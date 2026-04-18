Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

Az erdélyi Magyar Polgári Erő (MPE) a választói akarat maradéktalan érvényesüléseként értékeli és tudomásul veszi az április 12-i anyaországi országgyűlési választások eredményét, ugyanakkor a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

2026. április 18., 20:392026. április 18., 20:39

A Facebookon megjelent közleményben az MPE úgy értkeli: „a Magyarország határain kívül rekedt magyar közösségek magas részvétele, valamint

a nemzeti oldalra leadott szavazatok a 2010-ben újrakezdődött ország- és nemzetépítő munka sikerét igazolják, annak az iránynak a helyességét, melyet az elmúlt 16 esztendőben Magyarország nemzeti kormányai követtek”.

Az MPE szerint az erdélyi, székelyföldi magyarság ismételten megmutatta, hogy a nemzet életének sorsdöntő pillanataiban bátran és felelősen tud kiállni és dönteni.

„A Magyar Polgári Erő a nemzeti oldalon volt és marad! Számunkra továbbra is az Isten, haza, család az iránymutató. Nekünk eddig sem az anyagi támogatások határozták meg a politikai cselekvésünket, azokkal ellentétben, akik kihívások idején szélkakas-politikát folytatnak.

Nemzetpolitikát csak a kölcsönös bizalomra és a hazaszeretetre lehet építeni”

– olvasható az MPE közleményében, amelyet az MTI szemlézett.

Az erdélyi párt szerint a székelyföldi, erdélyi, partiumi magyarok világos álláspontot képviseltek, amelyet semmilyen haszonrendszer nem írhat felül.

„Mi mellettük állunk és a most Magyarországon ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok mellett maradunk a továbbiakban is! Azok mellett, akik az elmúlt évtizedekben újraegyesítették a nemzetet, és egyenlő állampolgárokká emelték a trianoni döntés kárvallottjait.

Azok mellett maradunk, akik segítették a szülőföldön való megmaradás lehetőségét. Azok mellett, akik elkötelezettek abban, hogy Európa ismét keresztény alapokon álló, kölcsönös tiszteleten nyugvó nemzetek Európája legyen. A Magyar Polgári Erő cselekvő részese kíván maradni a nemzeti oldal megerősítésének és újbóli felemelkedésének”

– zárul a párt közleménye.

Az MPE annak a – romániai magyar közösségen belül többnyire ellenzéki álláspontot képviselő – két kisebb pártnak az egyike, amelyik a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) kötött választási megállapodásnak köszönhetően az RMDSZ választási listáján egy-egy parlamenti képviselőt juttatott be a parlamentbe.

Felhatalmazta a SZÁT Kelemen Hunort, hogy Magyar Péterrel tárgyaljon
Felhatalmazta a SZÁT Kelemen Hunort, hogy Magyar Péterrel tárgyaljon

Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.

Az MPE azt követően hozta nyilvánosságra a magyarországi választásokkal kapcsolatos álláspontját, hogy az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa pénteken azt közölte:

az erdélyi magyar közösségnek az az érdeke, hogy az RMDSZ jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal.

Egyúttal a testület felhatalmazta Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, hogy jövő héten tárgyaljon Budapesten Magyar Péterrel, a választásokon győztes Tisza párt miniszterelnök-jelöltjével.

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig

Idén március végéig több mint 8000 tűzesethez riasztották a hivatásos tűzoltókat – számolt be szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Felgyújtották Mircea Dinescu költő faházát – nyomoz a rendőrség

Ismeretlen tettesek felgyújtották Mircea Dinescu költő Cetate községbeli faházát. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Patkányozással üzenget egymásnak a PSD elnöke és a miniszterelnök

Éles hangon bírálta Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Ilie Bolojan miniszterelnököt a bizonyos állami vállalatok tőzsdére vitelére vonatkozó szándéka miatt.

3,5 milliárd dollár értékben finanszíroz romániai energetikai beruházásokat az USA

Az áram- és földgáztermeléssel és -szállítással kapcsolatos, mintegy 3,5 milliárd dollár értékű beruházásokat jelentett be szombaton Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Kommunikációs képzésen vettek részt a csíkszeredai kórház alkalmazottai

Nemcsak az infrastruktúra korszerűsítése, hanem az egymásra és a páciensekre való odafigyelés is kulcsfontosságú – ennek jegyében vettek részt kommunikációs képzésen a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház asszisztensei és betegápolói.

