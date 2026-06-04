Közúti balesetek áldozatain, bajba jutott állatokon segítettek a háromszéki tűzoltók

2026. június 04., csütörtök

Túlterhelődött a szennyvízhálózat a befolyó esővíz miatt, pincéket öntött el a szennyvíz Kovásznán

Kovásznán szennyvíz öntött el több pincét és udvart a májusi esős időjárás során. A háromszéki szolgáltató szerint ez a szennyvízcsatorna-hálózat túlterheltsége miatt következett be, ezért bírságolást, ledugózást helyezett kilátásba.