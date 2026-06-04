Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről

Fotó: Máramaros megyei hegyimentő-szolgálat
A hegyimentők és a határrendészek kimentettek két eltévedt ukrán állampolgárt, akik a Máramarosi-havasokon keresztül jutottak át az ukrán–román határon; egyikük válságos állapotban van.
2026. június 04., 10:022026. június 04., 10:02
2026. június 04., 10:032026. június 04., 10:03
A Máramaros megyei Salvamont vezetője, Dan Benga csütörtöki tájékoztatása szerint az egyik férfi 28 éves, és 1700 méteres magasságban, a Polonica-csúcs környékén találták meg. Mivel napokat töltött a hegyekben, teljesen kimerült, de nem szorul kórházi ellátásra.
A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.
A másik ukrán férfire juhászok bukkantak rá egy pataknál, ahol a társai magára hagyták. A hegyimentők elsősegélyben részesítették, de állapota gyorsan romlott, ezért helikopterrel a nagybányai kórházba vitték – írja az Agerpres hírügynökség.
A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.
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