Túlterhelődött a szennyvízhálózat a befolyó esővíz miatt, pincéket öntött el a szennyvíz Kovásznán

Kovásznán szennyvíz öntött el több pincét és udvart a májusi esős időjárás során. A Hydrokov szerint ez a szennyvízcsatorna-hálózat túlterheltsége miatt következett be, ezért a háromszéki szolgáltató bírságolást, ledugózást helyezett kilátásba.

Kocsis Károly 2026. június 04., 20:092026. június 04., 20:09

A Hydrokov szerint a gondot főként a szennyvízvezetékre törvénytelenül rácsatlakoztatott esővízvezetékek okozzák Kovásznán, ahol

több pincét és udvart öntött el szennyvíz az utóbbi időszakban.

Mivel a szennyvíz és az esővíz minden esetben külön hálózatot jelent, a háromszéki szolgáltató bírságokkal és ledugózásokkal tervezi helyes útra téríteni a szabálytalankodókat. Hirdetés Kovászna városában sok helyen létezik esővíz-elvezető csatornahálózat, és

a rendszerek átvétele is megtörtént, azonban a lakók nincsenek rácsatlakozva.

A május végi bőséges csapadék felszínre hozta azt a rendszerszintű gondot, miszerint a lakosság jelentős része a házak ereszeiből, udvarokból és egyéb gyűjtőfelületekről beömlő esővizet a központi, kizárólag a háztartási szennyvíz elvezetésére tervezett hálózatba irányítja. (Ilyen jellegű gondok egyébként Sepsiszentgyörgyön is előfordulnak.) korábban írtuk Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka „Bűzlő” problémáról tettek panaszt a Szemerja negyed lakói a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi lakossági konzultációján, amely a városjáró program része. Az illetékesek rövid időn belül helyszíneltek és döntöttek. A hatalmas mennyiségű csapadékvíz hidraulikai túlterhelést okozott a vezetékekben és a szivattyúállomásokon, ami a rendszer normális működésének blokkolásához vezetett. Azaz,

a túlnyomás miatt a szennyvíz több alkalommal is visszafele áramlott, és elöntötte a mélyebben fekvő területeken lévő háztartások udvarait, pincéit, alagsorait.

A Hydrokov víz- és csatornaszolgáltató munkatársai próbáltak szivattyúzással segíteni a károsultakon, de nem rendelkeznek olyan szippantós autókkal, amelyek képesek lenének megbirkózni ezzel a feladattal. Ezért a vízellátási és csatornázási közszolgáltatásokról szóló 2006. évi 241-es számú törvény és a vonatkozó technikai előírások alapján, amelyek szerint tilos meteorológiai vizek (esővíz) bevezetése a háztartási szennyvízhálózatba,

a szolgáltató felszólítja az érintett ingatlanok tulajdonosait és használóit, hogy az esővizes csatlakozásokat haladéktalanul szüntessék meg