Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.
2026. április 15., 11:322026. április 15., 11:32
A rövid közlemény szerint egy ember roncsok közé szorult, az ő életét már nem tudta megmenteni a helyszínre érkező mentőcsapat.
A beavatkozás jelenleg is zajlik.
A csíkszeredai tűzoltóság három beavatkozási járművel: tűzoltókocsival, műszaki mentővel és rohammentő-kocsival (SMURD) szállt ki a helyszínre, emellett a Hargita Megyei Mentőszolgálat egysége is kiszállt.
A tűzoltóság tájákoztatása szerint a két sérültet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították orvosi ellátásra.
Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.
A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.
Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.
Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.
Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.
Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.
Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.
Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.
Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.
Egy 45 éves, csíkszeredai férfi az 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat pénteken délelőtt, hogy valaki ellopta az autóját a Mihai Eminescu utcából.
