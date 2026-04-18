Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig

Idén március végéig több mint 8000 tűzesethez riasztották a hivatásos tűzoltókat – számolt be szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

2026. április 18., 18:10

Az intézmény adatai szerint az idei első három hónapban a katasztrófavédelmi felügyelőségek munkatársai összesen

mintegy 142 000 vészhelyzeti beavatkozást hajtottak végre.

Ezek közül 116 203 alkalommal volt szükség a rohammentősök (SMURD) jelenlétére, akik 116 000 személyt részesítettek elsősegélyben és sürgősségi orvosi ellátásban.

A három hónap alatt a katonai tűzoltókat 8326 tűzesethez riasztották, ezek közül 3219 vegetációtűz volt.

Ezek mellett a katasztrófavédelem felügyelői március végéig országszerte 8904 létesítménynél tartottak ellenőrzéseket, és

a feltárt szabálytalanságok miatt 4708 bírságot szabtak ki több mint 43 millió lej értékben.