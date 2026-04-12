Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.

21.58 – Országos feldolgozottság 37,04 százalékon. A Tiszának 132 manádtum (39 listás, 93 egyéni), Fidesz-KDNP 59 mandátum (46 listás, 13 egyéni), Mi Hazánk 8 listás mandátum.

Listás szavazás eredménye 22,05 százalékos feldolgozottságon: Tisza 51,22 százalék, Fidesz-KDNP 40,11 százalék, Mi Hazánk 6,09 százalék.

21.45 – Országos feldolgozottság 21,54 százalékon. A Tiszának 128 manádtum (36 listás, 92 egyéni), Fidesz-KDNP 62 mandátum (49 listás, 13 egyéni), Mi Hazánk 8 listás mandátum.

Listás szavazás eredménye 10,38 százalékos feldolgozottságon: Tisza 49,43 százalék, Fidesz-KDNP 41,99 százalék, Mi Hazánk 6,10 százalék.

A Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 1,17, illetve 0,73 százalékon áll. A bejutási küszöb öt százalék.

21.35 – Országos feldolgozottság 14,72 százalék: a Tiszának 125 mandátum (listás és egyéni), Fidesz 65, Mi Hazánk 8. Listás szavazás eredménye 6,52 százalékos feldolgozottságnál: Tisza 47,79 százalék, Fidesz 43,65 százalék, Mi Hazánk 6,16 százalék.

21.20 – Az országos feldolgozottság 6,56 százaléknál tart, a listás szavazás eredményét (2,86 százalékos feldolgozottság) továbbra is a Fidesz vezeti 48,18 százalékkal, a Tisza 43,38 százalékon áll, a Mi Hazánk pedig 6,12 százalékon.

Ami a mandátumok eloszlását illeti, már változik a helyzet, ugyanis a Tisza 39 listás és 71 egyéni mandátummal van többségben (110), a Fidesz-KDNP 71-gyel mögötte (45 listás, 26 egyéni), majd a Mi Hazánk 9-cel (mind listás).