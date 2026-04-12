Fotó: Balogh Zoltán/MTI
Közzétette a 2026-os magyarországi országgyűlési választás első részeredményeit a Nemzeti Választási Iroda.
2026. április 12., 21:072026. április 12., 21:07
2026. április 12., 21:592026. április 12., 21:59
21.58 – Országos feldolgozottság 37,04 százalékon. A Tiszának 132 manádtum (39 listás, 93 egyéni), Fidesz-KDNP 59 mandátum (46 listás, 13 egyéni), Mi Hazánk 8 listás mandátum.
Listás szavazás eredménye 22,05 százalékos feldolgozottságon: Tisza 51,22 százalék, Fidesz-KDNP 40,11 százalék, Mi Hazánk 6,09 százalék.
21.45 – Országos feldolgozottság 21,54 százalékon. A Tiszának 128 manádtum (36 listás, 92 egyéni), Fidesz-KDNP 62 mandátum (49 listás, 13 egyéni), Mi Hazánk 8 listás mandátum.
Listás szavazás eredménye 10,38 százalékos feldolgozottságon: Tisza 49,43 százalék, Fidesz-KDNP 41,99 százalék, Mi Hazánk 6,10 százalék.
A Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 1,17, illetve 0,73 százalékon áll. A bejutási küszöb öt százalék.
21.35 – Országos feldolgozottság 14,72 százalék: a Tiszának 125 mandátum (listás és egyéni), Fidesz 65, Mi Hazánk 8. Listás szavazás eredménye 6,52 százalékos feldolgozottságnál: Tisza 47,79 százalék, Fidesz 43,65 százalék, Mi Hazánk 6,16 százalék.
21.20 – Az országos feldolgozottság 6,56 százaléknál tart, a listás szavazás eredményét (2,86 százalékos feldolgozottság) továbbra is a Fidesz vezeti 48,18 százalékkal, a Tisza 43,38 százalékon áll, a Mi Hazánk pedig 6,12 százalékon.
Ami a mandátumok eloszlását illeti, már változik a helyzet, ugyanis a Tisza 39 listás és 71 egyéni mandátummal van többségben (110), a Fidesz-KDNP 71-gyel mögötte (45 listás, 26 egyéni), majd a Mi Hazánk 9-cel (mind listás).
21.10 – A hivatalos honlapon közölt részeredmény szerint, mindössze 3,34 százalékos feldolgozottságnál vezet a Fidesz a listás szavazatok 53,18 százalékát megszerezve, aztán a Tisza 38,68 százalékkal, majd a Mi Hazánk 6,11 százalékkal.
A rendkívüli részvétel a választáson azt mutatja, hogy magyar demokrácia rendkívül erős – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap.
Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).
Helyi idő szerint vasárnap este hét órakor (nálunk nyolckor) hivatalosan befejeződött a szavazás a Magyarország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson.
Címlapon hozzák a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos információkat a vezető román hírportálok.
A korábbiaknál magasabb részvételi aránnyal zárul a nap a 2026-os magyarországi országgyűlési választáson, hiszen már a délután öt órai (romániai idő szerint hat órai) részvétel felülmúlta az előző választások egész napi jelenlétét.
A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától (helyi idő szerint, romániai idő szerint 9 órától) kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését.
Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.
Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.
szóljon hozzá!