

Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.

A Tisza-párt azt javasolja, hogy a parlament már az alakuló ülésén válassza meg a miniszterelnököt

A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is.

Fokozzák a rendőri jelenlétet Felsőrákoson, miután bántalmazták a falu egyik idősét

A Felsőrákoson történt bántalmazásról szóló cikkünk megjelenését követően a rendőrség támogatásáról biztosította a lakosságot. Közleményükben hangsúlyozták: szorgalmazzák a térfigyelő kamerarendszer beindítását, és fokozzák a járőrözést a faluban.

2026. április 17., péntek

Csökkent Románia energiatermelése

Az idei első két hónapban éves viszonylatban 2,1 százalékkal csökkent Románia energiatermelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

Elsőfokú árvízriasztás: Háromszéken a Feketeügy is kiléphet a medréből

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) hét megye folyóvizeire.

Két kellemetlen időjárási tényező, de az egyik már ma este véget ér

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.

