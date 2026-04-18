Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

Az erdélyi Magyar Polgári Erő (MPE) a választói akarat maradéktalan érvényesüléseként értékeli és tudomásul veszi az április 12-i anyaországi országgyűlési választások eredményét, ugyanakkor a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

A Facebookon megjelent közleményben az MPE úgy értkeli: „a Magyarország határain kívül rekedt magyar közösségek magas részvétele, valamint

a nemzeti oldalra leadott szavazatok a 2010-ben újrakezdődött ország- és nemzetépítő munka sikerét igazolják, annak az iránynak a helyességét, melyet az elmúlt 16 esztendőben Magyarország nemzeti kormányai követtek”.

Az MPE szerint az erdélyi, székelyföldi magyarság ismételten megmutatta, hogy a nemzet életének sorsdöntő pillanataiban bátran és felelősen tud kiállni és dönteni. „A Magyar Polgári Erő a nemzeti oldalon volt és marad! Számunkra továbbra is az Isten, haza, család az iránymutató. Nekünk eddig sem az anyagi támogatások határozták meg a politikai cselekvésünket, azokkal ellentétben, akik kihívások idején szélkakas-politikát folytatnak.

Nemzetpolitikát csak a kölcsönös bizalomra és a hazaszeretetre lehet építeni”

– olvasható az MPE közleményében, amelyet az MTI szemlézett. Az erdélyi párt szerint a székelyföldi, erdélyi, partiumi magyarok világos álláspontot képviseltek, amelyet semmilyen haszonrendszer nem írhat felül. „Mi mellettük állunk és a most Magyarországon ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok mellett maradunk a továbbiakban is! Azok mellett, akik az elmúlt évtizedekben újraegyesítették a nemzetet, és egyenlő állampolgárokká emelték a trianoni döntés kárvallottjait.

Azok mellett maradunk, akik segítették a szülőföldön való megmaradás lehetőségét. Azok mellett, akik elkötelezettek abban, hogy Európa ismét keresztény alapokon álló, kölcsönös tiszteleten nyugvó nemzetek Európája legyen. A Magyar Polgári Erő cselekvő részese kíván maradni a nemzeti oldal megerősítésének és újbóli felemelkedésének”

– zárul a párt közleménye. Az MPE annak a – romániai magyar közösségen belül többnyire ellenzéki álláspontot képviselő – két kisebb pártnak az egyike, amelyik a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) kötött választási megállapodásnak köszönhetően az RMDSZ választási listáján egy-egy parlamenti képviselőt juttatott be a parlamentbe. Az MPE azt követően hozta nyilvánosságra a magyarországi választásokkal kapcsolatos álláspontját, hogy az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa pénteken azt közölte:

az erdélyi magyar közösségnek az az érdeke, hogy az RMDSZ jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal.