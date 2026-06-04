Téglát szállító kamion borult egy személyautóra, egy férfi életét vesztette

Egy férfi meghalt és egy nő megsérült csütörtök kora este a Temesvár körgyűrűjén történt közúti balesetben, amelyben három autó és egy téglákat szállító kamion ütközött össze.

A Temes megyei katasztrófavédelmi felügyelőség és a rendőrség tájékoztatása szerint a kamion rádőlt az egyik személygépkocsira – ismerteti az Agerpres. A helyszínre több mentő- és tűzoltóegységet vezényeltek ki.

A katasztrófavédelem szerint egy férfi belehalt sérüléseibe. Egy nőt, aki egy másik autó utasa volt, a helyszínen elsősegélyben részesítenek, egy férfit pedig kórházba szállított a mentő.