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Fotó: Haáz Vince
Szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Gyergyószentmiklóson, a Bucsin-negyedben a vízhálózaton végzett javítások miatt.
Csütörtökön, június 4-én reggel 8 és délután 3 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson a Bucsin-negyedben a vízhálózaton keletkezett meghibásodás javítása miatt – közölte a gyergyószentmiklósi közművállalat.
Az érintett lakókat kérik, hogy gondoskodjanak a szükséges vízmennyiségről az említett időszakra.
A két lakásán végzett házkutatás után őrizetbe vették szerda este az ügyészek Cristian Pomohaci népdalénekest.
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