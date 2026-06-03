Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”.

Szerdai sajtótájékoztatóján az ügyvivő tárcavezető elmondta, hogy a tervezettel kapcsolatban az elmúlt napokban megfogalmazott bírálatok egy része jogos, számos kritika azonban a törvényjavaslat félreértelmezéséből ered, és vannak „cinikus manipulációnak” minősíthető reakciók is – ismerteti az Agerpres . Pîslaru ismét leszögezte, hogy

az új törvény bevezetésével egyetlen közalkalmazottnak sem fog csökkenni a jövedelme.

Elismerte, hogy vannak hiányosságai a tervezetnek, beszámolója szerint ezekről is beszéltek a szakszervezetekkel folytatott egyeztetéseken, és a hibákat javítani fogják.

Hirdetés

Az alapelvek azonban egyértelműek,

a pótlékok több mint felét megszüntetik,

és világos, átlátható bérezési szabályokat vezetnek be.

Dragoș Pîslaru szerint bizonyos szakmai csoportok számára előnyös előírásokat tartalmaz a törvény. Ezek között említette a tudományos kutatókat és a szociális munkásokat. Ugyanakkor a pályakezdőknek is kedvez a tervezet – tette hozzá.

Az ügyvivő miniszter cáfolta azokat a vádakat, amelyek szerint a magas rangú állami tisztségviselők fizetésének jelentős emelését kezdeményezte volna.