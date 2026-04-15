Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

Székelyhon

2026. április 15., 11:32

2026. április 15., 12:472026. április 15., 12:47

A rövid közlemény szerint egy ember roncsok közé szorult, az ő életét már nem tudta megmenteni a helyszínre érkező mentőcsapat.

Két másik embert, akik szintén segítségre szorultak, kimentettek.

A beavatkozás jelenleg is zajlik.

A csíkszeredai tűzoltóság három beavatkozási járművel: tűzoltókocsival, műszaki mentővel és rohammentő-kocsival (SMURD) szállt ki a helyszínre, emellett a Hargita Megyei Mentőszolgálat egysége is kiszállt.

Frissítés

A tűzoltóság tájákoztatása szerint a két sérültet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították orvosi ellátásra.

Csíkszék Baleset
Ezek is érdekelhetik

Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen
Saját térfeléről talált be az éllovas játékosa
Markó Béla nekiment Kelemen Hunoréknak, változást sürget az RMDSZ-ben
Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Székelyhon

Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen
Saját térfeléről talált be az éllovas játékosa
Székely Sport

Saját térfeléről talált be az éllovas játékosa
Markó Béla nekiment Kelemen Hunoréknak, változást sürget az RMDSZ-ben
Krónika

Markó Béla nekiment Kelemen Hunoréknak, változást sürget az RMDSZ-ben
Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Székely Sport

Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 15., szerda

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.

2026. április 14., kedd

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban

A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

2026. április 14., kedd

Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán

Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.

2026. április 14., kedd

A Google Térképen is elérhetők a Csíki Trans járatai

Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.

2026. április 13., hétfő

Idén elkészül két újabb sátortetős műjégpálya, az egyik Csíkszentsimonban, a másik Hidegségen  

Jól haladnak az előkészületek, folyamatban van az eszközbeszerzés is, így idén elkészül a két új sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban és a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen. Előbbi már a nyár folyamán, utóbbi év végéig lesz átadva.

2026. április 12., vasárnap

„Mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – vallja egy Csíkszeredában szavazó

Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.

2026. április 12., vasárnap

Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.

2026. április 12., vasárnap

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában

Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.

2026. április 11., szombat

Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt

Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.

2026. április 11., szombat

Elejtett autókulccsal nyúlta le a járművet egy csíkszeredai fiatalember

Egy 45 éves, csíkszeredai férfi az 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat pénteken délelőtt, hogy valaki ellopta az autóját a Mihai Eminescu utcából.

