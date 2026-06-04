Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka

„Bűzlő” problémáról tettek panaszt a Szemerja negyed lakói a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi lakossági konzultációján, amely a városjáró program része. Az illetékesek rövid időn belül helyszíneltek és döntöttek.

Bodor Tünde 2026. június 04., 09:432026. június 04., 09:43 2026. június 04., 09:472026. június 04., 09:47

Az Ószemerja negyed lakói azt tették szóvá, hogy a Szemerja negyed lejtős Domb utcájának aljában időnként – és nem is csak nagy esőzésekkor –

szennyvíz bugyog fel az aknákból.

Ez arra utalhat, hogy valahol összekapcsolódik, egybefolyik az esővízgyűjtő csatorna és a szennyvízelvezető tartalma, és az akna kapacitása kicsi mindkettő elvezetéséhez.

Fotó: Miklós Zoltán/Facebook

A múlt heti konzultációt követően, amelyen a problémát jelezték, Miklós Zoltán, a sepsiszentgyörgyi szervezet elnöke, Zsigmond József ügyvezető elnök, Jakab István Barna városmenedzser, valamint Butyka Elemér, a Hydrokov vízszolgáltató ügyvezető igazgatója a helyszínen járt, hogy megbizonyosodjon a probléma mibenlétéről. Hirdetés Azt, hogy valóban összefolyik-e valahol a két vezeték tartalma, már ezen a héten alaposabban is ellenőrzik, ugyanis

előfordult már a városban olyan, hogy egy tömbházon belül összekötötték az onnan kimenő két vezetéket

– közölte Zsigmond József. Azt is ki kell mérni a vízügyieknek, mekkora hozamot bír meg az aknába vezető cső, mert abba jelenleg be van szerelve egy szűkítő. Ezek után tudnak átkötéseket végezni, amelyek révén a problémás területen az aknák mentesülnek a túlterheléstől. Ezek után még erre a nyárra betervezték a Bolyai János utcában levő szennyvíz- és ivóvízvezetékek cseréjét, a Bolyai utcára ugyanis igazán ráfér már a rehabilitáció, amit ideális esetben megelőz a földben levő hálózatok felújítása is.

Fotó: Miklós Zoltán/Facebook

Úgy tűnik, nem egyedi probléma a Szemerja negyedieké, a Hydrokov éppen szerdán adott ki közleményt arról, hogy

Kovászna városában is több pincét elöntött a szennyvíz a csatornahálózat túlterheltsége miatt, aminek egyik oka a szennyvízvezetékre törvénytelenül rácsatlakoztatott esővíz-elvezetés.