Közúti balesetek áldozatain, bajba jutott állatokon segítettek a háromszéki tűzoltók

Tizenöt közlekedési balesetnél kellett beavatkoznia a tűzoltóságnak
Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Egy hónap alatt csaknem négyszáz bevetése volt a Kovászna megyei tűzoltóságnak. A közúti balesetek mellett tűzesetekhez, valamint bajba jutott állatokhoz riasztották őket.
Május folyamán összesen 468 beavatkozást hajtottak végre. A tűzoltósági mérleg szerint a múlt havi bevetések többsége elsősegélynyújtáshoz kapcsolódott:
301 alkalommal volt szükség a SMURD-egységek segítségére;
26-szor riasztották tűzesethez;
16 balesetnél nyújtottak segítséget, ebből 15 közlekedési baleset volt;
két bevetést hajtottak végre veszélyben lévő állatok felkutatására és mentésére.
Veszélyben lévő állatokat is kimentettek
Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
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