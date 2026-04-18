Szedni, szárítani, inni – útmutató a gyógynövényekhez

Reneszánszát éli a gyógynövények használata, egyre többen szedik, sőt termesztik és nemcsak tea, hanem tinktúra is készül belőlük – jelentette ki Pokornyi László, aki lokálpatriótaként a Marosvásárhelyen és környékén megtermő gyógynövényekről írt könyvet.

A nagytermet is megtöltötték az érdeklődők • Fotó: Haáz Vince

Reneszánszát éli a gyógynövények használata, egyre többen szedik, sőt termesztik és nemcsak tea, hanem tinktúra is készül belőlük – jelentette ki Pokornyi László, aki lokálpatriótaként a Marosvásárhelyen és környékén megtermő gyógynövényekről írt könyvet.

Régen minden nyavalyára a természetben kerestek gyógyírt, ma már sokan a gyógyszertárban szaladnak és valami jó erős gyógyszert kérnek. De

egyre többen fordulnak vissza a gyógynövényekhez is, gyűjtik, veszik, használják azokat.
Mi sem bizonyítja jobban a növekvő érdeklődést, hogy pénteken este Marosvásárhelyen a Studium Hubban Pokorny László gyógynövényekről szóló könyvének bemutatóján az eredetileg meghirdetett helyszín helyett egy nagyobb terembe kellett kísérni az érdeklődőket.

A nagy érdeklődés sarkallta könyvírásra

Pokorny László már gyermekkorában, a Hídvég utcában megismerkedett a gyógynövényekkel, de középiskolai tanulmányai során is olyan biológiatanára volt, Klósz Viktor személyében, aki közelebb hozta a növényekhez is. Majd az orvosi és gyógyszerészeti egyetemen Rácz Gábor professzor tanította, akivel később együtt is dolgoztatott. Mint a könyvbemutatón mesélte ez meghatározó élményt és tapasztalatot jelentette számára.

A Marosvásárhely és környékének gyógynövényei című könyv megírására az sarkalta, hogy pár éve felkérték, hogy tartson előadást Marosvásárhelyen és környékén található gyógynövényekről és akkor számolta össze, hogy százhetven van belőlük.

Nyárádi Erasmus nyomában

Pokorny László a Székelyhonnak elmondta, hogy szorosan kapcsolódik a könyv megírásához az is, hogy Spielmann Mihály történész, író felhívta a figyelmét a Teleki Tékában található, Nyárády Erazmus Gyula által írt könyvre. Ebben,

a híres akadémikus Marosvásárhelyen és környékén megtalálható növényeket összegezte 1913-ban.

Pokorny László is végigjárta azokat a helyeket, amelyeket Nyárády említ a könyvében, kereste azokat a növényeket, amelyeket ő leírt. Nagyon sok területet beépítettek, vagy mezőgazdasági célra használnak már. De – mint mondta – még mindig vannak legelők, udvarok, ahol sok értékes növény, közöttük gyógynövény is megtalálható. Kérdésünkre elmondta, hogy

otthonában legalább tizenöt gyógynövénytea van, ezeket rendszeresen használja.

A könyvbemutatóra is egy marék friss csalánnal érkezett.

Szakembereknek, laikusoknak fontos kiadvány

A frissen kiadott könyvet Nyárádi Imre-István, a Sapientia EMTE tanára mutatta be, kiemelve, hogy a kiadvány nemcsak a nagy elődök emléke előtt tiszteleg, hanem

röntgenképe a Marosvásárhelyen és környékén található gyógynövényeknek, valamint a laikusoknak, gyógyszerészeknek és szakmabelieknek is hatékony segítséget nyújt.

Bemutatja a szabadon szedhető és termesztett gyógynövényeket, leírja, hogy mikor kell őket gyűjteni, melyik részük mire használható, és kitér azokra is, amelyek potenciálisan mérgezőek. A leírásokat fényképekkel együtt teszi közzé, így mindenki jobban felismerheti a növényeket.

A beszélgetés során Pokorny László elmondta, hogy lokálpatrióta és több évtizede sétál, kerékpározik, horgászik Marosvásárhelyen és környékén, ezért választotta az itt megtalálható gyógynövényeket. Beszélt arról is, hogy

örömmel tapasztalta, hogy egyre többen kirándulnak a város környékén, így nekik is segítség lehet a könyv, amely alapján akár kisgyermekes családok is elmehetnek a teának való növényeket gyűjteni.
Azt is kiemelte, hogy nagyon örül annak, hogy a helyi termelői vásárokon is találkozott már szépen becsomagolt gyógynövényteákkal és Székelyföldön egyre többen készítenek tinktúrákat és más készítményeket a szabadon található vagy termesztett gyógynövényekből.

A beszélgetést teakóstoló és dedikálás követte. Aki nem jutott el a bemutatóra, annak jó hír lehet, hogy a könyv megtalálható több székelyföldi és kolozsvári könyvesboltban is.

Marosszék Marosvásárhely
2026. április 18., szombat

Közel 34 ezer családi erőszakos eset történt az év első hónapjában

Az idei év első három hónapjában 33 996 családon belüli erőszakos esethez riasztották a hatóságokat, ebből 17 113 városon, 16 883 vidéken történt – számolt be szombaton az Országos Rendőr-főkapitányság.

2026. április 18., szombat

Akcióba lendült a DIICOT: 33 kilogramm lefoglalt kokain és 13 kilogramm kannabisz lett az eredménye

Nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok az elmúlt két hétben végrehajtott akcióik során.

2026. április 18., szombat

Késelésbe fordult egy italozás Csíkkozmáson

Megkéselt egy fiatal férfi egy másikat Csíkkozmáson a napokban. Feltehetően italozás torkollott agresszióba a két fél között. Az áldozatot kórházban ápolják.

2026. április 18., szombat

Négy ügynökségét szervezi át a munkaügyi minisztérium, köztük az Országos Nyugdíjpénztárat is

Négy ügynökségének átszervezésére készül a munkaügyi minisztérium. Florin Manole tárcavezető szerint a négy intézményből kettő lesz: az egyik az ellenőrzésekkel, a másik a kifizetések kezelésével foglalkozik majd.

2026. április 18., szombat

Alig nyolc lej fölött a benzin-, kilenc lej alatt a gázolajár

Hónapokkal ezelőtt még szürreálisnak tűnt, hogy a 8 lej körüli benzinár fog „olcsónak” számítani, most mégis ez történik. A világpiaci helyzet és a kormányintézkedések következtében a tíz lejt alulról súroló benzinár visszajött a nyolc lejes tartományba.

2026. április 17., péntek

Medvecsapdát helyeztek ki, bűnügyi eljárás indult ellenük

Az 112-es hívószámra medvecsapdába rekedt bocsról érkezett bejelentés Nyárádkarácson községből. A rendőrség bűnügyi eljárást indított, orrvadászat gyanújával. A község polgármestere, Bodó Károly Gyula szerint az ügy árnyaltabb, mint elsőre látszik.

2026. április 17., péntek

Ígéretes időjárás-előrejelzés a május 1-jei minivakációra

Az átlagosnál csapadékosabb időszakot jeleznek előre a meteorológusok jövő hétre az ország minden régiójában, míg a május 1-jei minivakációt magában foglaló hétre az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleteket valószínűsítenek.

2026. április 17., péntek

Anyagyilkosság Bukarestben: 14 éves lány és barátja a vádlottak padján

Bíróság elé állítanak a bukaresti ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves barátnőjét, akiket azzal vádolnak, hogy megölték a lány anyját, majd a holttestet elásták egy erdőben.

2026. április 17., péntek

Nem számít, ha füstölt, de legyen jó sós – szalonnamustra kezdődött Csíkszeredában

Különböző technikákkal füstölt szalonnákat kóstolhattak a csíkszeredaiak a második alkalommal megszervezett Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvény első napján, pénteken.

2026. április 17., péntek

Bolojan: Romániának most nincs szüksége politikai válságra

Romániának most a deficittel kapcsolatos problémák megoldására és a helyreállítási források lehívására kellene összpontosítania, nincs szüksége politikai válságra - jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.

