A PSD feltételekhez köti az új kormány támogatását, az USR „szóba áll” az új miniszterelnök-jelölttel

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu csütörtökön kijelentette, hogy alakulata feltételekhez köti az új kormány támogatását.

a PSD készen áll tárgyalni a kijelölt miniszterelnökkel egy parlamenti többség létrehozásáról.

Hozzátette, meg akarják ismerni a miniszterelnök-jelölt kormányprogrammal és kabinetének összetételével kapcsolatos terveit, majd a tárgyalásuk következtetéseit megvitatják a párt vezető testületében.

Hirdetés

Grindeanu azt is leszögezte, hogy pártja néhány feltételhez köti az új kormány támogatását. Ezek között szerepel a beruházások újraindítása és gazdaságélénkítő intézkedések bevezetése munkahelyteremtés céljából, a kis- és közepes jövedelmű állampolgárok védelme és a hazai kkv-k támogatása.

Dominic Fritz: az államfő iránti tiszteletből szóba állunk a kijelölt miniszterelnökkel

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) az államfő iránti tiszteletből „szóba fog állni” Eugen Tomac miniszterelnök-jelölttel – jelentette ki csütörtökön az alakulat elnöke.

Dominic Fritz Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, továbbra is kitartanak korábban hangoztatott elvük mellett, és