Túlterhelődött a szennyvízhálózat a befolyó esővíz miatt, pincéket öntött el a szennyvíz Kovásznán

Fotó: Tuchiluș Alex
Kovásznán szennyvíz öntött el több pincét és udvart a májusi esős időjárás során. A Hydrokov szerint ez a szennyvízcsatorna-hálózat túlterheltsége miatt következett be, ezért a háromszéki szolgáltató bírságolást, ledugózást helyezett kilátásba.
A Hydrokov szerint a gondot főként a szennyvízvezetékre törvénytelenül rácsatlakoztatott esővízvezetékek okozzák Kovásznán, ahol
Mivel a szennyvíz és az esővíz minden esetben külön hálózatot jelent, a háromszéki szolgáltató bírságokkal és ledugózásokkal tervezi helyes útra téríteni a szabálytalankodókat.
Kovászna városában sok helyen létezik esővíz-elvezető csatornahálózat, és
A május végi bőséges csapadék felszínre hozta azt a rendszerszintű gondot, miszerint a lakosság jelentős része a házak ereszeiből, udvarokból és egyéb gyűjtőfelületekről beömlő esővizet a központi, kizárólag a háztartási szennyvíz elvezetésére tervezett hálózatba irányítja. (Ilyen jellegű gondok egyébként Sepsiszentgyörgyön is előfordulnak.)
„Bűzlő” problémáról tettek panaszt a Szemerja negyed lakói a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi lakossági konzultációján, amely a városjáró program része. Az illetékesek rövid időn belül helyszíneltek és döntöttek.
A hatalmas mennyiségű csapadékvíz hidraulikai túlterhelést okozott a vezetékekben és a szivattyúállomásokon, ami a rendszer normális működésének blokkolásához vezetett. Azaz,
A Hydrokov víz- és csatornaszolgáltató munkatársai próbáltak szivattyúzással segíteni a károsultakon, de nem rendelkeznek olyan szippantós autókkal, amelyek képesek lenének megbirkózni ezzel a feladattal. Ezért a vízellátási és csatornázási közszolgáltatásokról szóló 2006. évi 241-es számú törvény és a vonatkozó technikai előírások alapján, amelyek szerint tilos meteorológiai vizek (esővíz) bevezetése a háztartási szennyvízhálózatba,
– közölte Kozsokár Attila vezérigazgató.
Ezt követően, még ebben a hónapban átfogó ellenőrzések kezdődnek, és ahol illegális esővíz-rácsatlakozást azonosítanak, a tulajdonos a következőkre számíthat:
azonnali ledugózás, vagyis az ingatlan háztartási szennyvízcsatlakozását a helyszínen azonnal elzárják;
pénzbírság.
Érdeklődésünkre megtudtuk: tekintettel arra, hogy a Hydrokovnak nincs joga pénzbüntetést kiróni, ezért ez a helyi rendőrség és a környezetőrség feladata lesz, a szolgáltató csak ellenőrzi a csatlakozásokat. A közüzemi szolgáltatásokat (víz, csatorna, távhő, hulladékgazdálkodás stb.) szabályozó országos hatóság (ANRSC) mintaszabályzatai alapján készült statútumokban a romániai szolgáltatóknál az illegális csatornahasználathoz kapcsolódó szabálysértésekért 3000–5000 lej közötti bírságok szerepelnek.
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