Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól

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Fotó: Orbán Orsolya
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”.
Szerdai sajtótájékoztatóján az ügyvivő tárcavezető elmondta, hogy a tervezettel kapcsolatban az elmúlt napokban megfogalmazott bírálatok egy része jogos, számos kritika azonban a törvényjavaslat félreértelmezéséből ered, és vannak „cinikus manipulációnak” minősíthető reakciók is – ismerteti az Agerpres. Pîslaru ismét leszögezte, hogy
Elismerte, hogy vannak hiányosságai a tervezetnek, beszámolója szerint ezekről is beszéltek a szakszervezetekkel folytatott egyeztetéseken, és a hibákat javítani fogják.
Az alapelvek azonban egyértelműek,
a pótlékok több mint felét megszüntetik,
és világos, átlátható bérezési szabályokat vezetnek be.
Dragoș Pîslaru szerint bizonyos szakmai csoportok számára előnyös előírásokat tartalmaz a törvény. Ezek között említette a tudományos kutatókat és a szociális munkásokat. Ugyanakkor a pályakezdőknek is kedvez a tervezet – tette hozzá.
Az ügyvivő miniszter cáfolta azokat a vádakat, amelyek szerint a magas rangú állami tisztségviselők fizetésének jelentős emelését kezdeményezte volna.
– nyomatékosította. Hozzátette, olyan bértörvényre van szüksége az országnak, amely tiszteletben tartja a köztisztségek közötti hierarchia elvét.
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