Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

Az erdélyi Magyar Polgári Erő (MPE) a választói akarat maradéktalan érvényesüléseként értékeli és tudomásul veszi az április 12-i anyaországi országgyűlési választások eredményét, ugyanakkor a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.
A Facebookon megjelent közleményben az MPE úgy értkeli: „a Magyarország határain kívül rekedt magyar közösségek magas részvétele, valamint
Az MPE szerint az erdélyi, székelyföldi magyarság ismételten megmutatta, hogy a nemzet életének sorsdöntő pillanataiban bátran és felelősen tud kiállni és dönteni.
„A Magyar Polgári Erő a nemzeti oldalon volt és marad! Számunkra továbbra is az Isten, haza, család az iránymutató. Nekünk eddig sem az anyagi támogatások határozták meg a politikai cselekvésünket, azokkal ellentétben, akik kihívások idején szélkakas-politikát folytatnak.
– olvasható az MPE közleményében, amelyet az MTI szemlézett.
Az erdélyi párt szerint a székelyföldi, erdélyi, partiumi magyarok világos álláspontot képviseltek, amelyet semmilyen haszonrendszer nem írhat felül.
„Mi mellettük állunk és a most Magyarországon ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok mellett maradunk a továbbiakban is! Azok mellett, akik az elmúlt évtizedekben újraegyesítették a nemzetet, és egyenlő állampolgárokká emelték a trianoni döntés kárvallottjait.
– zárul a párt közleménye.
Az MPE annak a – romániai magyar közösségen belül többnyire ellenzéki álláspontot képviselő – két kisebb pártnak az egyike, amelyik a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) kötött választási megállapodásnak köszönhetően az RMDSZ választási listáján egy-egy parlamenti képviselőt juttatott be a parlamentbe.
Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.
Az MPE azt követően hozta nyilvánosságra a magyarországi választásokkal kapcsolatos álláspontját, hogy az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa pénteken azt közölte:
Egyúttal a testület felhatalmazta Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, hogy jövő héten tárgyaljon Budapesten Magyar Péterrel, a választásokon győztes Tisza párt miniszterelnök-jelöltjével.
