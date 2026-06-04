Szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Gyergyószentmiklóson, a Bucsin-negyedben a vízhálózaton végzett javítások miatt.

Csütörtökön, június 4-én reggel 8 és délután 3 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson a Bucsin-negyedben a vízhálózaton keletkezett meghibásodás javítása miatt – közölte a gyergyószentmiklósi közművállalat.

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Az érintett lakókat kérik, hogy gondoskodjanak a szükséges vízmennyiségről az említett időszakra.