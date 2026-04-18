Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén március végéig több mint 8000 tűzesethez riasztották a hivatásos tűzoltókat – számolt be szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Székelyhon

2026. április 18., 18:102026. április 18., 18:10

2026. április 18., 18:362026. április 18., 18:36

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az intézmény adatai szerint az idei első három hónapban a katasztrófavédelmi felügyelőségek munkatársai összesen

mintegy 142 000 vészhelyzeti beavatkozást hajtottak végre.

Ezek közül 116 203 alkalommal volt szükség a rohammentősök (SMURD) jelenlétére, akik 116 000 személyt részesítettek elsősegélyben és sürgősségi orvosi ellátásban.

A három hónap alatt a katonai tűzoltókat 8326 tűzesethez riasztották, ezek közül 3219 vegetációtűz volt.

Ezek mellett a katasztrófavédelem felügyelői március végéig országszerte 8904 létesítménynél tartottak ellenőrzéseket, és

a feltárt szabálytalanságok miatt 4708 bírságot szabtak ki több mint 43 millió lej értékben.

Ugyanakkor a tűzvédelmi előírások súlyos megsértése miatt elrendelték 18 kereskedelmi és turisztikai vállalkozás bezárását Argeș, Brăila, Brassó, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Dâmbovița, Hunyad, Hargita, Neamț, Prahova, Vaslui megyében és Bukarestben.

Hirdetés

Belföld Tűzoltóság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Medvecsapdát helyeztek ki, bűnügyi eljárás indult ellenük
Késelésbe fordult egy italozás Csíkkozmáson
Papíron egyértelmű, a pályán más a helyzet: csak a győzelem jöhet szóba a Sepsi OSK-nak
Külhoni származású politikus lesz a Tisza parlamenti frakcióvezetője
Alig ér véget a Sepsi OSK kiszállása, már kezdődik is az FK Csíkszereda párharca
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Székelyhon

Késelésbe fordult egy italozás Csíkkozmáson
Papíron egyértelmű, a pályán más a helyzet: csak a győzelem jöhet szóba a Sepsi OSK-nak
Külhoni származású politikus lesz a Tisza parlamenti frakcióvezetője
Alig ér véget a Sepsi OSK kiszállása, már kezdődik is az FK Csíkszereda párharca
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Hirdetés

2026. április 18., szombat

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

Hirdetés
Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

Felgyújtották Mircea Dinescu költő faházát – nyomoz a rendőrség

Ismeretlen tettesek felgyújtották Mircea Dinescu költő Cetate községbeli faházát. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Patkányozással üzenget egymásnak a PSD elnöke és a miniszterelnök

Éles hangon bírálta Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Ilie Bolojan miniszterelnököt a bizonyos állami vállalatok tőzsdére vitelére vonatkozó szándéka miatt.

Hirdetés
3,5 milliárd dollár értékben finanszíroz romániai energetikai beruházásokat az USA

Az áram- és földgáztermeléssel és -szállítással kapcsolatos, mintegy 3,5 milliárd dollár értékű beruházásokat jelentett be szombaton Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Kommunikációs képzésen vettek részt a csíkszeredai kórház alkalmazottai

Nemcsak az infrastruktúra korszerűsítése, hanem az egymásra és a páciensekre való odafigyelés is kulcsfontosságú – ennek jegyében vettek részt kommunikációs képzésen a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház asszisztensei és betegápolói.

Közel 34 ezer családi erőszakos eset történt az év első hónapjában

Az idei év első három hónapjában 33 996 családon belüli erőszakos esethez riasztották a hatóságokat, ebből 17 113 városon, 16 883 vidéken történt – számolt be szombaton az Országos Rendőr-főkapitányság.

Hirdetés
Szedni, szárítani, inni – útmutató a gyógynövényekhez

Reneszánszát éli a gyógynövények használata, egyre többen szedik, sőt termesztik és nemcsak tea, hanem tinktúra is készül belőlük – jelentette ki Pokornyi László, aki a Marosvásárhelyen és környékén megtermő gyógynövényekről írt könyvet.

Akcióba lendült a DIICOT: 33 kilogramm lefoglalt kokain és 13 kilogramm kannabisz lett az eredménye

Nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok az elmúlt két hétben végrehajtott akcióik során.

Késelésbe fordult egy italozás Csíkkozmáson

Megkéselt egy fiatal férfi egy másikat Csíkkozmáson a napokban. Feltehetően italozás torkollott agresszióba a két fél között. Az áldozatot kórházban ápolják.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!