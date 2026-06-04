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A PSD feltételekhez köti az új kormány támogatását, az USR „szóba áll” az új miniszterelnök-jelölttel

Eugen Tomac és Nicușor Dan. Jó döntést hoztak? • Fotó: Presidency

Eugen Tomac és Nicușor Dan. Jó döntést hoztak?

Fotó: Presidency

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu csütörtökön kijelentette, hogy alakulata feltételekhez köti az új kormány támogatását.

Tamás Attila

2026. június 04., 20:202026. június 04., 20:20

2026. június 04., 20:242026. június 04., 20:24

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Grindeanu Facebookon reagált Nicușor Dan államfő bejelentésére, miszerint Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.

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Bejegyzésében a pártelnök azt írta,

a PSD készen áll tárgyalni a kijelölt miniszterelnökkel egy parlamenti többség létrehozásáról.

Hozzátette, meg akarják ismerni a miniszterelnök-jelölt kormányprogrammal és kabinetének összetételével kapcsolatos terveit, majd a tárgyalásuk következtetéseit megvitatják a párt vezető testületében.

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Grindeanu azt is leszögezte, hogy pártja néhány feltételhez köti az új kormány támogatását. Ezek között szerepel a beruházások újraindítása és gazdaságélénkítő intézkedések bevezetése munkahelyteremtés céljából, a kis- és közepes jövedelmű állampolgárok védelme és a hazai kkv-k támogatása.

Dominic Fritz: az államfő iránti tiszteletből szóba állunk a kijelölt miniszterelnökkel

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) az államfő iránti tiszteletből „szóba fog állni” Eugen Tomac miniszterelnök-jelölttel – jelentette ki csütörtökön az alakulat elnöke.

Dominic Fritz Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, továbbra is kitartanak korábban hangoztatott elvük mellett, és

nem támogatnak olyan kormányt, amelyiknek a Szociáldemokrata Párt (PSD) is tagja.

Meglátásuk szerint egy olyan kabinet érdemelné meg az USR támogatását, amely az alakulat jelenlegi négy miniszterét is soraiban tudja. Fritz szerint Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu és Irineu Darău is bebizonyították, hogy bátrak, értik a dolgukat és valós reformokat akarnak.

Idézet
Az elkezdett reformok folytatásához elengedhetetlen az akarat és a politikai felelősségvállalás”

– szögezte le.

Az USR elnöke szerint „bármennyire is jó szándékúak legyenek a technokrata miniszterek”, politikai felelősségvállalás hiányában az új kormánynak nem lesz ereje elvégezni a szükséges „tisztogatást”.

Belföld
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