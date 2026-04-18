Szedni, szárítani, inni – útmutató a gyógynövényekhez Reneszánszát éli a gyógynövények használata, egyre többen szedik, sőt termesztik és nemcsak tea, hanem tinktúra is készül belőlük – jelentette ki Pokornyi László, aki lokálpatriótaként a Marosvásárhelyen és környékén megtermő gyógynövényekről írt könyvet. Simon Virág 2026. április 18., 12:292026. április 18., 12:29

A nagytermet is megtöltötték az érdeklődők Fotó: Haáz Vince

Régen minden nyavalyára a természetben kerestek gyógyírt, ma már sokan a gyógyszertárban szaladnak és valami jó erős gyógyszert kérnek. De

egyre többen fordulnak vissza a gyógynövényekhez is, gyűjtik, veszik, használják azokat.

Mi sem bizonyítja jobban a növekvő érdeklődést, hogy pénteken este Marosvásárhelyen a Studium Hubban Pokorny László gyógynövényekről szóló könyvének bemutatóján az eredetileg meghirdetett helyszín helyett egy nagyobb terembe kellett kísérni az érdeklődőket.

Nyárádi István mutatta be a könyvet, és beszélgetett a szerzővel Fotó: Haáz Vince

A nagy érdeklődés sarkallta könyvírásra Pokorny László már gyermekkorában, a Hídvég utcában megismerkedett a gyógynövényekkel, de középiskolai tanulmányai során is olyan biológiatanára volt, Klósz Viktor személyében, aki közelebb hozta a növényekhez is. Majd az orvosi és gyógyszerészeti egyetemen Rácz Gábor professzor tanította, akivel később együtt is dolgoztatott. Mint a könyvbemutatón mesélte ez meghatározó élményt és tapasztalatot jelentette számára. A Marosvásárhely és környékének gyógynövényei című könyv megírására az sarkalta, hogy pár éve felkérték, hogy tartson előadást Marosvásárhelyen és környékén található gyógynövényekről és akkor számolta össze, hogy százhetven van belőlük.

Pokorny László, a lokálpatrióta Fotó: Haáz Vince

Nyárádi Erasmus nyomában Pokorny László a Székelyhonnak elmondta, hogy szorosan kapcsolódik a könyv megírásához az is, hogy Spielmann Mihály történész, író felhívta a figyelmét a Teleki Tékában található, Nyárády Erazmus Gyula által írt könyvre. Ebben,

a híres akadémikus Marosvásárhelyen és környékén megtalálható növényeket összegezte 1913-ban.

Pokorny László is végigjárta azokat a helyeket, amelyeket Nyárády említ a könyvében, kereste azokat a növényeket, amelyeket ő leírt. Nagyon sok területet beépítettek, vagy mezőgazdasági célra használnak már. De – mint mondta – még mindig vannak legelők, udvarok, ahol sok értékes növény, közöttük gyógynövény is megtalálható. Kérdésünkre elmondta, hogy

otthonában legalább tizenöt gyógynövénytea van, ezeket rendszeresen használja.

A könyvbemutatóra is egy marék friss csalánnal érkezett.

Szakmabeliek és laikusok is tanulhatník a könyvből Fotó: Haáz Vince

Szakembereknek, laikusoknak fontos kiadvány A frissen kiadott könyvet Nyárádi Imre-István, a Sapientia EMTE tanára mutatta be, kiemelve, hogy a kiadvány nemcsak a nagy elődök emléke előtt tiszteleg, hanem

röntgenképe a Marosvásárhelyen és környékén található gyógynövényeknek, valamint a laikusoknak, gyógyszerészeknek és szakmabelieknek is hatékony segítséget nyújt.

Bemutatja a szabadon szedhető és termesztett gyógynövényeket, leírja, hogy mikor kell őket gyűjteni, melyik részük mire használható, és kitér azokra is, amelyek potenciálisan mérgezőek. A leírásokat fényképekkel együtt teszi közzé, így mindenki jobban felismerheti a növényeket.

A leírásokhoz fénykép is társul Fotó: Haáz Vince

A beszélgetés során Pokorny László elmondta, hogy lokálpatrióta és több évtizede sétál, kerékpározik, horgászik Marosvásárhelyen és környékén, ezért választotta az itt megtalálható gyógynövényeket. Beszélt arról is, hogy

örömmel tapasztalta, hogy egyre többen kirándulnak a város környékén, így nekik is segítség lehet a könyv, amely alapján akár kisgyermekes családok is elmehetnek a teának való növényeket gyűjteni.

Azt is kiemelte, hogy nagyon örül annak, hogy a helyi termelői vásárokon is találkozott már szépen becsomagolt gyógynövényteákkal és Székelyföldön egyre többen készítenek tinktúrákat és más készítményeket a szabadon található vagy termesztett gyógynövényekből. A beszélgetést teakóstoló és dedikálás követte. Aki nem jutott el a bemutatóra, annak jó hír lehet, hogy a könyv megtalálható több székelyföldi és kolozsvári könyvesboltban is.

A könyvbemutatót teázás követte Fotó: Haáz Vince