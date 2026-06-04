Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája

A pünkösdi időszakot lezáró úrnapja, az oltáriszentség ünnepe a húsvétot követő hatvanadik, illetve a pünkösdvasárnap utáni tizedik napra esik. Régen szigorú munkaszüneti tilalom kötődött hozzá, például a kapálástól még a reformátusok is ódzkodtak.

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Azért esik csütörtökre, akárcsak áldozócsütörtök, mert az ősidők óta az oltáriszentség tiszteletének napja a katolikus egyházban – azzal együtt, hogy nevéből eredően egyes helyeken amolyan férfinapként értelmezték, vagy – jobbik esetben – az Atyaúristen napjának tekintették. Hirdetés IV. Orbán pápa az 1264. szeptember 8-án kiadott Transiturus bullájában hirdette ki a – teljes nevén –

az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepét, amit a magyar nyelvterületen 1292-ben már biztosan megtartottak, legalábbis akkor említik először az írott források.

Ezekből nem derül ki, hogy III. András magyar király részt vett-e a budavári körmeneten, de Zsigmond biztosan igen, 1501-ben pedig II. Ulászló jelenlétében égették el Mohamed jelképes mecsetjét, koporsóját és a török katonákat ábrázoló bábukat. Példájukat később II. Lajos és a Habsburg-uralkodók is követték, és minél pompásabb külsőségekkel körítették, az annál inkább kihatott a városi és falusi úrnapok szokásvilágára. Rózsaszirom a baldachin előtt Az általános forgatókönyv szerint a templom környékén haladó körmenet négy szabadtéri oltár előtt halad el, amelyeknél az oltáriszentséget baldachin, vagyis supellát alatt vivő pap áldást oszt a négy világtáj felé – nem föltétlenül teológiai értelmezés szerint a régi hitből megmaradt szertartás átörökítéseként, mintegy

védelmet kérve a termésre és az emberekre, elűzve a kártevő szellemeket.

Előtte fehér ruhás kislányok vagy Mária-lányok terítik be virágszirmokkal az utat. Volt, ahol kápolnaszerű kőépületek szolgáltak (kinyitott ajtóval) az oltárok helyéül, többnyire azonban zöld ágakból készített, virágokkal feldíszített lombsátrak vagy zöld ágakkal borított sátrak, amelyekben szentképeket, szobrokat helyeznek el.

Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen az 1920-as évek elején. Senki sem kapált ezen a napon Fotó: Kováts Fotómúzeum és Műterem (Székelyudvarhely)

A sátrakat ritkábban vallásos társulatok, gyakrabban céhes egyesületek, egyes családok, nemzetségek készítették, de például a moldvai Magyarfaluban, ahol

kilencedik csütörtöknek nevezik az ünnepet, ez a fiatalok feladata, a körmenet élén pedig a menyasszonyruhás, elsőáldozásban már részesült kislányok és ministráns kisfiúk szórjak a rózsaszirmokat.

Korondon a szájhagyomány szerint Hadnagy Mihály akkori plébános 1890 táján állíttatta az úrnapi körmenet útirányát, megállóit jelző négy keresztfát, amelyekhez ezen a napon templomi terítőkkel borított, szentképekkel és gyertyatartókkal díszített oltárok kerültek, a körmenet útját pedig kőrisfaágakkal díszítették fel a Piactértől a templomig – írja a jeles napokat feldolgozó monográfiájában István Lajos.

A körmenet a mise után a templomból indult el, mindenik oltárnál megállapodott, a pap a piactérinél prédikált.

Székelyvarságon az 1940-es években nyírfaágakból készítették a négy sátrat, amelyhez a kántor a közeli Bagzosból szekérrel szállította az alapanyagot, a szükséges képekről, virágvázákról, térítőkről, kis szőnyegekről a rózsafüzér-társulati asszonyok gondoskodtak, asztalt valamelyik közeli házból vagy korcsmából kölcsönöztek. Az 1990-es években a varságiak az ünnep tényleges napján inkább a székelyudvarhelyi búcsún vettek részt, helyben a következő vasárnap tartották meg.

Fotó: Kováts Fotómúzeum és Műterem (Székelyudvarhely)

Az 1990-es években az oltár gyanánt használt asztalokat közvetlenül a templom fala mellé állították. Hímes szőtt fehér abroszt terítettek rájuk. A központi helyzetű nagy szentképeket az asztalokra állították, és ferdén a templom falához támasztották. Eléjük két oldalt virágvázák kerültek, bennük a társulati asszonyok által hozott virágokkal: labdarózsákkal, bazsarózsákkal, kák virágokkal, vagyis margarétákkal és a legkülönbözőbb mezei virágokkal. Az asztalok elé legtöbbször kis szőnyegdarabot terítettek, hogy a papnak ne kelljen a pázsintra térdelni. Az asztalok két oldalán egy-egy kivágott fiatal nyírfát vagy levágott nagy nyírfaágat állítottak fel földbe szúrva vagy a templom falához támasztva. A két nyírfa csúcsát felül összekötötték, így zöld „boltív” keletkezett az asztalok fölött. A mise után tartott körmenetben a pap, illetve a kezében fogott oltáriszentség fölött négy egyháztanácsos vitte a baldachint, amelyet a varsági nép luberium-nak nevezett. (Az 1990-es évek végére a varsági baldachin állapota kritikussá vált, ezért átmenetileg mellőzték a használatát.) A baldachin előtt leánykák haladtak, akik kosárból virágszirmokat szórtak a földre. Az oltároknál megállt a pap, és a szertartáskönyvek előírásai szerint imádkozott, evangéliumokat olvasott, áldásokat osztott.

Bárth János: Jézus dicsértessék! (Kecskemét, 2006)

Háromszéken is rendszerint zöld nyírfaágakból alakították ki az ideiglenes oltárokat borító lombsátrakat, amelyeket frissen nyílt virágokkal díszítettek. Esztelneken, ahol még ma is az egyik legrendezettebb felvonulás zajlik, a gyógyító erejű Jézus-kútnál gyülekeznek az emberek.

Fotó: Kováts Fotómúzeum és Műterem (Székelyudvarhely)

Mágikus szentelmények Nem véletlen ez a vonzódás, hiszen az oltáriszentséggel megáldott, valamint a templomban széthintett úrnapi ág, fű, virág egyike a magyar katolikus nép legtiszteltebb, legtöbbre tartott paraliturgikus szentelményeinek. „A körmenet után mindenki igyekezett hazavinni a lombsátrak zöld ágaiból.

Sokan a saját virágukat vitték haza, amelyet a körmenet előtt koszorú vagy csokor formájában a sátorra akasztottak, illetve a sátorba tettek. Az úrnapi zöld ágat otthon ezerféle célra használták”

– olvassuk a Magyar néprajz 7. kötetében. Korondon, Kászonfeltízen és más helyeken a templom fele visszatérőben letört és hazavitt kőris- vagy nyírfaágacskáról azt tartották, ahány levele van, annyi Miatyánkot kell elmondani, majd az ágacskát a veteményeskertben a hagyma, káposzta közé kell szúrni, mert így a lótetűk, bogarak nem bántják.

Az imádkozást a varságiak sem mulasztották el, hogy a jég ne verje el a határt, és hogy a családnak az állatokhoz legyen szerencséje.

„A másik hazavitt zöld ággal a gazda az istállóban súrolta, vagyis nyakuktól farkukig végigsimította a szarvasmarhákat, és közben körülbelül a következőket mondta: a jó Isten áldjon meg, tartson meg, sokasítson meg. A súrolás befejeztével az úrnapi ágat felszúrta a gerenda fölé a virágvasárnapi cekó mellé.” Göröcsfalván a négy oltár közé vert jegenyeággal szokták a jószágot megfüstölni, Andrásfalván az úrnapi koszorú az istállóba került, hogy az állatok egészségesek maradjanak, a szépasszonyok, vagyis a boszorkányok ne fonják be a lovak sörényét.

Fotó: Kováts Fotómúzeum és Műterem (Székelyudvarhely)

Időjárás-jóslás is fűződik ehhez az ünnephez. Már az 1575-ös csízió megállapította, „ha úrnapja tiszta, kétség nélkül jót jelent”, és ez bő termésre, sok szénára vonatkozott. Portik Irén néprajzkutató egyik nagyszülője ezt imigyen foglalta rímbe:

Az úrnapi eső árt a tavaszi vetésnek,

A János-napi a dió- és mogyorótermésnek.

A Kárpát-medence egyes részein sással füstölték meg a rúgós tehenet, szemmel vert baromfi, aprójószág gyógyítására is használták a sátorfüvet. „Úrnapján kakukkfűből font koszorúkat áldatnak meg, mert ezek a legkitűnőbb háziszerek, ha a lábas jószág megbetegszik, csak parázsra kell tenni a koszorút, és megfüstölni vele ott, ahol fáj, a baj azonnal múlik.

Az úrnapi körmenet után az oltárok elé állított nyírfákról gallyakat törnek s hazaviszik, hogy égi háború alkalmával ima közt tűzre vessék, s a ház ment maradjon a villámcsapástól”

– tudósít az Ethnographia folyóirat egyik 19. század végi száma. Még a kakukkfű is gyógyerőt nyer Néhol azt hitték, úrnapi kakukkfűvel kell kimosni a tejesköcsögöket, hogy el ne vigyék a tehén hasznát. Vagy egy másik intelem a múlt század elejéről: „Amely gazda abból a fűből ad állatainak, melyet Úrnapján oltárok elé szórtak, minden betegségtől megóvja azokat. Ha van házadban abból a nyírfából, mellyel úrnapján oltárokat díszítettek, nem üt bele az istennyila. Füstölés azon virágokkal, melyekkel Úrnapján az oltárokat díszítették, minden betegség ellen használ.”

A tavalyi úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen Fotó: Csató Andrea

Csíkrákoson erős idő, vagyis égi háború alkalmával füstöltek úrnapján szentelt virággal, a bukovinai székelyek orvosságként kezelték. Néhol úrnapi kakukkfűből, virágból főztek teát köhögés, torokgyulladás, kéz- és lábfájás, szemgyulladás ellen,

máshol a megrontott gyermeket parázsra tett úrnapi sással és pókhálóval füstölték,

a Szilágyságban a nyavalyatörősöket gyógyították hasonló módon. A zöld ágakat a csángó asszonyok is hazaviszik, és a kesőbbiekben mágikus célra (termékenység-varázslás, démonűzés) használják, de a szemverést elhárítandó tesznek belőle a kisdedek fürösztővizébe is. Kászonfeltizen a szentelt csontot Úrnapján vitték ki a búzába, hogy a verebek ne verjék el.

Virágos sz. János napján a kolóniák úrnapi párlos füvekkel vegyített szalmarakásokat gyújtanak meg a négyszögű tűzhelyeken, örömriadozó daliás és ugrós táncz között, s a fellobogó lángokat egyenként átugrálják”

– írta az 1860-as években Réső Ensel Sándor.

Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2015-ben Fotó: Thomas Campean

Egyes helyeken az asszonyok szigorú őrizetére bízták az úrnapi sátrakat, nehogy a virágból más falubeli lányos anya vigyen haza magával, mert azzal elvinné a helybéli lányok szerencséjét, és az ottaniak mennének előbb férjhez. Hittek abban, hogy ahová az úrnapján született gyerek első fürdővizét öntik, ott víz fakad fel,

az ünnep napján sátorágat kell vinni a méhesbe, hogy a méhek ne romoljanak meg,

vagy „lopj szomszédod mezejéről három kalászt, és ha égi háború van, köpj rá, és gabonád nem viszi el a jég.” Régen szigorú munkaszüneti napnak számított Évszázadokon át az egyházi év legnagyobb ünnepei közé tartozott, főleg 1429 után, amikor V. Márton pápa száznapi búcsút engedélyezett az úrnapi körmenetben részt vevő személyeknek. A jelenlétet különösen a férfiaktól várták el, még azoktól a pásztoroktól is, akik amúgy ritkán jártak templomba.

Úrnapi búcsú Székelyudvarhelyen 2010-ben Fotó: Nagy Zoltán

A naphoz majdnem teljes munkaszünet és munkatilalom kötődött, ami az állattartásra, vetésre, kapálásra (általában a mezei munkára), varrásra, mosásra és kenyérsütésre vonatkozott, még az állatokat sem hajtották ki. A hiedelem szerint

az úrnapkor sütött kenyér kővé válna, aki ilyenkor kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája.

A dévai csángók körében jegyezték le a történetet, miszerint „Zsiga Feri bátyjának volt egy fia, aki úrnapján elment szántani. Hiába figyelmeztették a szomszédai, hogy… ma nagy ünnep van, ő református létére nem törődött a katholikus ünneppel. Mikor dél felé elvégezte a szántást, és hazament, a szépasszonyok hirtelen úgy elvették minden erejét, hogy 18 esztendeig nyomta az ágyat, s akkor halt meg.”

Csíklázárfalvi úrnapi búcsús leányok az 1940-es ével elején Fotó: Szántó Juhász Lili gyűjteményéből

Székelyföld felekezetileg vegyes helységeiben még a protestánsok is tartózkodtak a zajosabb foglalatosságoktól, míg Vadasdon úgy tartották, bármilyen munka (kaszálás, takarás, forgatás) megengedett, de a kapálás ott sem. Dálnokon ezen a napon uborkát és paszulyt vetettek, míg a varságiak ildomosabbnak tartották ezt már előző nap, azaz

a csak náluk számon tartott és hajdanán böjttel nyomatékosított úrszerdáján megtenni a jó termés reményében, és a tyúkot is akkor ültették meg, hogy minél több csibe kikeljen.

Persze, minden régi hiedelmet nem muszáj komolyan venni, nagyszülőktől halott szokást megtartani, de szinte biztosra kijelenhető: aki a mai napot munka helyett inkább az Úrjézusnak szenteli, emiatt kárt nem fog szenvedni semmiben.

Székelyföldön Csíkdelnén (úrkápolna), Csíkszentmártonban (kápolna), Gyimesbükkön (az egyházközség fő búcsúnapja), Kászonimpérben, Lázárfalván és Székelyudvarhelyen tartanak búcsút úrnapján. Csíkdelnén már a 18. század elején megtartottak az először 1716-ban említett, az Oltáriszentség tiszteletére felszentelt kápolnánál – ezt a hagyományt 2021-ben élesztették újra Csíki Szabolcs plébános kezdeményezésére. A környékbeli falvak katolikusait is odavonzó, impozáns körmenetéről is híres székelyudvarhelyi búcsúra 1836-ban már biztosan összegyűltek a hívek, ám az vélhetően az egyesek szerint 13., mások szerint 16. századi Jézus-kápolna középkori kultuszából eredeztethető, a 18. századi nagytemplomot ugyanis Szent Miklós tiszteletére szentelték fel.