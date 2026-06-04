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Túlterhelődött a szennyvízhálózat a befolyó esővíz miatt, pincéket öntött el a szennyvíz Kovásznán

Főhet a feje annak, aki esővizet vezetett be a szennyvízelvezető csatornába!

Fotó: Tuchiluș Alex

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Kovásznán szennyvíz öntött el több pincét és udvart a májusi esős időjárás során. A Hydrokov szerint ez a szennyvízcsatorna-hálózat túlterheltsége miatt következett be, ezért a háromszéki szolgáltató bírságolást, ledugózást helyezett kilátásba.

Kocsis Károly

2026. június 04., 20:092026. június 04., 20:09

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A Hydrokov szerint a gondot főként a szennyvízvezetékre törvénytelenül rácsatlakoztatott esővízvezetékek okozzák Kovásznán, ahol

több pincét és udvart öntött el szennyvíz az utóbbi időszakban.

Mivel a szennyvíz és az esővíz minden esetben külön hálózatot jelent, a háromszéki szolgáltató bírságokkal és ledugózásokkal tervezi helyes útra téríteni a szabálytalankodókat.

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Kovászna városában sok helyen létezik esővíz-elvezető csatornahálózat, és

a rendszerek átvétele is megtörtént, azonban a lakók nincsenek rácsatlakozva.

A május végi bőséges csapadék felszínre hozta azt a rendszerszintű gondot, miszerint a lakosság jelentős része a házak ereszeiből, udvarokból és egyéb gyűjtőfelületekről beömlő esővizet a központi, kizárólag a háztartási szennyvíz elvezetésére tervezett hálózatba irányítja. (Ilyen jellegű gondok egyébként Sepsiszentgyörgyön is előfordulnak.)

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„Bűzlő” problémáról tettek panaszt a Szemerja negyed lakói a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi lakossági konzultációján, amely a városjáró program része. Az illetékesek rövid időn belül helyszíneltek és döntöttek.

A hatalmas mennyiségű csapadékvíz hidraulikai túlterhelést okozott a vezetékekben és a szivattyúállomásokon, ami a rendszer normális működésének blokkolásához vezetett. Azaz,

a túlnyomás miatt a szennyvíz több alkalommal is visszafele áramlott, és elöntötte a mélyebben fekvő területeken lévő háztartások udvarait, pincéit, alagsorait.

A Hydrokov víz- és csatornaszolgáltató munkatársai próbáltak szivattyúzással segíteni a károsultakon, de nem rendelkeznek olyan szippantós autókkal, amelyek képesek lenének megbirkózni ezzel a feladattal. Ezért a vízellátási és csatornázási közszolgáltatásokról szóló 2006. évi 241-es számú törvény és a vonatkozó technikai előírások alapján, amelyek szerint tilos meteorológiai vizek (esővíz) bevezetése a háztartási szennyvízhálózatba,

a szolgáltató felszólítja az érintett ingatlanok tulajdonosait és használóit, hogy az esővizes csatlakozásokat haladéktalanul szüntessék meg

– közölte Kozsokár Attila vezérigazgató.

Ezt követően, még ebben a hónapban átfogó ellenőrzések kezdődnek, és ahol illegális esővíz-rácsatlakozást azonosítanak, a tulajdonos a következőkre számíthat:

  • azonnali ledugózás, vagyis az ingatlan háztartási szennyvízcsatlakozását a helyszínen azonnal elzárják;

  • pénzbírság.

Érdeklődésünkre megtudtuk: tekintettel arra, hogy a Hydrokovnak nincs joga pénzbüntetést kiróni, ezért ez a helyi rendőrség és a környezetőrség feladata lesz, a szolgáltató csak ellenőrzi a csatlakozásokat. A közüzemi szolgáltatásokat (víz, csatorna, távhő, hulladékgazdálkodás stb.) szabályozó országos hatóság (ANRSC) mintaszabályzatai alapján készült statútumokban a romániai szolgáltatóknál az illegális csatornahasználathoz kapcsolódó szabálysértésekért 3000–5000 lej közötti bírságok szerepelnek.

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