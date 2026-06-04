Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka

• Fotó: Miklós Zoltán/Facebook

Fotó: Miklós Zoltán/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Bűzlő” problémáról tettek panaszt a Szemerja negyed lakói a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi lakossági konzultációján, amely a városjáró program része. Az illetékesek rövid időn belül helyszíneltek és döntöttek.

Bodor Tünde

2026. június 04., 09:432026. június 04., 09:43

2026. június 04., 09:472026. június 04., 09:47

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Ószemerja negyed lakói azt tették szóvá, hogy a Szemerja negyed lejtős Domb utcájának aljában időnként – és nem is csak nagy esőzésekkor –

szennyvíz bugyog fel az aknákból.

Ez arra utalhat, hogy valahol összekapcsolódik, egybefolyik az esővízgyűjtő csatorna és a szennyvízelvezető tartalma, és az akna kapacitása kicsi mindkettő elvezetéséhez.

• Fotó: Miklós Zoltán/Facebook Galéria

Fotó: Miklós Zoltán/Facebook

A múlt heti konzultációt követően, amelyen a problémát jelezték, Miklós Zoltán, a sepsiszentgyörgyi szervezet elnöke, Zsigmond József ügyvezető elnök, Jakab István Barna városmenedzser, valamint Butyka Elemér, a Hydrokov vízszolgáltató ügyvezető igazgatója a helyszínen járt, hogy megbizonyosodjon a probléma mibenlétéről.

Hirdetés

Azt, hogy valóban összefolyik-e valahol a két vezeték tartalma, már ezen a héten alaposabban is ellenőrzik, ugyanis

előfordult már a városban olyan, hogy egy tömbházon belül összekötötték az onnan kimenő két vezetéket

– közölte Zsigmond József. Azt is ki kell mérni a vízügyieknek, mekkora hozamot bír meg az aknába vezető cső, mert abba jelenleg be van szerelve egy szűkítő. Ezek után tudnak átkötéseket végezni, amelyek révén a problémás területen az aknák mentesülnek a túlterheléstől.

Ezek után még erre a nyárra betervezték a Bolyai János utcában levő szennyvíz- és ivóvízvezetékek cseréjét, a Bolyai utcára ugyanis igazán ráfér már a rehabilitáció, amit ideális esetben megelőz a földben levő hálózatok felújítása is.

• Fotó: Miklós Zoltán/Facebook Galéria

Fotó: Miklós Zoltán/Facebook

Úgy tűnik, nem egyedi probléma a Szemerja negyedieké, a Hydrokov éppen szerdán adott ki közleményt arról, hogy

Kovászna városában is több pincét elöntött a szennyvíz a csatornahálózat túlterheltsége miatt, aminek egyik oka a szennyvízvezetékre törvénytelenül rácsatlakoztatott esővíz-elvezetés.

Úgy tűnik, a lakosság jelentős része a házak ereszeiből, udvarokból és egyéb gyűjtőfelületekről beömlő esővizet szabálytalanul a központi szennyvízhálózatba vezette be.

A Hydrokov „ledugózást” (a szennyvízkivezető elzárását) és bírságot helyezett kilátásba, amennyiben ezt a helyzetet nem szüntetik meg az érintettek.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Aláírta szerződését Szabó István, az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Káosz a repülőtereken: robbanásszerűen megnőtt a törölt járatok száma, de jár a kártérítés
Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Székelyhon

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Aláírta szerződését Szabó István, az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Székely Sport

Aláírta szerződését Szabó István, az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Káosz a repülőtereken: robbanásszerűen megnőtt a törölt járatok száma, de jár a kártérítés
Krónika

Káosz a repülőtereken: robbanásszerűen megnőtt a törölt járatok száma, de jár a kártérítés
Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Székely Sport

Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 04., csütörtök

A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok

Országszerte szünetelni fog a tanítás pénteken a pedagógusok napja alkalmából.

A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok
A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok
2026. június 04., csütörtök

A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest

A két lakásán végzett házkutatás után őrizetbe vették szerda este az ügyészek Cristian Pomohaci népdalénekest.

Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest
Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest
2026. június 04., csütörtök

Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest
2026. június 04., csütörtök

Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája

A pünkösdi időszakot lezáró úrnapja, az oltáriszentség ünnepe a húsvétot követő hatvanadik, illetve a pünkösdvasárnap utáni tizedik napra esik. Régen szigorú munkaszüneti tilalom kötődött hozzá, például a kapálástól még a reformátusok is ódzkodtak.

Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája
Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája
2026. június 04., csütörtök

Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája
2026. június 04., csütörtök

Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt

Szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Gyergyószentmiklóson, a Bucsin-negyedben a vízhálózaton végzett javítások miatt.

Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt
Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt
2026. június 04., csütörtök

Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt
Hirdetés
2026. június 03., szerda

Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”.

Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól
Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól
2026. június 03., szerda

Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól
2026. június 03., szerda

Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson

Lakossági fórumot tartott szerda délután a gyergyószentmiklósi polgármester a Régigyár utca mezei része korszerűsítéséhez szükséges kisajátítási eljárásról. Mint elhangzott: aszfalt kerül az úttestre, amely később az országúthoz fog csatlakozni.

Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson
Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson
2026. június 03., szerda

Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson
2026. június 03., szerda

Az Európai Bizottság jelentése szerint Románia kielégítően teljesítette kötelezettségvállalásait

Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia hatékony intézkedéseket tett a túlzott költségvetési hiány korrekciója felé.

Az Európai Bizottság jelentése szerint Románia kielégítően teljesítette kötelezettségvállalásait
Az Európai Bizottság jelentése szerint Románia kielégítően teljesítette kötelezettségvállalásait
2026. június 03., szerda

Az Európai Bizottság jelentése szerint Románia kielégítően teljesítette kötelezettségvállalásait
Hirdetés
2026. június 03., szerda

Brassópojánára is visszajárt egy medve – kilőtték

Kilőtték szerdára virradóra azt a medvét, amelyik az utóbbi időszakban több ízben feltűnt Brassópojánán, és egy biztonsági kamera felvétele szerint egy szálloda épületébe is bement – közölte szerdán a brassói polgármesteri hivatal.

Brassópojánára is visszajárt egy medve – kilőtték
Brassópojánára is visszajárt egy medve – kilőtték
2026. június 03., szerda

Brassópojánára is visszajárt egy medve – kilőtték
2026. június 03., szerda

Senki nem sérült meg a székelyudvarhelyi vonatbalesetben

A Regio 3545-ös vonat ütközött össze egy teherautóval Székelyudvarhelyen egy vasúti átjárónál szerda délután. Szerencsére senki nem sérült meg a balesetben.

Senki nem sérült meg a székelyudvarhelyi vonatbalesetben
Senki nem sérült meg a székelyudvarhelyi vonatbalesetben
2026. június 03., szerda

Senki nem sérült meg a székelyudvarhelyi vonatbalesetben
2026. június 03., szerda

Ha a képviselőház jóváhagyja, év végéig maradhat az ársapka az alapélelmiszereken

Megszavazta szerdán a képviselőház mezőgazdasági bizottsága az alapélelmiszerek árréskorlátozásának meghosszabbítását az év végéig – adta hírül Facebook-oldalán Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

Ha a képviselőház jóváhagyja, év végéig maradhat az ársapka az alapélelmiszereken
Ha a képviselőház jóváhagyja, év végéig maradhat az ársapka az alapélelmiszereken
2026. június 03., szerda

Ha a képviselőház jóváhagyja, év végéig maradhat az ársapka az alapélelmiszereken
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!