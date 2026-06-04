Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka

Fotó: Miklós Zoltán/Facebook
„Bűzlő” problémáról tettek panaszt a Szemerja negyed lakói a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi lakossági konzultációján, amely a városjáró program része. Az illetékesek rövid időn belül helyszíneltek és döntöttek.
2026. június 04., 09:432026. június 04., 09:43
2026. június 04., 09:472026. június 04., 09:47
Az Ószemerja negyed lakói azt tették szóvá, hogy a Szemerja negyed lejtős Domb utcájának aljában időnként – és nem is csak nagy esőzésekkor –
Ez arra utalhat, hogy valahol összekapcsolódik, egybefolyik az esővízgyűjtő csatorna és a szennyvízelvezető tartalma, és az akna kapacitása kicsi mindkettő elvezetéséhez.
Fotó: Miklós Zoltán/Facebook
A múlt heti konzultációt követően, amelyen a problémát jelezték, Miklós Zoltán, a sepsiszentgyörgyi szervezet elnöke, Zsigmond József ügyvezető elnök, Jakab István Barna városmenedzser, valamint Butyka Elemér, a Hydrokov vízszolgáltató ügyvezető igazgatója a helyszínen járt, hogy megbizonyosodjon a probléma mibenlétéről.
Azt, hogy valóban összefolyik-e valahol a két vezeték tartalma, már ezen a héten alaposabban is ellenőrzik, ugyanis
– közölte Zsigmond József. Azt is ki kell mérni a vízügyieknek, mekkora hozamot bír meg az aknába vezető cső, mert abba jelenleg be van szerelve egy szűkítő. Ezek után tudnak átkötéseket végezni, amelyek révén a problémás területen az aknák mentesülnek a túlterheléstől.
Ezek után még erre a nyárra betervezték a Bolyai János utcában levő szennyvíz- és ivóvízvezetékek cseréjét, a Bolyai utcára ugyanis igazán ráfér már a rehabilitáció, amit ideális esetben megelőz a földben levő hálózatok felújítása is.
Fotó: Miklós Zoltán/Facebook
Úgy tűnik, nem egyedi probléma a Szemerja negyedieké, a Hydrokov éppen szerdán adott ki közleményt arról, hogy
Úgy tűnik, a lakosság jelentős része a házak ereszeiből, udvarokból és egyéb gyűjtőfelületekről beömlő esővizet szabálytalanul a központi szennyvízhálózatba vezette be.
A Hydrokov „ledugózást” (a szennyvízkivezető elzárását) és bírságot helyezett kilátásba, amennyiben ezt a helyzetet nem szüntetik meg az érintettek.
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